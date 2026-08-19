Velký návrat do Chorvatska. Turistů z Česka tam navzdory drahotě skokově přibylo
- Češi už zase vzali na milost Jadran.
- Do Chorvatska si vyjelo na prázdniny výrazně více českých turistů než před rokem.
- Už se ale nespokojí s málem, i jejich zájem přispívá k růstu byznysu prémiového ubytování.
Chorvatsko překopává svůj turistický byznys. Tamní sektor cestovního ruchu se snaží dosáhnout toho, aby dokázal vydělávat stále více i při stagnujícím nebo jen velmi mírně rostoucím počtu turistů. A má k tomu úspěšně nakročeno.
Aktuální čísla Chorvatského turistického sdružení HTZ za první prázdninový měsíc ukazují, že zájem cestovatelů o zemi na pobřeží Jaderského moře sílí pozvolna. V červencovém meziročním srovnání počet zahraničních návštěvníků vzrostl o dvě procenta na 4,27 milionu příjezdů. Jenže se tak děje v kontextu toho, že u Jadranu vzrostly ceny služeb po pandemii koronaviru výrazněji než v jiných přímořských oblastech Evropy.
„Zdejší sektor cestovního ruchu víceméně narazil na své meze. Celoroční čísla už jsou každý rok podobná, dosahují 22 milionů turistů a kolem 110 milionů přenocování,“ upozornil ale nedávno chorvatský premiér Andrej Plenković.
Už několik posledních let vedou tamní politici i hoteliéři debaty o tom, jak dlouho ještě mohou tamní podnikatelé citelně navyšovat ceny, aniž by tím cestovatele odradili. Poměrně jasnou odpověď nabízejí svým spotřebním chováním i Češi. Ti letos opět přišli Chorvatsku na chuť, přestože v posledních letech počty jejich příjezdů v sedmém měsíci roku klesaly.
Desítky tisíc Čechů navíc
Nyní ale HTZ zaznamenala nárůst počtu jejich příjezdů o 31 tisíc na 269 tisíc jen za červenec. Svými preferencemi ale dávají najevo, že nemají problém utrácet stále větší sumy, pokud mohou očekávat odpovídající protihodnotu.
„Dlouhodobě u našich klientů pozorujeme posun k vyšší kvalitě ubytování. Nejvýraznější meziroční nárůst poptávky evidujeme u pětihvězdičkových hotelů a rezortů,“ popisuje preference zájemců o dovolenou vChorvatsku mluvčí Invie Jiřina Ekrt Jirušková.
„Podle našich dat vzrostla průměrná cena dovolených v Chorvatsku meziročně přibližně o šest procent. Jde přitom o průměrnou cenu objednávky u cestovní agentury Invia, která odráží také skladbu prodávaných zájezdů a preferenci klientů. Neznamená to tedy, že by hotely či cestovní kanceláře plošně navýšily své ceny o zmíněných šest procent,“ dodává Ekrt Jirušková, podle níž ale nadále platí, že z hlediska objemu prodejů vedou v Chorvatsku tříhvězdičkové ubytovací kapacity.
Trend potvrzuje také cestovní kancelář Čedok. „Například jeden z dvouhvězdičkových hotelů na Istrii, který ještě před třemi lety patřil k našim nejprodávanějším, letos zaznamenal přibližně poloviční počet klientů. Ti se přesouvají především do tříhvězdičkových a čtyřhvězdičkových hotelů. U čtyřhvězdičkových hotelů naopak evidujeme meziroční nárůst počtu klientů přibližně o 20 procent. Zájem by mohl být ještě vyšší, řada oblíbených hotelů však byla již v červnu prakticky vyprodaná,“ doplňuje mluvčí Čedoku Klára Divíšková.
Spokojenost v Třešňákově miliardovém hotelu
Také celkové statistiky HTZ za červenec naznačují, že turisté jsou při zájezdech do Chorvatska vybíravější. Počty ubytování v hotelech citelně rostou, v porovnání se situací před rokem o čtyři procenta. Naopak celkové počty přenocování v soukromém ubytování v domácnostech se zvýšily jen o procento.
Statistiky může částečně ovlivnit vyřazení některých apartmánů z nabídky portálů typu Booking kvůli přísnější legislativě na potírání šedé ekonomiky, rozmach poptávky po kvalitním ubytování je ale patrný i v nejvyšším hotelovém segmentu.
Růst svého byznysu o desítky procent hlásí například v roce 2021 otevřený hotel Hilton Rijeka Costabella Beach Resort & Spa, který za téměř tři miliardy korun nechal postavit podnikatel Jaroslav Třešňák. „V roce 2025 jsme zaznamenali 1768 přenocování, což představovalo meziroční nárůst o téměř 28 procent. Také letošní rok se zatím vyvíjí velmi pozitivně. K červenci evidujeme zhruba dvacetiprocentní meziroční nárůst a těší nás vysoký podíl hostů, kteří se k nám opakovaně vracejí,“ uvádí za Třešňákovu skupinu JTH Radka Metz.
Chorvatsko dusí oheň
- S nárůstem teplot a období sucha ale části Chorvatska ničí požáry.
- Na ostrově Dugi otok v pátek večer vypukl rozsáhlý požár. Hasiči byli nuceni přisouvat trajektem posily a podle nich se druhý den plameny podařilo dostat pod kontrolu.
- Krátce předtím zkrotili požár v Omiši jižně od Splitu, jeden z nejhorších v dějinách země. Jedna žena zemřela a více než 30 lidí bylo zraněno, část z nich je v nemocnici. Evakuovaly se přes dvě tisícovky lidí, mezi nimi bylo podle českého ministerstva zahraničí i 300 českých turistů.
- Od začátku roku lesní požáry v Chorvatsku zasáhly na 10 tisíc hektarů území, což je ve srovnání se stejným obdobím roku 2025 nárůst o 75 procent.
Spokojeni mohou být i místní majitelé hotelů. Jak už dříve uvedl šéf chorvatské Asociace hoteliérů Bernard Zenzerović, většina hotelů zaznamenala nárůst poptávky navzdory zdražení svých služeb o tři až šest procent. Podnikatelé své kroky vysvětlují i nutností reagovat na inflaci. Chorvatsku se nedaří zkrotit její aktuální vlnu. Tamní inflace dosáhla v červenci čtyř procent.
Podle Ekrt Jiruškové z Invie souvisí zájem o Chorvatsko částečně s americko-izraelským konfliktem s Íránem. Ten výrazně narušil zájem cestovatelů o Dubaj a další oblíbené destinace na Blízkém východě.
„Sledujeme, že část klientů preferuje bližší a dobře dostupné evropské destinace. Nejde však pouze o Chorvatsko, ale obecně o země dosažitelné autem nebo krátkým letem. Pro některé cestovatele je důležitým faktorem pocit kontroly nad cestou a možnost flexibilně reagovat na případné změny,“ popsala už dříve Ekrt Jirušková.
Celkem tvoří Češi pět procent všech turistů v Chorvatsku. Jsou tam pátou nejpočetnější národností cestovatelů ze zahraničí po Němcích, Slovincích, Rakušanech a po Polácích.
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