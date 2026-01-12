Parkování za 24 tisíc ročně. Praha změnila pravidla pro elektromobily
- Elektromobily dostanou celopražské parkovací oprávnění za 24 tisíc korun ročně, radní změnu schválili.
- Majitelé elektroaut už neparkují zdarma, nově mohou platit zvýhodněnou sazbu nebo paušál pro celou Prahu.
- Praha zároveň chystá 1500 nových nabíječek a od roku 2030 chce elektrická taxi.
Majitelé elektromobilů si budou moci za 24 tisíc korun ročně pořídit oprávnění pro parkování v zónách placeného stání v celé Praze. V pondělí to schválili radní města, novinka vejde v platnost po zveřejnění upraveného nařízení ve sbírce právních předpisů. Majitelé elektromobilů musí od ledna standardně platit za parkování v zónách, za rezidenční parkovací oprávnění platí polovinu sazby pro vozy se spalovacími motory, tedy 600 korun ročně. Dosud měli výjimku a parkovali zdarma.
„Cílem této úpravy je snaha motivovat vlastníky silničních motorových vozidel k přechodu od vozidel se spalovacími motory k vozidlům s nulovými lokálními emisemi,“ stojí v radními schváleném dokumentu. Původně měla možnost zakoupit si oprávnění pro celou Prahu platit od ledna, ale kvůli jednáním o její podobě se schválení zdrželo.
Pro Pražany nebo pro všechny?
Diskuse vznikla o tom, jestli bude možnost platit jen pro Pražany, nebo pro všechny. Nakonec si mohou oprávnění pro celou Prahu zakoupit její obyvatelé a firmy registrované v metropoli. To nicméně není ideální řešení podle magistrátního odboru dopravy a náměstka primátora pro dopravu Jaromíra Beránka (Piráti). „My to vnímáme jako potenciálně diskriminační opatření, které může být napadeno,“ řekl náměstek minulý týden.
Radní dnes také schválili, že město prostřednictvím svých firem v dalších letech nechá v ulicích nainstalovat 1500 pomalých elektronabíječek za asi 493 milionů korun. Kromě toho také rada odsouhlasila, že od roku 2030 budou muset být všechny vozy taxi v metropoli na elektrický pohon. O tom budou ještě hlasovat zastupitelé.
V Praze bylo ke konci loňského listopadu podle informací Centra dopravního výzkumu ministerstva dopravy 791 dobíjecích stanic pro elektromobily s 1352 dobíjecími body. Osobních elektromobilů bylo podle stejného zdroje loni na konci září v metropoli registrováno asi 16.300.