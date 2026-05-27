Česká zbrojovka jde do boje s drony. Colt CZ spojil síly s Estonci a vyvine novou raketovou zbraň
- Zbrojařský holding Colt CZ Group podepsal předběžnou smlouvu o spolupráci s estonskou technologickou firmou Frankenburg Technologies.
Společně chtějí vyvíjet a vyrábět pokročilé technologie proti bezpilotním prostředkům, včetně kompaktních naváděných střel Mark I.
Nové zbraňové systémy budou směřovat na Ukrajinu a do členských států NATO, přičemž se počítá i s jejich dovozem do Česka a na Slovensko.
Zbrojařská skupina Colt CZ Group SE (Colt CZ) a estonská společnost Frankenburg Technologies chtějí společně vyvíjet technologie proti bezpilotním prostředkům. V Tallinu na Estonsko-českém podnikatelském fóru, kterého se během své návštěvy zúčastnil i prezident Petr Pavel, podepsali zástupci obou podniků předběžnou smlouvu o spolupráci (memorandum o porozumění). Technologie chtějí dodávat Ukrajině a členským státům Severoatlantické aliance (NATO).
Frankenburg Technologies je obranně-technologická společnost se sídlem v Estonsku, která vyvíjí systémy protivzdušné obrany, například raketový systém Mark I, což je kompaktní přesně naváděná střela určená k ničení nízko letících bezpilotních prostředků. Její spolupráce s Colt CZ by pomohla zvětšit dosah produktů v evropském obraném průmyslu, zatímco Colt CZ by jako regionální partner měl na starost mimo jiné výrobní spolupráci nebo distribuci, uvádí tisková zpráva.
Podpora Ukrajiny
„Prostřednictvím tohoto partnerství si obě společnosti kladou za cíl spojit české průmyslové kapacity s estonskými technologickými inovacemi a přispět tak k posílení obranné připravenosti Evropy a NATO,“ uvedl za Colt CZ Ondřej Boháč. Snahou je ale podle něho také podpořit protivzdušnou obranu Ukrajiny, která se od února 2022 brání ruské agresi.
Raketové systémy společnosti Frankenburg Technologies by se na základě memoranda dovážely do České republiky a na Slovensko. Součástí partnerství je také podle Colt CZ společné rozvíjení exportních a marketingových příležitostí na trzích třetích zemí.
Colt CZ je předním světovým výrobcem palných zbraní, munice a energetické nitrocelulózy pro ozbrojené složky a komerční trh. Své produkty prodává především pod značkami Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, Colt Optics, Dan Wesson, Sellier & Bellot, swissAA, Spuhr a 4M Tactical. Holding rovněž působí ve výrobě energetické nitrocelulózy prostřednictvím společnosti Synthesia Nitrocellulose.