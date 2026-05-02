Čeští tvůrci her o řidičích kamionů poprvé utržili přes miliardu, impozantní je i ziskovost

Pavel Šebor, spolumajitel SCS Software Zdroj: Tereza Kovandová

Jan Sedlák
  • SCS Software poprvé překonala miliardu korun v tržbách, její čistý zisk vzrostl na 597 milionů korun. 
  • Růst dál táhnou kamionové simulátory a budoucí výsledky mohou posílit verze pro herní konzole. 
  • Zakladatelé firmy část zisků přesouvají do investic do nemovitostí a dalších českých firem. 

Nenápadná česká společnost SCS Software dál generuje vysoké zisky z vývoje a prodeje videoher simulujících život řidiče kamionu. Společnost v posledním reportovaném finančním roce poprvé v tržbách překročila miliardu korun a lze čekat, že v dalších letech budou čísla ještě lepší. 

Tržby SCS Software ve finančním roce 2024 vyrostly z necelých 991 milionů na zhruba 1,2 miliardy korun. Zisk po zdanění vyskočil z 532 na více než 597 milionů korun. Firma se tak řadí mezi největší a nejúspěšnější herní studia v Česku. Například Bohemia Interactive, kterou vlastní Marek Španěl, Slavomír Pavlíček a čínský Tencent, loni vykázala tržby 1,7 miliardy korun se ziskem 792 milionů korun. 

SCS vyvíjí hry Euro Truck Simulator 2 a American Truck Simulator, zaměřené na řízení kamionů. Celkově se prodaly desítky milionů kopií. Prodeje rozšíření v podobě map či vozů vynesly další vyšší desítky milionů. V SCS pracují na dalších expanzích, do Euro Truck Simulatoru brzy přibude Turecko. 

Chystají se další verze

Budoucí příjmy zřejmě nakopnou chystané verze simulátorů pro herní konzole PlayStation 5 a Xbox Series X and Series S, kde je velká základna hráčů. Tvůrci nedávno informovali, že musí řešit řadu složitých technických překážek a zatím neznají termín vydání těchto portů. 

V SCS Software pracuje kolem 350 lidí. Firmu od roku 1997 ovládají Pavel Šebor, Petr Šebor a Martin Český, kteří nikdy nepotřebovali externího investora. Naopak, jak e15 v minulosti informovala, tři videoherní podnikatelé začali investovat sami. Ze SCS Software odštěpili aktiva do nových firem SCS Software Ventures a SCS Real Estate. Skrze ně drží například nemovitosti v Praze nebo dluhopisy podniků jako Colt CZ Group, Rohlik.cz, KKCG a dalších. 

Web e15 loni majitele SCS zařadil do žebříčku tuzemských miliardářů s hodnotou majetku kolem devíti miliard korun. 

