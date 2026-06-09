Konec podpory Havlovy knihovny nebyl emotivním zkratem, šlo o promyšlený krok, tvrdí Michaela Bakala
- Michaela Bakala v pořadu FLOW představuje svůj nový projekt Yniciativa, který se zaměří na podporu žen ve veřejném prostoru.
- Odchod nadace Bakalových od financování Knihovny Václava Havla nebyl emotivním zkratem, ale rozhodnutím kvůli nedodržení klíčových dohod.
- Situace v knihovně dál graduje. Po zaměstnancích a mecenáších odchází i Dagmar Havlová.
K napjatému dění kolem Knihovny Václava Havla se v pořadu FLOW vyjádřila podnikatelka a filantropka Michaela Bakala. Nadace manželů Bakalových byla největším donorem knihovny a nedávno se rozhodla po dvaceti letech podporu ukončit. V oficiálním prohlášení přitom stála mimo jiné formulace, že „ve vztahu ke Knihovně Václava Havla jsme dospěli k závěru, že stávající způsob jejího řízení a fungování neodpovídá nastaveným dohodám a principům vzájemné spolupráce“.
„Nechci to asi více komentovat a rozebírat to. Kdo chce rozumět, tak porozumí,“ uvedla v rozhovoru v pořadu FLOW Michaela Bakala s tím, že se podle ní současné řízení instituce odchýlilo od domluvených pravidel.
Nikdy není správný čas na takový krok
Rozhodnutí manželů Bakalových opustit pozici hlavních mecenášů Knihovny Václava Havla (KVH) přišlo přitom v citlivé době, a to krátce před nedožitými devadesátými narozeninami Václava Havla.
„Nikdy není dobrý čas pro takový krok. Vlastně vždycky bude náročný, vždycky zjistíte, že je tu ‚ještě něco‘,“ vysvětluje načasování odchodu Bakala. K rozchodu s institucí podle ní spěla situace dlouho. „Byla to situace, která nazrála dlouhodobě, nešlo o nic emotivního ze dne na den. My jsme pro to udělali, co jsme mohli. V okamžiku, kdy jsme narazili na věci, které neodpovídaly nastaveným parametrům a dohodám, tak jsme se po opravdu dlouhodobém a vážném zvažování rozhodli, že dáme šanci někomu jinému,“ říká jasně.
Mediální přestřelky odmítá komentovat, stejně jako osobnost samotného ředitele knihovny Tomáše Sedláčka. Nadace Bakalových do výběru ředitele nijak nemluvila a neměla na něj žádný vliv. „Ode mě by bylo nesmírně nefér pana Sedláčka hodnotit. Já ho znám, ale ta vyjádření z jiných stran jsou poměrně radikální. Řekla bych, že by se lidé měli občas mírnit, pokud si vzkazují něco přes média,“ dodává.
Bakala konec podpory ani celou situaci dle svých slov nijak nekonzultovala ani s Dagmar Havlovou, která vyjádřila obavy nad dalším osudem knihovny. Krátce po natočení našeho rozhovoru, ve čtvrtek 4. června, Dagmar Havlová uvedla, že také odchází z knihovny. Situace pak nabrala další vývoj. Podle serveru iRozhlas Havlovou kontaktovali bývalí zaměstnanci knihovny, kteří instituci opustili na protest proti řediteli Sedláčkovi. Nyní tito zaměstnanci navrhují, že stáhnou své výpovědi, pokud dojde k odstřižení od minulosti, tedy k odchodu ředitele Tomáše Sedláčka.
Nová mise a podpora žen
Bakala žije trvale v zahraničí a do České republiky jezdí jen několikrát do roka. Nyní navštívila Česko u příležitosti výběrového řízení nadace Bakala Foundation, která každoročně podpoří vybrané studenty, kterým platí školné na prestižních zahraničních univerzitách. Bakalovi už takto podpořili přes 200 lidí.
Michaela Bakala přišla také s novým projektem s názvem Yniciativa, který v pořadu FLOW představila. Zaměřuje se na podporu žen ve veřejném prostoru. Jeho cílem je vytvořit pro veřejně aktivní ženy respektující a bezpečné prostředí pro práci a podpořit tak jejich schopnosti a sebedůvěru. Bakala tak chce zvýšit zastoupení žen ve vedoucích pozicích ve veřejném životě, jak v politických funkcích, tak v nevládních organizacích a v médiích.
Jak bude Yniciativa přesně fungovat? Kdo může žádat o podporu? A nebojí se Bakalovi o další osud knihovny bez jejich podpory? I tato témata probrala Veronika Jonášová v pořadu FLOW, který je ke zhlédnutí v těle tohoto textu.