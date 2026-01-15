Daň z nemovitosti 2026: Termín podání se blíží. Podívejte se, jak ji vyřídit online
- Blíží se termín, kdy budou někteří majitelé nemovitostí podávat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí.
- Povinnost podat daňové přiznání se týká těch, kteří během roku 2025 koupili, zdědili či dostali nemovitost darem.
- V článku najdete přehled termínů pro rok 2026, postup vyplnění formuláře i to, jak se daň počítá a jaké jsou výjimky z placení.
Platba daně z nemovitosti se týká téměř všech vlastníků nemovitosti, povinnost podávat daňové přiznání k dani z nemovitých věci se ale majitelů týká pouze v určitých situacích.
Obsah článku:
- Co je daň z nemovitosti?
- Kdy a kdo platí daň z nemovitosti?
- Termíny 2026: Daňové přiznání k dani z nemovitosti a splatnost daně
- Jak vyplnit formulář daně z nemovitosti: Postup krok za krokem
- Výpočet: Jak zjistit výši daně z nemovitosti?
- Jak zaplatit daň z nemovitosti?
- Výjimky: Kdo neplatí daň z nemovitosti?
Co je daň z nemovitosti?
Jedná se o tzv. daň majetkovou, kterou upravuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí. Daň z nemovitých věcí se skládá z daně z pozemků a daně ze staveb a jednotek.
Kdy a kdo platí daň z nemovitosti 2026?
Podávat daňové přiznání musejí ti, kteří v uplynulém roce koupili, zdědili nebo dostali nemovitost. Dále pokud došlo u vámi vlastněných nemovitostí k nějakým změnám, jedná se o:
- zahájení výstavby nebo kolaudace stavby,
- nástavbu, přístavbu či likvidaci zdanitelné stavby,
- změny výměry pozemku,
- změny některých druhů pozemku.
Tyto změny se týkají většinou pozemků nebo rodinných domů. U bytů se podává daňové přiznání zpravidla pouze jednou při nabytí bytu.
Termín: Dokdy podat přiznání a kdy zaplatit daň z nemovitosti v roce 2026?
Daňové přiznání se podává podle stavu k 1. lednu roku, na který je daň vyměřována. Tedy jako u jediné daně vlastně dopředu. Termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitosti platí do 31. ledna 2026. Ten však letos vychází na sobotu, a tak se posouvá na pondělí 2. února.
Následně do 1. června zaplatíte samotnou daň na základě platebních podkladů, které vám pošle finanční úřad. Termín pro platbu daně se letos rovněž posouvá, a to ze dne 31. května, který vychází na neděli.
|Termín 2026
|Co se děje
|Do 2. února
|Podání daňového přiznání
|Do 1. června
|Zaplacení daně do 5 000 Kč
|Do 1. června a do 30. listopadu
|Dvě splátky při dani nad 5 000 Kč
„Daň se platí vždy pro celý rok bez ohledu na změnu vlastnictví v průběhu roku. Samotná daň se následně platí do konce května, případně ve dvou splátkách v květnu a v listopadu, pokud je roční daňová povinnost vyšší než 5000 korun,“ doplňuje Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Forvis Mazars.
Daň z nemovitosti pak platí každý rok zpravidla všichni majitelé domů, bytů a pozemků. Pokud jde o nemovitost ve společném jmění manželů, podává daňové přiznání pouze jeden z nich.
Sourozenci, kteří zdědili nemovitost, se mohou dohodnout na jednom ze dvou postupů. Buď daňové přiznání podá a celou daň zaplatí pouze jeden z nich za všechny, nebo si každý vyřídí svou část daně sám za sebe podle velikosti svého podílu.
Jak vyplnit formulář daně z nemovitosti
Vyplnění: Postup krok za krokem
Použijete formulář č. 1 – Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí, dostupný na: www.financnisprava.cz (sekce Daně > Daň z nemovitých věcí > Tiskopisy)
K vyplnění budete potřebovat: List vlastnictví (z katastru nemovitostí) a z něj údaje, jako je:
- zastavěná plocha stavby (m²),
- výměra pozemku (m²),
- typ pozemku/stavby,
- adresa nemovitosti.
Údaje potřebné do daňového přiznání k dané nemovitosti najdete také na stránkách katastru nemovitostí pod vyhledáváním jednotek. Zadáte obec, ulici, číslo popisné a orientační a kliknete na tlačítko Vyhledat. U bytových domů katastr zobrazí výpis všech jednotek v domě. Výměru podlahové plochy vyčtete z pole „podíl na společných částech“.
