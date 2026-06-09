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Českým operátorům začala v kurníku lovit liška. Nový investor skupuje jejich nájemní smlouvy na vysílače

ilustrační foto

ilustrační foto Zdroj: Profimedia.cz

Jan Sedlák
Jan Sedlák
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  • Britsko-švýcarská skupina TIP vtrhla na český telekomunikační trh. 
  • Od majitelů nemovitostí vykupuje dlouhodobé nájemní smlouvy na mobilní vysílače. 
  • Tuzemští mobilní operátoři s firmou zpočátku vedli ostrou válku z obav před agresivním zdražováním, nyní se však situace zklidňuje a obě strany přešly k dialogu. 

Do českých telekomunikací vtrhl britsko-švýcarský subjekt, který přebírá část aktivit mobilních operátorů. Firma vykupuje nájemní smlouvy, které operátoři uzavřeli s majiteli budov a pozemků, kam umisťují mobilní vysílače. Operátoři podle informací e15 příchod tohoto tělesa nejdříve nebrali vůbec dobře a snažili se mu podnikání znepříjemnit. Teď si situace sedá a Britové chtějí počet vykoupených nájmů zvýšit. 

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