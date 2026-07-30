Tradiční český e-shop dluží 200 milionů a míří do insolvence. Drtí ho levná Čína i zásoby
- Český e-shop 4home dluží téměř 200 milionů korun a po vypršení ochrany před věřiteli na sebe podal insolvenční návrh.
- Významného prodejce bytových doplňků dostaly do potíží drahá doprava, asijská konkurence typu Temu a neprodejné zásoby na skladech za 70 milionů korun.
- Společnost navrhuje rychlou předbalenou reorganizaci se souhlasem většiny věřitelů, v rámci níž hodlá osekat náklady a zaměřit se výhradně na zboží vlastní značky.
Známému tuzemskému prodejci bytového textilu, nábytku a doplňků 4home vypršela tříměsíční ochrana před věřiteli, informují Hospodářské noviny. Společnost, která na trhu působí přes 20 let a prosadila se i v zahraničí, na sebe podala insolvenční návrh. Současně však předložila hotový záchranný plán, neboť míří do takzvané předbalené reorganizace, se kterou už předem souhlasí většina jejích věřitelů.
Firma v insolvenčním návrhu vyčíslila své celkové závazky na téměř 200 milionů korun. Z toho 166 milionů připadá na nezajištěné věřitele a necelých 21 milionů na věřitele zajištěné. V prozatímním věřitelském výboru podniku s 36 zaměstnanci, jehož obrat v posledním účetním období činil 634,6 milionu korun, má zasednout například Investment Strategy Group s pohledávkou 20,5 milionu korun či společnosti Dalou a Jerry Fabrics.
Do pozice insolvenčního správce dlužník navrhuje renomovanou advokátní kancelář Žižlavský a znaleckým posudkem má být pověřena společnost PKF Apogeo Esteem.
Z covidového vrcholu do drahé dopravy
Příběh e-shopu 4home přitom ještě před několika lety vypadal jako ukázka úspěšné české e-commerce expanze. Podnik vznikl v roce 2004 jako klasik zásilkového prodeje s tištěnými katalogy a postupně se přetransformoval do čistě online hráče. Z Česka se mu podařilo roztáhnout křídla na Slovensko, do Polska, Maďarska, Německa i Rakouska.
Absolutního vrcholu dosáhl v covidovém roce 2020, kdy díky uzávěrám a boomu nakupování z domova generoval obrat přes 700 milionů korun a čistý zisk 15 milionů. O rok později se sice tržby vyšplhaly na rekordních 818 milionů, prudké zdražení námořní dopravy z Asie ale firmu poprvé srazilo do třináctimilionové ztráty.
Následovala kombinace nepříznivých vlivů od vysoké inflace přes ochlazení poptávky po vypuknutí války na Ukrajině až po masivní nástup čínských online tržišť typu Temu či Shein. Tato asijská konkurence zaplavila středoevropský trh levným zbožím pro domácnost a výrazně zasáhla do hospodaření českého e-shopu.
Pevně zmrazené miliony na skladě
Kromě vnějších tlaků však firmu dorazil i vnitřní problém v podobě přebytku zboží na skladech. Management se sice pod tlakem asijské konkurence rozhodl opustit kategorie s minimální marží a zaměřil se na výrobky pod vlastní značkou 4home, na skladech mu však zůstala ležet historická zásoba zboží v hodnotě přibližně 70 milionů korun.
Tyto nadzásoby se podniku nepodařilo rozprodat ani během klíčové předvánoční sezony, což vázalo příliš mnoho pracovního kapitálu. Firmě následně chyběly peníze na úhradu splatných závazků.
Rychlá předbalená záchrana
Dubnová žádost o tříměsíční moratorní ochranu před věřiteli provoz sice částečně stabilizovala, na úplné překlenutí úpadkové situace to však nestačilo. Lékem na finanční potíže má být schvalovaná předbalená reorganizace, jejíž hlavní výhoda spočívá v rychlosti, protože dlužník nepodává pouze insolvenční návrh, ale rovnou předkládá věřitelům schválený postup záchrany.
Firma plánuje v provozu pokračovat a do rozpočtu chce získat peníze především tím, že sníží skladové zásoby ze 70 milionů na 20 milionů korun. Firma věří, že by mohla takto nakonec utržit až 70 milionů korun v hotovosti. Vedle toho plánuje razantní škrty v administrativě, marketingu i IT a hodlá zefektivnit fungování skladu v Dunajské Stredě.
Klíčovou změnou má být definitivní opuštění produktových kategorií, ve kterých probíhá přímá cenová válka s čínskými e-shopy, a zaměření výhradně na výrobky vlastní značky s vyšší marží.