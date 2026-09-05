Američané přistáli v Moskvě. Jednání s Kremlem začíná
- Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner v sobotu přistáli v Moskvě.
- Pokoušejí se obnovit jednání o ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem.
- Dvojici vyslanců amerického prezidenta Donalda Trumpa na letišti přivítal zmocněnec ruského prezidenta Vladimira Putina Kirill Dmitrijev, který vystupuje jako ruský vyjednavač v kontaktech s Trumpovou administrativou.
Informují o tom mediální agentury s odvoláním na ruská státní média. Witkoff a Kushner naposledy navštívili Putina v Kremlu letos v lednu. Do Kyjeva nikdy nezavítali, ale ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že je v ukrajinském hlavním městě očekává v neděli.
Zelenskyj dnes odsoudil útoky, které Rusko v noci na dnešek podniklo na letiště v Kyjevě a Boryspilu. Jednalo se podle něj o reakci na plánovanou návštěvu Trumpových vyjednavačů na Ukrajině. Podle ukrajinských médií a zdrojů agentury Reuters se ruská strana snažila Američany od návštěvy Kyjeva odradit.
Donald Trump a návrh na konec války
Snaha Washingtonu o ukončení války, kterou v roce 2022 zahájilo Rusko invazí na Ukrajinu, polevila, zatímco se Spojené státy soustředily na válku s Íránem, kterou spolu s Izraelem rozpoutaly na konci února. Putin podle agentury AP na začátku tohoto týdne uvedl, že vyjednávání o ukončení rusko-ukrajinské války "poněkud ustrnula".
Trump v pátek naznačil, že Spojené státy mají návrh na ukončení války. "Máme nápad, jak dosáhnout míru," uvedl. "Vysílám Steva Witkoffa a Jareda Kushnera, dva skvělé vyjednavače. Odvedli skvělou práci a pošleme je tam, aby viděli, zda se dá udělat ještě něco. Možná je tam dobrá šance," řekl Trump.