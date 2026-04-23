Temu hraje se zákazníky nechutnou hru. Na podzim přijde inflační vlna, predikuje šéf Slevomatu Braverman
- Šéf Slevomatu Tomáš Braverman varuje, že i kdyby se napětí v Hormuzském průlivu nyní rychle uklidnilo, na podzim dorazí vlna inflace.
- Slevomat roste dvouciferným tempem, překonal obrat 5,5 miliardy korun a dál sází na zážitky i cestování.
- Temu kritizuje za agresivní práci s psychologií zákazníků a neférové jednání.
Napětí v Hormuzském průlivu může podle šéfa Slevomatu Tomáše Bravermana tvrdě dopadnout i na české spotřebitele. Varuje, že i v případě rychlého uklidnění situace přijde další vlna zdražování. „Krátkodobé dopady už vidíme na cenách pohonných hmot. Ale i kdyby konflikt skončil dnes, na podzim nebo v zimě dorazí další inflační vlna,“ říká Braverman. Zdražování se podle něj dotkne širokého spektra zboží, od elektroniky po potraviny, a může vyvolat reakci centrálních bank.
Slevomat roste dvouciferným tempem
Braverman stojí v čele Slevomatu od září 2024. Do firmy přišel po mnohaletém působení v Heurece a kromě CEO se stal i spoluinvestorem Slevomatu. Pod jeho vedením firma pokračuje v růstu a chce proměnit i zaměření firmy. „Nejde o dramatickou změnu strategie, spíš o postupný rozvoj. Stojíme na dvou pilířích – lokálních zážitcích a cestování,“ popisuje.
Slevomat vygeneroval v roce 2025 obrat přes 5,5 miliardy korun a čistý zisk přes 200 milionů. Meziročně rostl zhruba o 15 procent jak v tržbách, tak v ziskovosti. Firma eviduje více než milion unikátních zákazníků ročně, přičemž část z nich nakupuje několikrát do roka. Vedle domácího trhu expanduje i do zahraničí a nabídku cestování chce posílit i o vzdálenější exotické destinace.
Temu a jeho podíl na trhu
Braverman, který zná prostředí české e-commerce, v rozhovoru otevřeně analyzuje raketový nástup asijského giganta Temu, který podle něj v Česku má podíl 15 až 20 procent trhu. Kritizuje nejen neférové podmínky, například obcházení cel, ale především agresivní způsob, jakým pracuje s lidskou psychikou. Označuje to za „shady“ byznys model postavený na vyvolávání závislostí. „Zahrává si s těmi nejhlubšími psychologickými závislostmi. Uživatelé se na tom stávají čím dál tím víc závislými. Je to nechutné,“ říká v pořadu FLOW.
Jaké české e-shopy mají šanci na přežití a jak si Slevomat ověřuje nabízené služby? Jak si užil sabatikl a co přesně dělal během osmiměsíčního volna? Podívejte se na celý rozhovor FLOW, kde tato témata podrobně probrala Veronika Jonášová.