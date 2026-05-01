Trump „s potěšením“ zvýší cla na dovoz automobilů z EU. Brusel podle něj neplní dohodu
- Americký prezident Donald Trump hodlá zvýšit cla na dovoz automobilů z Evropské unie do Spojených států na 25 procent.
- Důvodem je podle něj to, že EU neplní sjednanou obchodní dohodu.
- Nová cla mají začít platit příští týden.
USA zvýší v příštím týdnu cla na dovoz automobilů z EU. „S potěšením oznamuji, že na základě skutečnosti, že Evropská unie nedodržuje naši plně odsouhlasenou obchodní dohodu, příští týden zvýším cla účtovaná Evropské unii za osobní a nákladní automobily dovážené do Spojených států. Clo bude zvýšeno na 25 procent,“ uvedl Trump na své sociální síti Truth Social.
Automobilky také vyzval k přesunu výroby do Spojených států. „Plně se rozumí a je dohodnuto, že pokud budou osobní a nákladní automobily vyrábět v závodech v USA, nebude se na ně vztahovat žádné clo. Mnoho závodů na výrobu osobních a nákladních automobilů je v současné době ve výstavbě, přičemž se investuje přes 100 miliard dolarů, což je rekord v historii výroby automobilů a nákladních vozů. Tyto závody, obsazené americkými dělníky, budou brzy otevřeny – nikdy v historii se nedělo nic podobného tomu, co se dnes děje v Americe!“ napsal dále Trump.
Americké prezident a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se loni v létě v rámcové obchodní dohodě domluvili na 15procentním stropu u cel na většinu dovozů z EU do USA. Tento strop by se měl vztahovat rovněž na automobily a automobilové součástky, píše agentura DPA.
Vztahy mezi USA a řadou evropských zemí jsou v poslední době velmi napjaté. Tento týden se americký prezident dostal do sporu s německým kancléřem Friedrichem Merzem, který kritizoval postup USA v konfliktu s Íránem. Německo patří mezi významné výrobce automobilů.
Podle Evropského sdružení výrobců automobilů byly v roce 2024 USA po Velké Británii druhý největší exportní trh pro unijní automobilky. Do Spojených států směřovalo v tomto roce 22 procent z jejich celkového vývozu, což v absolutních číslech představovalo přes 757 tisíc vozidel za více téměř 39 miliard eur (950 miliard korun). Opačným směrem jich putovalo přibližně 169 tisíc v celkové hodnotě necelých osmi miliard eur (200 miliard korun).