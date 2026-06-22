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Cenovou erozi akcií Colt CZ podpořil významný insider. Dříve platil za zvěstovatele obratu

Významný insider prodal balík akcií Colt CZ

Významný insider prodal balík akcií Colt CZ Zdroj: Colt CZ Group

Jaroslav Bukovský
Jaroslav Bukovský
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  • Akcie Colt CZ měsíce zlevňují a k trendu si v posledních dnech přisadila i významná byznysová figura firmy. 
  • Insider transakce spočívající v prodeji podílu za desítky milionů korun mohla zesílit prodejní tlaky na akcii. 
  • Exmanažerovy prodeje v minulosti paradoxně někdy otevíraly nový růstový trend akcie. 

Akcie Colt CZ ještě v dubnu prožívaly unikátní cestu vzhůru, a to zcela proti proudu trhu. Zatímco totiž investoři v Rheinmetallu marně přihlíželi totální cenové erozi ještě nedávno nedotknutelného titulu a čeští drobní investoři se proklínali za nákup akcií CSG v prvních dnech po jeho IPO, graf akcií Colt CZ působil jako raketa Falcon 9 připravující se na orbitální misi. Trend se ale obrátil a investoři začali vnímat akcie Coltu jako předražené. 

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