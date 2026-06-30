Špatný signál pro Kreml. Nejde jenom o nedostatek benzínu, krize je hlubší
- V Rusku sílí palivová krize a u čerpacích stanic se čeká až 18 hodin.
- Průzkum Gallupu ukázal nejhorší náladu Rusů ohledně ekonomiky za nejméně 20 let.
- Nedostatek pohonných hmot i válka dál oslabují důvěru veřejnosti ve stát.
V Rusku se prohlubuje palivová krize. Fronty na benzin trvají i 18 hodin, zároveň mezi obyvateli roste největší pesimismus ohledně ekonomiky za posledních nejméně dvacet let. Vyplývá to z informací serveru Meduza a z nového průzkumu společnosti Gallup. Situace se podle analytiků zhoršuje především kvůli pokračující válce na Ukrajině a opakovaným ukrajinským útokům na ruské rafinerie.
V sibiřském Irkutsku čekají lidé na benzin půl dne nebo celou noc. Někteří podle serveru Meduza strávili ve frontě až 18 hodin. Přestože je Irkutská oblast významným producentem ropy a pohonných hmot, velká část místní produkce podle zdrojů míří do Moskvy.
První problémy se zásobováním se objevily už v polovině června. Úřady nejprve omezily prodej benzinu Natural 95 na 50 litrů na osobu a následně zakázaly tankování do kanystrů. Cena litru benzinu na některých čerpacích stanicích vzrostla z přibližně 65 až 70 rublů na 135 až 140 rublů. Na černém trhu se podle Meduzy prodával až za 350 rublů za litr.
Gubernátor Irkutské oblasti Igor Kobzev nejprve nedostatek pohonných hmot spojoval s útoky ukrajinských dronů na rafinerie v západním Rusku. Tuto zmínku ale později ze svého příspěvku na sociálních sítích odstranil.
Válka narušuje zásobování
Palivová krize už podle Meduzy zasáhla prakticky celé Rusko. Omezení tankování zavedly také úřady v Chantymansijském autonomním okruhu a v Tatarstánu, tedy v regionech, které patří k největším producentům ropy v zemi.
Ekonom Sergej Aleksašenko označil současnou situaci za „ostrou fázi krize“. Podle něj není hlavním problémem absolutní nedostatek benzinu, ale rozpad pružného systému zásobování. Za hlavní příčinu označil pokračující válku a útoky ukrajinských dronů na rafinerie. Dodal, že ruské zásoby pohonných hmot by při úplném zastavení výroby vystačily přibližně na tři týdny.
Palivová krize se mezitím promítá i do nálady obyvatel.
Nejhorší ekonomická nálada za dvě dekády
Podle v úterý zveřejněného průzkumu společnosti Gallup panuje mezi Rusy největší pesimismus ohledně ekonomického vývoje za posledních nejméně dvacet let. Šedesát procent respondentů uvedlo, že se ekonomická situace v jejich regionu zhoršuje. Zlepšení naopak vnímá jen 27 procent dotázaných.
Více než polovina Rusů zároveň uvedla, že se zhoršuje i jejich životní úroveň. Takový názor zastává 56 procent respondentů, zatímco 29 procent vidí vývoj pozitivně.
Průzkum vznikal mezi polovinou března a začátkem května, tedy ještě před červnovým prudkým zhoršením situace se zásobováním pohonnými hmotami. Reuters upozornila, že současná nálada obyvatel tak pravděpodobně nezachycuje plný dopad nynější palivové krize.
Gallup zároveň zaznamenal pokles důvěry v ruské instituce. Důvěra v armádu klesla na 66 procent z 80 procent v roce 2022, kdy prezident Vladimir Putin zahájil rozsáhlou invazi na Ukrajinu. Důvěra ve vládu se za stejné období snížila z 66 na 53 procent.