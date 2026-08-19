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Velký návrat do Chorvatska. Turistů z Česka tam navzdory drahotě skokově přibylo

Na popularitě Chorvatska růst tamních cen příliš nemění. Na snímku obec Baška na ostrově Krk.

Na popularitě Chorvatska růst tamních cen příliš nemění. Na snímku obec Baška na ostrově Krk. Zdroj: profimedia

Hilton Rijeka Costabella Beach Resort & Spa
Mořské břehy obsypané turisty v centru města Senj
Malebných pláží je v Chorvatsku dost
Hilton Rijeka Costabella Beach Resort & Spa
Mořské břehy obsypané turisty v centru města Senj
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Jan Vávra
Jan Vávra
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  • Češi už zase vzali na milost Jadran.
  • Do Chorvatska si vyjelo na prázdniny výrazně více českých turistů než před rokem.
  • Už se ale nespokojí s málem, i jejich zájem přispívá k růstu byznysu prémiového ubytování.

Chorvatsko překopává svůj turistický byznys. Tamní sektor cestovního ruchu se snaží dosáhnout toho, aby dokázal vydělávat stále více i při stagnujícím nebo jen velmi mírně rostoucím počtu turistů. A má k tomu úspěšně nakročeno.

Aktuální čísla Chorvatského turistického sdružení HTZ za první prázdninový měsíc ukazují, že zájem cestovatelů o zemi na pobřeží Jaderského moře sílí pozvolna. V červencovém meziročním srovnání počet zahraničních návštěvníků vzrostl o dvě procenta na 4,27 milionu příjezdů. Jenže se tak děje v kontextu toho, že u Jadranu vzrostly ceny služeb po pandemii koronaviru výrazněji než v jiných přímořských oblastech Evropy. 

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„Zdejší sektor cestovního ruchu víceméně narazil na své meze. Celoroční čísla už jsou každý rok podobná, dosahují 22 milionů turistů a kolem 110 milionů přenocování,“ upozornil ale nedávno chorvatský premiér Andrej Plenković.

Už několik posledních let vedou tamní politici i hoteliéři debaty o tom, jak dlouho ještě mohou tamní podnikatelé citelně navyšovat ceny, aniž by tím cestovatele odradili. Poměrně jasnou odpověď nabízejí svým spotřebním chováním i Češi. Ti letos opět přišli Chorvatsku na chuť, přestože v posledních letech počty jejich příjezdů v sedmém měsíci roku klesaly.

Desítky tisíc Čechů navíc

Nyní ale HTZ zaznamenala nárůst počtu jejich příjezdů o 31 tisíc na 269 tisíc jen za červenec. Svými preferencemi ale dávají najevo, že nemají problém utrácet stále větší sumy, pokud mohou očekávat odpovídající protihodnotu.

„Dlouhodobě u našich klientů pozorujeme posun k vyšší kvalitě ubytování. Nejvýraznější meziroční nárůst poptávky evidujeme u pětihvězdičkových hotelů a rezortů,“ popisuje preference zájemců o dovolenou vChorvatsku mluvčí Invie Jiřina Ekrt Jirušková.

„Podle našich dat vzrostla průměrná cena dovolených v Chorvatsku meziročně přibližně o šest procent. Jde přitom o průměrnou cenu objednávky u cestovní agentury Invia, která odráží také skladbu prodávaných zájezdů a preferenci klientů. Neznamená to tedy, že by hotely či cestovní kanceláře plošně navýšily své ceny o zmíněných šest procent,“ dodává Ekrt Jirušková, podle níž ale nadále platí, že z hlediska objemu prodejů vedou v Chorvatsku tříhvězdičkové ubytovací kapacity.

