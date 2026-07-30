USA chtějí do armády poprvé investovat více než bilion dolarů. Národní dluh přitom nebezpečně roste
- Republikáni v dolní komoře Kongresu prosadili rekordní investice do americké obrany.
- Veřejný dluh Spojených států je vyšší než po druhé světové válce, deficit letos převýšil celoroční hodnotu HDP.
- Nic nenasvědčuje tomu, že by se zadlužování mělo zastavit. Na největší světovou ekonomiku to může mít výrazně negativní dopady.
Američtí zákonodárci se na konci července sešli naposledy před pětitýdenními legislativními prázdninami. Při té příležitosti odhlasovali pravděpodobně poslední výrazný soubor zákonů před listopadovými volbami „midterms“. Většina prosazených návrhů se nesla ve znamení nových obranných výdajů.
Kromě 95miliardového balíčku zaměřeného zejména na financování války s Íránem se dostalo i na odsouhlasení nového rozpočtu pro ministerstvo obrany. A ten je opět rekordní. Podle návrhu by měl Pentagon v příštím fiskálním roce dostat 1,15 bilionu dolarů. To je asi o 250 miliard více než letos a opět nejvíce v historii.
Podle vyjádření šéfa Sněmovny reprezentantů Mika Johnsona nové finance směřují i k o pět až sedm procent vyšším platům příslušníků ozbrojených sil, ke zlepšení americké schopnosti jaderného odstrašení nebo k posílení protiraketové obrany. Donald Trump už na začátku svého druhého období nařídil vytvoření systému Zlatý dóm, který by byl ekvivalentem izraelského Železného dómu. Podle nestranného Rozpočtového úřadu Kongresu (CBO) by takový systém vyšel v průběhu let na nejvýše 1,2 miliardy dolarů.
Rekordní výdaje na pozadí neméně rekordního dluhu
Aktuálně navrhované skokové navýšení přitom nepřichází v ideálním fiskálním kontextu. USA se potýkají s neustále rostoucím federálním dluhem. Letos v květnu nabyl nelichotivého milníku – dosáhl hodnoty 39 bilionů dolarů a výrazně tak překonal velikost celé americké ekonomiky. Jeho aktuální výše činí více než 120 procent amerického HDP. Pro srovnání: na konci druhé světové války šlo o 106 procent. Podobně jako nyní vypadal federální dluh jen na začátku pandemie covidu-19.
Nezdá se přitom, že by americká dluhová spirála zpomalovala. Server Politico poznamenává, že se podle think tanku Bipartisan Policy Center Spojeným státům nejspíše podaří do konce roku dosáhnout stavu, kdy americké vládě de facto dojdou peníze, pokud Kongres nenavýší dluhový strop. Ten se přitom naposledy zvedal loni, a to rovnou o pět bilionů dolarů. Tento trend zdánlivě vyvrací velké sliby, se kterými republikáni v čele s Donaldem Trumpem loni nastoupili do Bílého domu.
Škrtání příjmů zastínilo skromné snižování výdajů
Republikánská strana se historicky snažila budovat image jestřába, který bojuje proti velkému státu, osekává veřejný dluh a prosazuje vyrovnané rozpočty. Ať už více či méně úspěšně, Ronald Reagan, otec a syn Bushovi i republikáni v Kongresu během vlád demokratických prezidentů přicházeli s těmito proklamacemi. Výjimkou nebyl ani Trump, který během své kampaně v roce 2024 a prvních měsíců svého druhého funkčního období sliboval, že přinese nulový deficit.
Chtěl toho dosáhnout mimo jiné důsledným osekáváním federálních výdajů ve spolupráci s miliardářem Elonem Muskem pod hlavičkou nového Úřadu pro efektivitu vlády (DOGE). Mandát úřadu skončil na začátku července. Během roku a půl svého fungování měl podle plánů Muska ušetřit více než dva biliony dolarů. Nakonec úřad oficiálně tvrdí, že šlo o „pouhých“ 215 miliard.
Deficit přitom během Trumpova druhého období nadále rostl, a to zejména v důsledku charakteristického zákona One Big Beautiful Bill, který loni mimo jiné prodloužil a rozšířil daňové úlevy z prezidentova prvního období a přinesl snížení některých federálních výdajů. Přesto má podle CBO do roku 2035 zvýšit veřejný dluh o 3,4 bilionu dolarů. Musk, který v té době už za DOGE formálně nestál, zákon označil za „odpornou ohavnost“.
Mizící rozpočtová odpovědnost
V úvodu zmíněný obranný rozpočet aktuálně těsnou většinou prošel Sněmovnou reprezentantů a čeká ho nejspíš trnitá a nejistá cesta Senátem, protože k zákonu Trump nechal „přilepit“ nesouvisející kontroverzní body, které by zpřísnily volební pravidla. V případě úspěchu by se každopádně jednalo o další výrazné navýšení federálního deficitu i dluhu.
Je otázkou, jak dlouho se Spojeným státům bude dařit tento stav udržet. S takto rostoucím dluhem se podle CBO zvyšuje i riziko zpomalování ekonomiky a růstu úrokových nákladů, které bude federální vláda muset platit držitelům amerických dluhopisů.
Průzkumy navíc ukazují, že se situací nejsou spokojeni ani běžní Američané. Podle nedávné analýzy Pew Research Center voliči aktuálně věří v rozpočtových a ekonomických otázkách demokratům více než republikánům. Jedná se o výraznou změnu – právě ekonomická kompetence byla jedním z témat, díky nimž Trump vyhrál poslední volby. Demokratům to dává další velkou výhodu pro nadcházející volby „midterms“, které by jim mohly dát do rukou moc nad Kongresem, a tedy i nad příštími rozpočty.
Demokratická strana každopádně dosud nepředstavila žádný detailní jednotný fiskální plán. Vůdce demokratické menšiny v dolní komoře Kongresu Hakeem Jeffries v neděli představil hlavní volební slib strany – snížení životních nákladů běžných Američanů. Podle serveru Al Jazeera ale nepředstavil konkrétní kroky. Strana je v tuto chvíli v procesu výběru svých kandidátů do listopadových voleb. Podle amerických médií se rozhoduje o jejím budoucím směřování mezi více levicovou, ekonomicky populistickou větví a umírněnějšími centristy.