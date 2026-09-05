Rakouský „Davos“ hostil byznysovou a politickou elitu. Ministr Bednárik slíbil dokončit dálnice
- Každoroční fórum v rakouském Alpbachu přivítalo na 500 řečníků z oblasti byznysu, politiky a vědy.
- Za Česko vystoupil ministr dopravy Ivan Bednárik v debatě s rakouským ministrem Peterem Hanke.
- Jednali hlavně o dvou českých dálnicích D3 a D52, které mají Česko konečně propojit s Rakouskem.
Malé rakouské městečko 50 kilometrů na východ od Innsbrucku je posledních 81 let centrem dění Evropského fóra. Několikadenní kongres propojuje podnikatele, politiky, investory, vědce a další na sdílení know-how a klade si za cíl vytvořit pospolitější a silnější kontinent. Zatímco ekonomické fórum v Davosu má celosvětový záběr, Alpbach se tradičně soustředí jen na Evropu.
Tématem letošního ročníku byla otázka „Jak Evropa vyhraje?“, tedy zda má starý kontinent ještě rozhodovací sílu na velkých otázkách a pokud ano, tak jestli sám, nebo s nějakými partnery.
Mezi téměř pěti sty řečníky se letos objevili například bývalá gruzínská prezidentka Salome Zurabišvili, bývalý slovenský prezident Andrej Kiska nebo český ministr dopravy Ivan Bednárik. Poslední zmíněný se vystoupil na debatě se svým rakouským protějškem Peterem Hanke. Společně podepsali deklaraci o vzájemné spolupráci na rozvoji přeshraničních spojení mezi Českem a Rakouskem.
„Rakousko patří mezi naše nejdůležitější ekonomické partnery v Evropě, stav mezistátní silniční infrastruktury tomu však neodpovídá,“ uvedl Bednárik. Zároveň dodal, že zbývající jihočeské úseky D3 by měly být dokončené v příštím roce, ve kterém by zároveň měla začít výstavba dalších částí D52. Ta propojí Brno s rakouskou hranicí, kde se napojí na dálnici A5 a bude součástí evropské páteřní linky Balt-Jadran. Z celkových 45 kilometrů je aktuálně dokončeno jen 17.
Vysokorychlostní železniční koridory
Ministři zároveň probrali aktuální dopravní témata v Evropě, jako je nadcházející rada ministrů dopravy států EU v Dublinu a nákladní železniční dopravu v Evropě včetně české iniciativy na její podporu.
Evropské fórum v Alpbachu
- European Forum Alpbach patří mezi nejstarší a nejvýznamnější evropské platformy pro dialog mezi politikou, byznysem a občanskou společností.
- Pravidelně se ho účastní nejvýznamnější zástupci evropské politiky, byznysu i akademické sféry, díky čemuž patří mezi klíčové platformy pro utváření budoucí podoby Evropy.
- Mezi řečníky, kteří v minulosti na fóru vystoupili, patří např. bývalý německý kancléř Helmut Kohl, bývalý předseda Evropské komise Jacques Delors, laureáti Nobelovy ceny Friedrich von Hayek, Erwin Schrödinger nebo český prezident Václav Klaus.
- Fórum samotné bylo založeno již v roce 1945 a od roku 1949 nese název European Forum Alpbach. Letos tak organizace slaví více než 80 let své existence.
Spolkový ministr Hanke v rozhovoru z Alpbachu pro německou streamovací platformu Joyn zmínil důležitost vysokorychlostního železničního koridoru Berlín-Praha-Brno-Vídeň. „Bohužel jsou mezi evropskými státy různé rychlosti výstavby takových tratí,“ povzdychl si Hanke a druhým dechem dodal, že Rakousko chce nabídnout Bruselu pomoc s plánováním a výstavbou železnic.
„Hrajeme první ligu ve vlakové dopravě s naší ÖBB (rakouský národní dopravce, pozn. red.) a do dalších let máme alokovaných 19 miliard eur na další klíčové projekty, jako je Brennerský průsmyk nebo průsmyk Semmering,“ dodal rakouský ministr. Oba zmíněné průsmyky patří k nejvytíženějším rakouským horským přejezdům.
Fóra se také aktivně zúčastnil předseda Hospodářské komory hlavního města Prahy Petr Michal. Michal mimo jiné jednal s novou prezidentkou Obchodní komory Vídeň (Wirtschaftskammer Wien) Margarete Kriz-Zwittkovits.
„S Obchodní komorou Vídeň nás pojí nejenom přirozené přátelství, ale také společný zájem o rozvoj byznysového prostředí v těchto dvou středoevropských metropolích. V některých ohledech je možná Vídeň nepatrně před Prahou, zdejší podnikatelské prostředí se ale vyznačuje svou dravostí a důrazem na inovace. A rakouský kapitál může zdejší růst dále podpořit,“ uvedl Michal.
Evropské fórum v Alpbachu má od roku 2024 čtyři hlavní témata: klima, bezpečnost, ekonomika a demokracie. Z posledních čtyř dnů konference, která se konala od 24. srpna do 4. září, byl každý věnovaný jednomu z nich.