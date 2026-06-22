Britský premiér Keir Starmer končí. Ostrovní politiku čeká další otřes
- Keir Starmer oznámil odchod z čela Labouristické strany.
- Premiérský post si ponechá do zvolení svého nástupce.
- Británie může během několika týdnů získat už sedmého premiéra za deset let.
Britský premiér Keir Starmer dnes oznámil, že odstupuje z funkce vůdce Labouristické strany. V čele kabinetu zůstane, dokud strana v příštích týdnech nevybere jeho nástupce. Starmer to řekl novinářům před premiérským úřadem v londýnské Downing Street.
Nový šéf strany by měl být známý do září, kdy se znovu sejde britský parlament. Británii se tak otevírá cesta ke jmenování sedmého předsedy vlády za posledních deset let, připomínají agentury. Necelé dva roky poté, co Starmer v parlamentních volbách dosáhl drtivého vítězství a slíbil, že ukončí chaos v britské politice, dnes mimo jiné řekl, že je zřejmé, že si strana přeje jeho odchod.
Proces nominací nástupce začne 9. července, řekl Starmer. Jasným favoritem je jeho rival a bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham, který minulý týden zvítězil v doplňovacích volbách do parlamentu.