Pětiprocentní sazba je minulostí. Hypotéky zdražují druhý měsíc v řadě, letošek zůstane drahý
- Průměrná sazba hypoték v červnu vzrostla na 5,3 procenta a úvěry zdražují druhý měsíc v řadě.
- Důvodem jsou rostoucí náklady bank na financování hypoték v důsledku napjaté geopolitické situace.
- Navzdory zdražování a vlně nevýhodných refixací zažívá hypoteční trh masivní boom a objemy poskytnutých úvěrů meziročně prudce rostou.
Hypotéka už se zase razantně vzdaluje možnostem běžných smrtelníků. Svědčí o tom vývoj červnových sazeb, který zájemce o vlastní bydlení vyděsil už druhým měsíčním zdražením v řadě. Jak uvádí poslední Swiss Life Hypoindex, banky si během posledního školního měsíce řekly za hypotéku v průměru 5,3 procenta. Úvěry na bydlení tak ve druhém čtvrtletí podražily takřka o půl procentního bodu. Ještě v březnu se zájemci o půjčku vešli do pětiprocentní sazby.
„Český hypoteční trh zažívá nepříjemné vystřízlivění. Jen oproti květnu vzrostla průměrná nabídková sazba o 0,11 procentního bodu. Samotná meziměsíční změna by ještě nemusela působit dramaticky, poslední měsíce ale jasně ukazují, že levnější hypotéky se zájemcům o bydlení znovu vzdalují,“ uvedl Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select.
Ještě v březnu byly průměrné sazby pod 4,9 procenta. Období, kdy se sazby pozvolna posouvaly dolů, se podle expertů přinejmenším prozatím uzavřelo. Naopak podle Swiss Life nelze vyloučit další zdražování v následujících měsících.
Odložit hypotéku není řešení
Pro rodinné rozpočty znamená červnové zdražování další zátěž navíc. U modelové hypotéky ve výši 3,5 milionu korun se splatností 25 let a do 80 procent hodnoty nemovitosti činila červnová měsíční splátka necelých 21,1 tisíce korun. Od března se tak tato částka zvýšila o více než osm set korun měsíčně. Odkládat hypotéku na později přitom nemusí mít valný efekt.
„Ve druhé polovině roku nečekám žádný rychlý obrat směrem k nižším sazbám. Finanční trhy bankám zatím nedávají prostor k plošnému zlevňování hypoték. Pravděpodobnější je scénář, že se průměrné sazby budou držet kolem pěti procent a rozdíly mezi nabídkami jednotlivých bank porostou,“ soudí expert Swiss Life. Boj o klienty se podle něho bude odehrávat hlavně přes individuální slevy, akční nabídky a nastavení dalších podmínek úvěru. „Nikoli ale přes výrazné snižování základních sazebníkových sazeb,“ upozorňuje Sýkora.
Důvodem zdražování hypoték je situace na mezibankovním trhu, kde už několik měsíců v souvislosti s geopolitickým napětím roste bankám nákladnost na zdroje použité při hypotečním financování. Konkrétně úrokové swapy, jejichž hodnoty se s určitým zpožděním propisují do hypotečních sazebníků.
Zatímco ještě na konci února, před začátkem íránské krize, byly banky schopny zajistit si zdroje pro nejoblíbenější tříletou hypoteční fixaci za roční úrok kolem 3,4 procenta, nyní je to takřka o procentní bod více. Hypoteční cenotvorba přitom ve zkratce vypadá jako tržní cena zdrojů plus jeden procentní bod jakožto marže banky. Aktuální výsledek prakticky přesně odpovídá červnové hypoteční sazbě zmiňované v úvodu.
Doposud přitom zdražování hypoték nikterak neochlazovalo úvěrový trh, ba naopak. Celkově banky a stavební spořitelny například v dubnu vykázaly podle Hypomonitoru České bankovní asociace nový byznys v podobě nových a refinancovaných hypoték v objemu bezmála 62 miliard korun, což bylo o 11 procent více než před měsícem. Oproti loňsku byl pak duben silnější dokonce o 90 procent. Od ledna do dubna pak banky poskytly hypotéky za 193 miliard, což je o 70 procent více než za stejné období loni.
Smysl dává důkladné porovnání nabídek
Sazby přitom rostou za situace, kdy na trh míří řada domácností, aby refixovala své starší úvěry, a to často z let s dramaticky nižšími sazbami. „Negativní úrokový šok u končících fixací z období nízkých sazeb letos dosáhne přibližně 3,5 procenta průměrného rodinného příjmu žadatelů o hypotéku, v průměru napříč všemi domácnostmi ale bude zhruba poloviční. V obou případech by ho měl pokrýt očekávaný reálný růst mezd a platů,“ uvádí ekonom České bankovní asociace Jaromír Šindel.
Experti se shodnou na tom, že letošek nebude rokem levných hypoték. „Může ale být rokem lépe sjednaných hypoték. Stále větší význam získává důkladné porovnání nabídek, včasné jednání s bankou a aktivní práce s možnostmi refinancování. V prostředí, kde se průměrné sazby drží kolem pěti procent, může dobře připravený klient získat výrazně lepší podmínky než ten, kdo přijme první nabídku,“ doporučuje Sýkora.
Hypoteční sazby se v červnu vrátily zhruba na úroveň z konce roku 2024. Vůbec nejdražší byly úvěry na bydlení v posledních letech v únoru roku 2023, kdy průměrná sazba vystoupala v důsledku boje s inflací na 6,37 procenta.