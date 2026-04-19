Česko pod Macronovým deštníkem? Babiš se chce zapojit do iniciativy jaderného odstrašení
- Premiér Andrej Babiš vyjádřil záměr zapojit Českou republiku do iniciativy celoevropského jaderného odstrašení, kterou navrhl francouzský prezident Emmanuel Macron.
- Zatímco někteří členové vlády a koalice zůstávají k francouzskému návrhu rezervovaní a preferují americkou ochranu, prezident Petr Pavel doporučil zahájit o projektu konzultace.
- Francouzská iniciativa reaguje na nové hrozby posílením vlastního arzenálu a nabízí evropským partnerům spolupráci v oblasti protivzdušné obrany a strategického sledování.
Česká republika by se podle premiéra Andreje Babiše (ANO) měla zapojit do iniciativy celoevropského jaderného odstrašení, kterou počátkem března nastínil francouzský prezident Emanuel Macron. Babiš to dnes uvedl na sociální síti bez bližšího upřesnění, jakou formu by toto zapojení mělo mít. Podle premiéra je Francie ideálním spojencem pro Česko. Dosavadní reakce představitelů vládních stran na tuto iniciativu byly spíš rezervované.
„Taky chci se zapojit do té iniciativy Emanuela Macrona, který měl skvělý projev ohledně jaderného odstrašení. Protože my samozřejmě v Evropě musíme mít spojence a Francie je na to ideální,“ řekl premiér.
Vicepremiér a ministra zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v březnu k iniciativě uvedl, že Česko nemá jaderné zbraně, „takže se nemáme kam připojovat“. Místopředseda ANO Radek Vondráček dodal, že dává přednost americkému jadernému deštníku. Prezident Petr Pavel a bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (ODS) nicméně už minulý měsíc doporučili vládě zahájit s francouzskými partnery o projektu konzultace.
Macron zvyšuje počet jaderných hlavic
Macron v projevu k francouzské politice jaderného odstrašení řekl, že jeho země musí zpřísnit svou jadernou doktrínu tváří v tvář novým hrozbám. Nařídil proto navýšení počtu francouzských jaderných zbraní. Francie má podle posledních odhadů 280 jaderných hlavic. Podle Macrona musí Francie také zvážit rozšíření své jaderné strategie na celou Evropu, ale musí si při tom zachovat suverenitu. Dánsko už s Francií uzavřelo dohodu o strategickém jaderném odstrašování, která má doplnit odstrašující mechanismy NATO. S Francií o zapojení už jednalo i Polsko
Macron vyzval evropské státy ke spravedlivému rozdělení bezpečnostního úsilí. Mezi tři hlavní oblasti, ve kterých Evropa podle něj potřebuje posílit svou obranu, patří schopnost detekovat a sledovat rakety prostřednictvím kombinace satelitů a radarů, kontrola vzdušného prostoru s rozšířenou protivzdušnou obranou a schopnost zasahovat cíle hluboko na nepřátelském území. „Tím, že se k nám partnerské země připojí, mohou pomoci posílit schopnosti Evropy v těchto třech oblastech,“ dodal francouzský prezident.
Jaderné odstrašení je základní prvek francouzské vojenské doktríny, kterou zavedl na počátku studené války někdejší francouzský prezident Charles de Gaulle.