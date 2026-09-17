Colt CZ má za sebou rekordně silné pololetí. Zisk vzrostl téměř o tři čtvrtiny
- Holding Colt CZ Group SE (Colt CZ) vykázal za první letošní pololetí výnosy 15,9 miliardy korun, meziročně byly vyšší o 44,2 procenta.
- Čistý zisk zbrojařské skupiny byl za šest měsíců roku 1,6 miliardy korun, ve srovnání se stejným obdobím loni vzrostl o 72,7 procenta, vyplývá to z konsolidovaných neauditovaných finančních výsledků holdingu, které ve čtvrtek Colt CZ zveřejnil v tiskové zprávě.
- Výnosy z prodeje zbraní vzrostly, naopak u prodeje munice klesly, což firma připisuje poklesu prodejů souvisejících s českou muniční iniciativou.
Skupina podle generálního ředitele Radka Musila dosáhla v prvním pololetí velmi silných výsledků, které ukazují, že se holdingu daří významně posilovat konkurenceschopnost. „Všechny naše segmenty zaznamenaly pozitivní vývoj – v segmentu ručních palných zbraní jsme dosáhli velmi dobrých výsledků, výrazně jsme zvýšili ziskovost segmentu munice a podstatně přispěl také nový segment energetických materiálů," uvedl Musil.
GALERIE: Největší české zbrojařské skupiny.
Nárůst tržeb zaznamenal Colt CZ zejména u zákazníků z ozbrojených složek. Na hospodářský výsledek zbrojařské skupiny mělo vliv také dokončení převzetí podílu 51 procent v pardubickém výrobci nitrocelulózy Synthesia Nitrocellulose a také 51procentního podílu v energetické divizi Synthesia Power. Upravený ukazatel EBITDA za prvních šest měsíců roku 2026 holdingu meziročně vzrostl o 95,1 procenta na 4,6 miliardy korun. EBITDA je hospodářský výsledek před započtením úroků, daní a odpisů.
Colt CZ prodal více zbraní
Počet prodaných zbraní holdingu za první letošní pololetí vzrostl ve srovnání s prvními šesti měsíci loňského roku o 0,6 procenta na 291.724. Prodej dlouhých palných zbraní se meziročně zvýšil o deset procent na 126.276 kusů, zatímco prodej krátkých zbraní klesl o 5,5 procenta na 165.448 kusů. Výnosy z prodeje zbraní v prvním pololetí meziročně vzrostly o 37,4 procenta na osm miliard korun.
Z prodeje munice měl Colt CZ za první dva kvartály výnosy 4,9 miliardy korun, meziročně o pět procent nižší, a to především z důvodu poklesu prodejů v souvislosti s českou muniční iniciativou. U energetických materiálů byly výnosy tři miliardy korun, ve srovnání s prvním pololetím loňského roku o 14,3 procenta vyšší.
Na celkových výnosech Colt CZ se v prvním pololetí z 22,1 procenta podílely výnosy v USA. Výnosy dosažené na evropském trhu bez České republiky tvořily 38,1 procenta, v ČR dosáhly 16,9 procenta. Podíl Kanady byl 12,3 procenta, Asie 7,7 procenta, Latinské Ameriky 1,8 procenta a Afriky 0,8 procenta, zbývající část připadla na ostatní státy světa. Na investice skupina za první šest měsíců roku uvolnila 1,3 miliardy korun, meziročně o 270,7 procenta více.
Pro celý letošní rok předpokládá holding výnosy 31 až 33 miliard korun. Upravená EBITDA by měla být na úrovni osmi až 8,5 miliardy korun. „Do druhé poloviny roku vstupujeme s vysokou mírou pokrytí očekávaných tržeb potvrzenými zakázkami, a proto zvyšujeme náš celoroční výhled na úrovni výnosů i upravené EBITDA," uvedl Musil.
Colt CZ je předním světovým výrobcem palných zbraní, munice a energetické nitrocelulózy pro ozbrojené složky a komerční trh. Své produkty prodává především pod značkami Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, Colt Optics, Dan Wesson, Sellier & Bellot, Spuhr, swissAA a 4M Tactical. Holding rovněž působí ve výrobě energetické nitrocelulózy prostřednictvím společnosti Synthesia Nitrocellulose.
Skupina sídlí v České republice. Ve svých 13 výrobních závodech v Česku, USA, Kanadě, Švédsku, Švýcarsku a Maďarsku zaměstnává více než 4500 lidí. Od roku 2020 je skupina kotovaná na Burze cenných papírů Praha a letos v dubnu dokončila duální listing na burze Euronext Amsterdam. Jejím největším akcionářem je holding Česká zbrojovka Partners SE.