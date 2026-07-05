Čínské klimatizace bez vrtání do zdi dobývají Evropu. Firma hlásí rekordní prodeje, Bruselu to kazí plány
- Evropská unie chce do října dosáhnout pokroku ve snižování rekordního obchodního deficitu s Čínou.
- Silná vlna veder ale žene Evropany k nákupům klimatizací, které vyrábějí především čínské firmy.
- Analytici pochybují, že se Bruselu podaří obchodní nerovnováhu s Pekingem v dohledné době výrazně omezit.
Evropská unie se snaží snížit rekordní obchodní deficit s Čínou a dosáhnout do října konkrétních výsledků v jednáních o vyrovnanější obchodní výměně. Plány Bruselu ale narážejí na nečekanou překážku. Historická vlna veder napříč Evropou totiž prudce zvýšila poptávku po klimatizacích, jejichž výrobu ovládají především čínské společnosti. Upozornila na to americká televize CNBC.
Evropský komisař pro obchod Maroš Šefčovič po jednání s čínským ministrem obchodu Wang Wen-tchaem uvedl, že obě strany chtějí do října dosáhnout „hmatatelných výsledků“ v otázkách obchodní nerovnováhy, přístupu na trh či vývozních omezení. Vzniknout má také společná pracovní skupina, která bude sledovat obchodní toky mezi oběma ekonomikami.
Obchodní deficit vůči Číně vzrostl
Situaci však komplikuje právě extrémní počasí. Evropa se dosud klimatizacím spíše vyhýbala, protože je považovala za energeticky náročné nebo nevhodné z hlediska městské architektury. Současná vedra ale mění chování spotřebitelů a zvyšují dovoz zařízení, která pocházejí převážně z Číny.
Obchodní deficit Evropské unie vůči Číně loni vzrostl o 15 procent na 360 miliard eur. Jen za první čtvrtletí letošního roku dosáhl 98 miliard eur, což představuje nejvyšší hodnotu od roku 2022. Mezi nejvýznamnější dovážené položky patří elektrická zařízení a stroje.
Velkou roli v současném boomu hraje i čínská společnost Midea. Její přenosná klimatizace PortaSplit byla navržena tak, aby vyhověla evropským stavebním předpisům. Zařízení nevyžaduje vrtání do fasád a splňuje limity pro množství chladiva například ve Francii. Firma podle CNBC letos eviduje více než 200 tisíc objednávek tohoto modelu, což je dvojnásobek oproti loňskému tempu. V Německu se navíc staly populární weby sledující skladové zásoby těchto klimatizací, které jsou na mnoha místech vyprodané.
Nejprodávanější klimatizace nejsou z EU
Podle údajů Mezinárodní energetické agentury má klimatizaci přibližně pětina evropských domácností, zatímco ve Spojených státech jde téměř o 90 procent. Očekává se, že s rostoucími teplotami bude evropský trh dál expandovat, z čehož budou těžit především asijští výrobci. Žádná z pěti nejprodávanějších značek klimatizací v Evropě totiž nepochází z Evropské unie.
Brusel proto stojí před složitým rozhodováním. Na jedné straně chce omezit závislost na čínských dodávkách a chránit evropský průmysl, na straně druhé však musí reagovat na rostoucí poptávku spotřebitelů po cenově dostupných technologiích. Evropská komise už zpřísnila některá opatření vůči čínským firmám například v oblasti solárních panelů nebo daňových výjimek pro levné zásilky. O plošných clech se ale zatím neuvažuje.