Trend potvrzuje také cestovní kancelář Čedok. „Například jeden z dvouhvězdičkových hotelů na Istrii, který ještě před třemi lety patřil k našim nejprodávanějším, letos zaznamenal přibližně poloviční počet klientů. Ti se přesouvají především do tříhvězdičkových a čtyřhvězdičkových hotelů. U čtyřhvězdičkových hotelů naopak evidujeme meziroční nárůst počtu klientů přibližně o 20 procent. Zájem by mohl být ještě vyšší, řada oblíbených hotelů však byla již v červnu prakticky vyprodaná,“ doplňuje mluvčí Čedoku Klára Divíšková. 

Spokojenost v Třešňákově miliardovém hotelu

Také celkové statistiky HTZ za červenec naznačují, že turisté jsou při zájezdech do Chorvatska vybíravější. Počty ubytování v hotelech citelně rostou, v porovnání se situací před rokem o čtyři procenta. Naopak celkové počty přenocování v soukromém ubytování v domácnostech se zvýšily jen o procento.

Statistiky může částečně ovlivnit vyřazení některých apartmánů z nabídky portálů typu Booking kvůli přísnější legislativě na potírání šedé ekonomiky, rozmach poptávky po kvalitním ubytování je ale patrný i v nejvyšším hotelovém segmentu.

Růst svého byznysu o desítky procent hlásí například v roce 2021 otevřený hotel Hilton Rijeka Costabella Beach Resort & Spa, který za téměř tři miliardy korun nechal postavit podnikatel Jaroslav Třešňák. „V roce 2025 jsme zaznamenali 1768 přenocování, což představovalo meziroční nárůst o téměř 28 procent. Také letošní rok se zatím vyvíjí velmi pozitivně. K červenci evidujeme zhruba dvacetiprocentní meziroční nárůst a těší nás vysoký podíl hostů, kteří se k nám opakovaně vracejí,“ uvádí za Třešňákovu skupinu JTH Radka Metz.

Chorvatsko dusí oheň

  • S nárůstem teplot a období sucha ale části Chorvatska ničí požáry.
  • Na ostrově Dugi otok v pátek večer vypukl rozsáhlý požár. Hasiči byli nuceni přisouvat trajektem posily a podle nich se druhý den plameny podařilo dostat pod kontrolu.
  • Krátce předtím zkrotili požár v Omiši jižně od Splitu, jeden z nejhorších v dějinách země. Jedna žena zemřela a více než 30 lidí bylo zraněno, část z nich je v nemocnici. Evakuovaly se přes dvě tisícovky lidí, mezi nimi bylo podle českého ministerstva zahraničí i 300 českých turistů.
  • Od začátku roku lesní požáry v Chorvatsku zasáhly na 10 tisíc hektarů území, což je ve srovnání se stejným obdobím roku 2025 nárůst o 75 procent.

Spokojeni mohou být i místní majitelé hotelů. Jak už dříve uvedl šéf chorvatské Asociace hoteliérů Bernard Zenzerović, většina hotelů zaznamenala nárůst poptávky navzdory zdražení svých služeb o tři až šest procent. Podnikatelé své kroky vysvětlují i nutností reagovat na inflaci. Chorvatsku se nedaří zkrotit její aktuální vlnu. Tamní inflace dosáhla v červenci čtyř procent.

Podle Ekrt Jiruškové z Invie souvisí zájem o Chorvatsko částečně s americko-izraelským konfliktem s Íránem. Ten výrazně narušil zájem cestovatelů o Dubaj a další oblíbené destinace na Blízkém východě.

„Sledujeme, že část klientů preferuje bližší a dobře dostupné evropské destinace. Nejde však pouze o Chorvatsko, ale obecně o země dosažitelné autem nebo krátkým letem. Pro některé cestovatele je důležitým faktorem pocit kontroly nad cestou a možnost flexibilně reagovat na případné změny,“ popsala už dříve Ekrt Jirušková. 

Celkem tvoří Češi pět procent všech turistů v Chorvatsku. Jsou tam pátou nejpočetnější národností cestovatelů ze zahraničí po Němcích, Slovincích, Rakušanech a po Polácích.

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