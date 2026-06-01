Top 10 nejlepších snímků týdne. Monzunové peklo, extrémní vedra, J. D. Vance i boj o prales
- Deset nejvýraznějších momentů z celého světa zachycených objektivy fotografů za uplynulý týden.
- Snímky mapují dramatické monzunové bouře v Bangkoku, extrémní vlny veder v Indii i momenty z politického a sportovního dění.
- Nechybí ani lidské příběhy plné emocí – od modliteb v Pásmu Gazy až po boj aktivistů za záchranu prastarého pralesa.
1. Bouřky v Thajsku
Thajský meteorologický úřad (TMD) varoval před silnějšími srážkami v celém Thajsku. Nad zemí se nachází monzunová brázda, která způsobuje silné deště v Bangkoku a okolních provinciích. Očekává se, že tato povětrnostní situace zvýší srážky v mnoha částech Thajska.
Na snímku je vidět monzunová bouřka s blesky nad Bangkokem v Thajsku z 28. května.
2. Oslava svátku
Palestinci se modlí při svátku Íd al-Adhá na ulici v uprchlickém táboře Nuseirat ve střední části Pásma Gazy. Fotografii pořídil 27. května Hassan al-Jedi. Íd al-Adhá je jedním ze dvou oficiálních svátků islámu.
Situace v Pásmu Gazy zůstává i po uzavření příměří s Izraelem velmi kritická. Obyvatelstvo čelí humanitární krizi s nedostatkem potravin, léků a pitné vody. Rozsáhlé škody na infrastruktuře omezují zdravotní péči a obnova území je v počáteční fázi. Bezpečnostní podmínky na místě jsou stále nestabilní.
3. Propuštěný vězeň přišel o svůj dům
Jose Breijo, propuštěný z vězení a umístěný do domácího vězení, pózuje pro portrét ve svém domě v Caracasu ve Venezuele. Breijo byl zadržen na dva roky, během nichž se podle své výpovědi nakazil bakteriální infekcí nohy. Po svém návratu zjistil, že jeho dům byl nelegálně obsazen úředníkem ze Skupiny pro speciální operace, který mu jej později vrátil. Několik dní však spal na chodbě domu.
4. Tulipány
Na snímku je záhon s tulipány v Nižnevartovsku v Chanty-Mansijském autonomním okruhu – Jugře v Rusku. Nachází se na západní Sibiři v Uralském federálním okruhu. Je to jedna z nejdůležitějších hospodářských oblastí Ruska, která je klíčová pro těžbu ropy a zemního plynu.
8. Vlna veder
Lidé si zakrývají hlavu a obličej látkou, aby se ochránili před vlnou veder během horkého letního dne na Old Delhi Road poblíž Shri Gurgaon Gaushala dne 25. května 2026 v Gurugramu v Indii. Indický meteorologický úřad (IMD) vydal pro oblast Dillí a Národního kapitálového regionu (NCR) na příští tři dny žlutý stupeň výstrahy, v němž varuje před přetrvávající vlnou veder spolu se silným přízemním větrem během odpoledních a večerních hodin.
10. Boj za prales
Aktivistky Rainbow Eyes (vlevo) a Valerie Elliott se objímají před budovou soudu ve Victorii, zatímco deset ochránců přírody, kteří bojují proti průmyslovým podnikům ve snaze ochránit les v údolí Walbran, čeká na své soudní jednání.
Údolí Walbran je prastarý prales nacházející se na ostrově Vancouver v Britské Kolumbii, který je předmětem dlouhodobých sporů. Je dějištěm již desítky let trvajících protestů, blokád a pokračujících soudních sporů týkajících se soudních příkazů ohledně práv na těžbu dřeva.