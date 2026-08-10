Číňané našli kličku, jak obejít evropská cla. Auta teď vyrábějí přímo u svých rivalů
- Čínské automobilky stále rychleji obsazují evropský trh a jejich vozy se už vyrábějí přímo v evropských továrnách.
- Stellantis, Nissan či Ford otevírají nevyužité kapacity čínským partnerům, kteří se tím zároveň vyhýbají evropským clům.
- Prodej čínských aut v Evropě v prvním čtvrtletí vzrostl o 88 procent a jejich tržní podíl dosáhl osmi procent.
Není to tak dávno, kdy bývala Čína montovnou evropských automobilek. Teď se role obrací. Čínská auta porážejí evropská a snižují zájem o ně. Evropské továrny, které omezily výrobu svých vlastních značek, nabízejí čínským rivalům nevyužité kapacity. Přesně ve stylu: když je nemůžeš porazit, spoj se s nimi. Kdo má v tomto novém partnerství z nouze navrch, je zjevné.
Na dramatickou proměnu poměrů mezi evropskými a čínskými automobilkami stačily tři roky. V roce 2023 už bylo zjevné, že tažení Evropské unie proti spalovacím motorům, v nichž evropské automobilky byly světovými lídry, směrem k elektromobilům nedopadá pro Evropu dobře. V poměru kvalita–cena nedokázala držet s Čínou krok.
Evropská komise obvinila Číňany, že svá auta, která se stále silněji prosazovala na evropském trhu, doma dotují. V červnu 2024 proto zavedla na tamní dovoz prozatímní cla nad rámec tehdejších deseti procent. Dočasné clo činilo 35 procent. Tehdy to v Bruselu podpořila i vláda Petra Fialy.
Cla nikomu nepomohla
V říjnu 2024 už byla schválena definitivní cla, odstupňovaná podle toho, jak jednotlivé čínské automobilky při prošetřování podezření z domácích subvencí s Bruselem spolupracovaly. Největší čínská automobilka BYD dostala dodatečné clo 17,1 procenta, Geely/Volvo 20 procent, ostatní spolupracující automobilky 21 procent a firmy SAIC a další nespolupracující automobilky 38 procent.
Jak ukázaly následující roky, cla ničemu nepomohla. Zájem o čínské elektrovozy v Evropě dál rostl. A o ty evropské padal. Číňané hledali a nacházeli cestu, jak na svá auta dostat značku „Made in Europe“ a dodávat je evropským zákazníkům bez cel. Šéf BMW Oliver Zipse tehdy kritizoval cla s tím, že ublížila evropským firmám. Varoval, že nic neřeší a povedou jen k dalším clům a izolaci. Čína samozřejmě okamžitě zahájila antidumpingové šetření evropských firem.
Hlavně se ale starala o své zájmy v Evropě. Od svých rivalů si pronajímala továrny, které nepotřebovali. Číňané začali svá auta vyrábět ve Španělsku, Francii nebo Maďarsku. Takže se z nich žádná cla neplatí.
Francouzsko-italský Stellantis se přímo spojil s Leapmotorem. Vytvořili společný podnik Leapmotor International, který čínské vozy po světě distribuuje. Výroba modelu B10 se má ve španělské Zaragoze rozjet letos na podzim. Toto čínské auto je tedy kompletně „Made in Europe“. Bez jakýchkoli cel. Na stejné lince se má začít vyrábět nový elektrický Opel C-SUV, který využívá komponenty Leapmotoru a dokáže se tím dostat na nižší cenu. Přinejmenším z části je to tedy též čínské auto.
Stellantis, který vlastní značky Fiat, Peugeot nebo Citroën, trend propojení s Čínou vede. Ve svých továrnách je schopen vyrábět o 800 tisíc aut více, než je aktuálně schopný prodat. Nabízí tak volné kapacity Číňanům.
Lepší vyrábět čínská než žádná auta
V továrně ve francouzském Rennes se začnou vyrábět vozy Voyah ve společném podniku Stellantisu s čínskou státní automobilkou Dongfeng. Nissan prodal svou španělskou továrnu automobilce Chery. Ford plánuje prodej podílu ve své španělské továrně čínské automobilce Geely. „Prostředí v Evropě se navždy zásadně změnilo,“ řekl pro Financial Times evropský šéf Fordu Jim Baumbick. „Cílem je dostat se na co nejnižší ceny.“
Evropa se zjevně s rolí továrny na čínská auta smiřuje. Francouzští odboráři ze Stellantisu dnes otevřeně říkají, že s čínskými vozy nemá cenu bojovat. Lepší je podle nich ve Francii dělat čínská auta než nedělat žádná.
Podobná debata stojí před německými automobilkami v čele s Volkswagenem. Ten se poprvé chystá zavírat továrny v Německu a propustit celkově kolem 100 tisíc lidí. Právě tato firma byla přitom průkopníkem továren na své vozy v Číně. Na rozdíl od Stellantisu Němci zatím výrobu čínských aut ve svých vyprazdňujících se linkách neoznámili. Až budou stát před rozhodnutím, jestli vyrábět auta čínská, nebo žádná, dá se očekávat, že se budou rozhodovat podobně jako Francouzi nebo Španělé. BYD už obhlíží továrnu Volkswagenu v Drážďanech.
Závislost na Pekingu
To, že v těch partnerstvích mají Číňané navrch a evropské továrny využívají jen jako výrobní linky svých vlastních technologií, je zjevné. Evropa má nad tímto vývojem minimální moc. Cla vedla jen k tomu, že čínské automobilky přišly vyrábět přímo do Evropy a hostitelské země je vítají jako zachránce pracovních míst.
V prvním čtvrtletí letošního roku se podle Car Research Analysis v Evropě prodalo 285 tisíc čínských aut. To je oproti loňsku nárůst o 88 procent. Podíl Číňanů na evropském trhu vzrostl na osm procent, samozřejmě na úkor evropských automobilek. Čínská auta jsou zhruba o pětinu levnější než evropská konkurence. Evropské automobilky sice stále drží skoro 90 procent kontinentálního trhu, nástup Číňanů je ale mimořádně rychlý.
Žádná cla ho nezastaví. Jedině lepší nabídka s poměrem výkonu k ceně.