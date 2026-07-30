Dunaj je na minimu. Maďarsko poprvé za 42 let odstaví celou jadernou elektrárnu
- Maďarsko kvůli rekordně nízkému průtoku Dunaje odstaví všechny bloky jaderné elektrárny Paks.
- Vláda vyzvala firmy i domácnosti, aby ve špičce výrazně omezily spotřebu elektřiny.
- Vlna veder ohrožuje provoz jaderných elektráren i v dalších evropských zemích.
Maďarsko kvůli nízkému průtoku Dunaje zcela odstaví svou jadernou elektrárnu Paks. Stane se tak dnes či v pátek, oznámil podle tiskových agentur premiér Péter Magyar. Od pondělí by tak situace s dodávkami elektřiny mohla být kritická, a to kvůli očekávanému nárůstu spotřeby způsobenému vlnou veder. Magyar proto ve čtvrtek odpoledne vyzval velké odběratele, aby snížili spotřebu elektřiny v odpoledních a večerních hodinách.
Firmy i domácnosti mají začít šetřit elektřinou
Jaderná elektrárna Paks nyní funguje zhruba na polovinu výkonu. „Úplné odstavení elektrárny Paks by mohlo nastat nejdříve dnes, ale pravděpodobněji zítra (v pátek - pozn. redakce),“ prohlásil Magyar. Provozovatel elektrárny ve čtvrtek uvedl, že její odstavení bude nevyhnutelné do 72 hodin. Podle premiéra to bude poprvé za 42 let provozu elektrárny, co budou současně odstaveny všechny její bloky. Správce elektrické sítě MAVIR bude podle premiéra kontaktovat velké firemní spotřebitele, například chemičky, automobilky či cementárny, se žádostí o snížení odběrů.
Maďarský premiér vyzval velké odběratele elektřiny, například automobilky, aby od 17:00 do 22:00 dobrovolně omezili spotřebu. Podle Magyara se v těchto hodinách očekává nárůst spotřeby, a to až o 20 procent. Šetřit elektřinou by měly i domácnosti. Premiér už dříve uvedl, že by vláda mohla připravit plán, aby donutila velké spotřebitele omezit odběr vody a elektřiny.
Vedra komplikují provoz jaderných elektráren napříč Evropou
Ministr hospodářství a energetiky István Kapitány dnes podle maďarské tiskové agentury MTI vyzval občany, aby činnosti spojené s vysokým odběrem elektřiny, například dobíjení elektromobilů či provoz klimatizací, odložili na hodiny mimo očekávanou špičku spotřeby. Budapešťská radnice již oznámila, že nechá vypnout část dekorativního osvětlení budov.
Paks, kde elektřinu vyrábějí čtyři reaktory, už při červnové vlně veder snižoval výkon kvůli vysoké teplotě vody v Dunaji. Hladina Dunaje od té doby klesla na rekordní minimum, což narušilo i říční plavbu.
Podobné problémy jako v Maďarsku zaznamenaly i další jaderné elektrárny, které používají pro chlazení vodu z řek, například ve Švýcarsku, Francii či Rumunsku. Tam provozovatel elektrárny Cernavoda revidoval svůj středeční plán odstavit oba bloky elektrárny. Podle dnešního sdělení firmy Nuclearelectrica zůstane jeden blok zatím v provozu.