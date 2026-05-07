Co je hantavirus a jaké má příznaky? Vše o přenosu, léčbě a rizicích v roce 2026
- Podle odborníků hantavirus pandemie podobná covidu-19 aktuálně nehrozí.
- Aktuální případy na výletní lodi souvisejí hlavně s jihoamerickou variantou hantavirus Andes.
- Většina hantavirů se mezi lidmi nepřenáší a nákaza obvykle souvisí s kontaktem s hlodavci.
Co je hantavirus a proč se o něm mluví?
Jde o skupinu virů přenášených hlavně hlodavci, které mohou u člověka vyvolat velmi závažné onemocnění plic nebo ledvin. Odborně se označují jako orthohantaviry a existují desítky jejich variant. Jen část z nich je pro člověka nebezpečná.
V posledních týdnech se o hantaviru intenzivně mluví kvůli případu výletní lodi MV Hondius, která vyplula z Argentiny a mířila přes jižní Atlantik směrem ke Kanárským ostrovům. Na palubě se objevilo několik případů nákazy, tři lidé zemřeli a další pacienti skončili v nemocnicích v Jihoafrické republice, Nizozemsku nebo Švýcarsku.
Právě aktuální situace vyvolala obavy, zda nemůže vzniknout nová pandemie hantaviru. Epidemiologové ale upozorňují, že většina hantavirů není vysoce nakažlivá a mezi lidmi se běžně nepřenáší.
Aktuální případy sledují úřady v několika zemích.
Švýcarsko
Švýcarské úřady potvrdily případ cestujícího z lodi MV Hondius. Laboratorní testy ukázaly právě variantu Andes.
Nizozemsko
Nizozemské úřady hospitalizovaly letuškou společnosti KLM, která byla během letu do Jihoafrické republiky v kontaktu s nakaženou pasažérkou z výletní lodi. Žena měla příznaky možné nákazy hantavirem a skončila v nemocnici na pozorování.
Jak se člověk nakazí?
Přenos hantaviru nejčastěji souvisí s kontaktem s nakaženými hlodavci.
Virus se šíří hlavně:
- vdechnutím částic z trusu
- kontaktem s močí nakažených hlodavců
- kontaktem se slinami
- vzácně pokousáním
Rizikové jsou:
- sklepy
- půdy
- sklady
- zemědělské objekty
- chaty a staré budovy
Přenáší se hantavirus lidmi?
Ve většině případů ne. Evropské varianty hantaviru se mezi lidmi běžně nepřenášejí.
Výjimkou je ale hantavirus Andes. U něj odborníci potvrdili přenos hantaviru z člověka na člověka, i když jen při velmi blízkém a dlouhodobém kontaktu.
Právě proto vzbudil velkou pozornost případ, kdy se nemoc objevila na výletní lodi. Hantavirus na lodi totiž znamená zvýšené riziko kvůli dlouhodobému pobytu lidí v uzavřeném prostoru.
WHO ale zároveň zdůrazňuje, že ani v tomto případě nehrozí nekontrolovatelné šíření mezi veřejností.
Jak se nemoc projevuje?
Hantavirus příznaky mohou zpočátku připomínat běžnou chřipku nebo covid. To komplikuje rychlé rozpoznání nemoci.
Nejčastější příznaky hantaviru
- horečka
- bolesti hlavy
- silná únava
- bolesti svalů
- závratě
- nevolnost
- průjem
- bolesti břicha
U těžších případů se stav rychle zhoršuje.
Závažné projevy hantaviru
- dušnost
- kašel
- hromadění tekutiny v plicích
- selhání ledvin
- krvácivé projevy
- prudký pokles tlaku
- šokový stav
Právě v této fázi může nastat smrt.
Za jak dlouho se objeví první příznaky?
Inkubační doba u hantavirů bývá poměrně dlouhá.
Nejčastěji trvá:
- 1 až 2 týdny
- výjimečně až 8 týdnů
To je jeden z důvodů, proč je obtížné dohledat místo nákazy. Někteří cestující z výletní lodi totiž opustili plavidlo ještě před objevením prvních příznaků. Nizozemské úřady a provozovatel lodi MV Hondius, kde nákaza vypukla, potvrdili, že palubu lodi opustilo 24. dubna 2026 zhruba 40 lidí dvanácti různých národností.
Jak lékaři hantavirus potvrdí?
Diagnostika hantaviru není jednoduchá, protože nemoc zpočátku připomíná řadu jiných infekcí.
Lékaři proto sledují hlavně:
- kontakt s hlodavci
- pobyt v rizikových oblastech
- cestovatelskou anamnézu
- pobyt na lodi nebo v uzavřeném kolektivu
K potvrzení slouží:
- PCR testy
- krevní testy
- vyšetření protilátek
Důležitá je hlavně rychlá reakce. Pacienti s podezřením na hantavirus by měli okamžitě vyhledat lékaře.
Existuje lék nebo vakcína?
Léčba hantaviru zatím neexistuje ve formě specifického antivirového léku.
Neexistuje ani univerzální vakcína.
Lékaři proto léčí hlavně následky nemoci:
- podávají kyslík
- stabilizují krevní tlak
- používají umělou plicní ventilaci
- nasazují dialýzu při selhání ledvin
- zajišťují intenzivní péči
Právě rychlá diagnostika výrazně zvyšuje šanci na přežití.
Jak nebezpečný virus je?
Úmrtnost závisí hlavně na konkrétním typu viru.
Evropské varianty
U evropských hantavirů se smrtnost pohybuje přibližně mezi 1 až 15 procenty.
Smrtelný průběh je v Evropě poměrně vzácný.
Americké varianty
U amerických forem, hlavně hantavirus Andes, může smrtnost dosahovat 30 až 40 procent. Některé zdroje uvádějí i vyšší čísla.
Smrt obvykle souvisí se:
- selháním plic
- těžkým poškozením ledvin
- šokovým stavem
- selháním oběhu
Hantavirus v Česku: Existuje riziko nákazy i u nás?
Ano, hantavirus v Česku existuje. Vyskytují se zde ale evropské varianty, nikoliv jihoamerický Andes virus.
Přenašeči jsou hlavně:
- myšice
- hraboši
- norníci
Podle dat Státního zdravotního ústavu byly v posledních letech zaznamenány desítky případů. Nikdo ale v posledních osmi letech na hantavirus v ČR nezemřel.
Kde se virus nejvíce vyskytuje?
Nejvíce případů dlouhodobě hlásí:
- Čína
- Argentina
- Chile
- některé části USA