Online podání
Nejjednodušší cestou je online podání. Stačí se přihlásit na MOJE DANĚ. Vyberte Podat daňové přiznání > Daň z nemovitých věcí.
Využít můžete i službu Předvyplnění daňového přiznání údaji z finančního úřadu a katastru nemovitostí, která je také dostupná na portálu MOJE DANĚ po přihlášení do Online finančního úřadu a po vstupu do Daňové informační schránky plus (DIS+).
Díky službě se vám předvyplní údaje do průvodce daňovým přiznáním k dani z nemovitých věcí. „Je nutné, aby uživatel v průvodci předvyplněné údaje zkontroloval a případně doplnil a až následně daňové přiznání odeslal příslušnému správci daně. Nedoporučujeme odeslání předvyplněného daňového přiznání bez kontroly údajů uživatelem,“ uvádí Finanční správa.Daňové přiznání k dani z nemovitosti |
Zdroj: Finanční správa
Daň z nemovitosti 2026 – online formulář
Chcete si daňové přiznání vyplnit online jednoduše a rychle? Společnost NeoTax ve spolupráci s e15 nabízí online formulář pro daň z nemovitosti.
Se slevovým kódem E15_Nemovitost získáte balíček v hodnotě 499 korun (kód lze využít až dvakrát).
Výpočet: Jak zjistit výši daně z nemovitosti?
Výši daně z nemovitých věcí ovlivňuje několik faktorů, mimo jiné i druh nemovitosti. Například u bytů se daň vypočítá jako součin základu daně, daňové sazby, základního a místního koeficientu. Na základ daně má vliv velikost bytu a použití koeficientu (1,2 nebo 1,22). Sazba daně u bytů je 3,5 koruny za m².
Místní koeficient stanovují obce a města v souladu s § 12 zákona o dani z nemovitostí. Ten se může pohybovat od 0,5 do 5,0. Koeficienty stejně jako výši daně pro danou nemovitost zjistíte i na portálu MOJE DANĚ v Daňové informační schránce (DIS+).
Pro výši daně není rozhodující, zda došlo k nabytí nemovitosti koupí, dědictvím či darem.
Příklad: Daň z nemovitých věcí v roce 2026 u bytu o velikosti 50 m² při použití základního koeficientu 2,5 a místního koeficientu 2,0 činí 1068 korun (50 m² × koeficient 1,22) × sazba daně 3,5 koruny za m² × základní koeficient 2,5 × místní koeficient 2,0.
Koeficienty podle velikosti obce (2026)
- Obce do 1000 obyvatel: 1,0
- Obce 1001–6000 obyvatel: 1,4
- Obce 6001–10 000 obyvatel: 1,6
- Města 10 001–25 000 obyvatel: 2,0
- Města 25 001–50 000 obyvatel: 2,5
- Města nad 50 000 obyvatel: 3,5
- Praha: 4,5
- Poznámka: Obce mohou koeficient upravit místní vyhláškou.
Jak zaplatit daň z nemovitosti?
- bezhotovostně – převodem z účtu na účet,
- v hotovosti – zaslanou složenkou prostřednictvím České pošty nebo na pokladně jakéhokoliv finančního úřadu
- soustředěnou inkasní platbou obyvatelstva (SIPO) – v případě, že o to poplatník předem požádal
- přeplatkem na jiné dani – z moci úřední nebo na základě žádosti
Kdo neplatí daň z nemovitosti?
Ačkoli daň ve většině případů hradí vlastník, existují zákonné výjimky. U pozemků zatížených právem stavby je poplatníkem stavebník. V určitých situacích daň odvádí také uživatel, nájemce nebo pachtýř – typicky jde o subjekty, které si pronajímají a obhospodařují zemědělskou půdu za účelem zisku.
„Dále pokud vlastníte určitý typ lesů nebo vodní plochu, ve které nechováte ryby, pak se vás tato daň netýká. Stejně tak jsou od ní osvobozeny nemovitosti sloužící neziskovým organizacím, školy, muzea, knihovny, zdravotnická a sociální zařízení a další typy nemovitého majetku,“ dodává Jana Jáčová z firmy UOL Účetnictví.
VIDEO: Lidem se vyplatí být OSVČ. Švarcsystém je i v Poslanecké sněmovně, tvrdí Žítková z NeoTax v pořadu FLOW.