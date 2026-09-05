Američané, Ukrajinci a Rusové jednají v Moskvě o míru, Putin odmítá
- Rusko a Ukrajina na tři dny pozastaví své vzdušné útoky na Kyjev a Moskvu, oznámili dnes prezidenti Vladimir Putin a Volodymyr Zelenskyj.
- Opatření podle nich souvisí s misí amerických vyjednavačů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera, kteří mají v hlavních městech obou zemí jednat o ukončení rusko-ukrajinské války.
- Širší příměří, které navrhovala Ukrajina, Putin odmítl.
Putin se dnes večer sešel v Kremlu s Witkoffem a Kushnerem, kteří po poledni přistáli v Moskvě. Chtějí obnovit rozhovory o ukončení války, kterou ruský prezident zahájil před více než čtyřmi lety svým rozkazem k rozsáhlé invazi do sousední země.
Putin podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova vydal pokyn neútočit tři dny na Kyjev a příměří má platit od dnešní půlnoci. "Souvisí to s přípravou a uskutečněním jednání Američanů v Kyjevě," řekl Peskov v odpovědi na otázku, zda má informace o návrhu příměří ze strany Ukrajiny.
Zelenskyj dnes odpoledne uvedl, že hovořil s vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa a že od tohoto okamžiku je Ukrajina připravena přerušit své útoky na ruskou metropoli. "Očekáváme, že Rusové učiní totéž ohledně Kyjeva," napsal na X.
Putin odmítl mír
Zelenskyj dříve oznámil, že americkou delegaci v ukrajinském hlavním městě očekává v neděli. Podle ukrajinských médií a zdrojů agentury Reuters se ruská strana snažila Witkoffa a Kushnera od jejich první návštěvy Ukrajiny v pozici vyjednavačů amerického prezidenta Donalda Trumpa odradit.
Šéf Zelenského kanceláře Kyrylo Budanov dnes stanici Suspilne sdělil, že Ukrajina zaslala Rusku návrh na příměří, a ten byl předán Putinovi. Netýkal se podle Budanova pouze vzdušných úderů, ale i bojových operací na frontě.
Všezahrnující příměří však Putin odmítl. "Ukrajinské úřady zveřejnily výzvu k širšímu třídennímu klidu zbraní, ale na ničem takovém jsme se s nimi nikdy nedohodli," řekl dnes Putin při zahájení jednání s americkými vyslanci v Kremlu. "Ale uděláme vše, co je v našich silách, abychom zajistili bezpečnost vyjednávacího procesu," dodal podle TASS.
Zelenskyj dnes uvedl, že Rusko v noci na dnešek v reakci na očekávaný přílet americké delegace udeřilo na letiště v Kyjevě a nedalekém Boryspilu.