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Top 10 nejlepších snímků týdne. Monzunové peklo, extrémní vedra, J. D. Vance i boj o prales

Palestinci se modlí při svátku Íd al-Adhá na ulici v uprchlickém táboře Nuseirat ve střední části pásma Gazy.

Palestinci se modlí při svátku Íd al-Adhá na ulici v uprchlickém táboře Nuseirat ve střední části pásma Gazy. Zdroj: Profimedia.cz

Na snímku je vidět monzunová bouřka s blesky nad Bangkokem v Thajsku.
Jose Breijo, propuštěný z vězení a umístěný do domácího vězení, pózuje pro portrét ve svém domě v Caracasu ve Venezuele.
Na snímku je záhon s tulipány v Nižnevartovsku v Chanty-Mansijském autonomním okruhu – Jugra v Rusku.
Muž, jemuž vítr převrátil deštník, stojí ve Stockholmu a pozoruje duhu.
Nábřeží řeky Neckar v Tübingenu – domy se štíty se odrážejí v řece Neckar. Snímek byl pořízen v pondělí 25. 5.
10 Fotogalerie
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  • Deset nejvýraznějších momentů z celého světa zachycených objektivy fotografů za uplynulý týden. 
  • Snímky mapují dramatické monzunové bouře v Bangkoku, extrémní vlny veder v Indii i momenty z politického a sportovního dění. 
  • Nechybí ani lidské příběhy plné emocí – od modliteb v Pásmu Gazy až po boj aktivistů za záchranu prastarého pralesa. 

1. Bouřky v Thajsku

Na snímku je vidět monzunová bouřka s blesky nad Bangkokem v Thajsku.

Thajský meteorologický úřad (TMD) varoval před silnějšími srážkami v celém Thajsku. Nad zemí se nachází monzunová brázda, která způsobuje silné deště v Bangkoku a okolních provinciích. Očekává se, že tato povětrnostní situace zvýší srážky v mnoha částech Thajska. 

Na snímku je vidět monzunová bouřka s blesky nad Bangkokem v Thajsku z 28. května. 

2. Oslava svátku

Palestinci se modlí při svátku Íd al-Adhá na ulici v uprchlickém táboře Nuseirat ve střední části pásma Gazy.

Palestinci se modlí při svátku Íd al-Adhá na ulici v uprchlickém táboře Nuseirat ve střední části Pásma Gazy. Fotografii pořídil 27. května Hassan al-Jedi. Íd al-Adhá je jedním ze dvou oficiálních svátků islámu. 

Situace v Pásmu Gazy zůstává i po uzavření příměří s Izraelem velmi kritická. Obyvatelstvo čelí humanitární krizi s nedostatkem potravin, léků a pitné vody. Rozsáhlé škody na infrastruktuře omezují zdravotní péči a obnova území je v počáteční fázi. Bezpečnostní podmínky na místě jsou stále nestabilní. 

3. Propuštěný vězeň přišel o svůj dům

Jose Breijo, propuštěný z vězení a umístěný do domácího vězení, pózuje pro portrét ve svém domě v Caracasu ve Venezuele.

Jose Breijo, propuštěný z vězení a umístěný do domácího vězení, pózuje pro portrét ve svém domě v Caracasu ve Venezuele. Breijo byl zadržen na dva roky, během nichž se podle své výpovědi nakazil bakteriální infekcí nohy. Po svém návratu zjistil, že jeho dům byl nelegálně obsazen úředníkem ze Skupiny pro speciální operace, který mu jej později vrátil. Několik dní však spal na chodbě domu. 

4. Tulipány

Na snímku je záhon s tulipány v Nižnevartovsku v Chanty-Mansijském autonomním okruhu – Jugra v Rusku.

Na snímku je záhon s tulipány v Nižnevartovsku v Chanty-Mansijském autonomním okruhu – Jugře v Rusku. Nachází se na západní Sibiři v Uralském federálním okruhu. Je to jedna z nejdůležitějších hospodářských oblastí Ruska, která je klíčová pro těžbu ropy a zemního plynu. 

5. Vítr ve Švédsku

Muž, jemuž vítr převrátil deštník, stojí ve Stockholmu a pozoruje duhu.

Muž, jemuž vítr převrátil deštník, stojí na ulici ve Stockholmu a pozoruje duhu. 

6. Odraz ve vodě

Nábřeží řeky Neckar v Tübingenu – domy se štíty se odrážejí v řece Neckar. Snímek byl pořízen v pondělí 25. 5.

Nábřeží řeky Neckar v Tübingenu – domy se štíty se odrážejí v řece Neckar. Snímek byl pořízen 25. května 2026. Tübingen (starší český název Tubinky) je univerzitní město v německé spolkové zemi Bádensko-Württembersko. 

7. Neúspěšný pokus

Kanadský vzpěrač Boady Santavy neuspěl při pokusu o překonání světového rekordu v disciplíně trh v rámci mužské soutěže na Enhanced Games v Resorts World Las Vegas.

Kanadský vzpěrač Boady Santavy neuspěl při pokusu o překonání světového rekordu v disciplíně trh v rámci mužské soutěže na Enhanced Games v Resorts World Las Vegas. 

8. Vlna veder

Lidé si zakrývají hlavu a obličej látkou, aby se ochránili před vlnou veder v Indii.

Lidé si zakrývají hlavu a obličej látkou, aby se ochránili před vlnou veder během horkého letního dne na Old Delhi Road poblíž Shri Gurgaon Gaushala dne 25. května 2026 v Gurugramu v Indii. Indický meteorologický úřad (IMD) vydal pro oblast Dillí a Národního kapitálového regionu (NCR) na příští tři dny žlutý stupeň výstrahy, v němž varuje před přetrvávající vlnou veder spolu se silným přízemním větrem během odpoledních a večerních hodin. 

9. J. D. Vance a letci

Viceprezident JD Vance si plácá s kadetem během slavnostního předávání diplomů na Akademii letectva Spojených států amerických ve Falcon Stadium ve čtvrtek 28. května 2026 v areálu Akademie letectva Spojených států amerických v Colorado Springs.

Viceprezident J. D. Vance si vyměňuje pozdrav dotykem hrudí s kadetem během slavnostního předávání diplomů ve Falcon Stadium ve čtvrtek 28. května 2026 v areálu Akademie letectva Spojených států amerických v Colorado Springs. 

10. Boj za prales

Rainbow Eyes (vlevo) a Valerie Elliott se objímají před budovou soudu ve Victorii, zatímco 10 ochránců přírody, kteří bojují proti průmyslovým podnikům ve snaze ochránit les v údolí Walbran, čeká ve Victorii na své soudní jednání.

Aktivistky Rainbow Eyes (vlevo) a Valerie Elliott se objímají před budovou soudu ve Victorii, zatímco deset ochránců přírody, kteří bojují proti průmyslovým podnikům ve snaze ochránit les v údolí Walbran, čeká na své soudní jednání. 

Údolí Walbran je prastarý prales nacházející se na ostrově Vancouver v Britské Kolumbii, který je předmětem dlouhodobých sporů. Je dějištěm již desítky let trvajících protestů, blokád a pokračujících soudních sporů týkajících se soudních příkazů ohledně práv na těžbu dřeva. 

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