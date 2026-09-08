Volkswagen rozjíždí obří škrty. Ve hře je prodej slavné italské značky za desítky miliard
Volkswagen prověřuje budoucnost stovek svých podniků, mezi nimi také výrobce motocyklů Ducati.
Hodnota téměř stoleté italské značky by mohla dosahovat 1,25 miliardy eur, tedy přes 30 miliard korun.
Prodej by byl citlivý také pro rodiny Porsche a Piëch, které mají ve Volkswagenu kontrolní podíl.
Německý automobilový koncern Volkswagen může v rámci rozsáhlého zeštíhlování svého portfolia přijít o jednu z nejslavnějších značek, které ovládá. Vedení skupiny prověřuje budoucnost italského výrobce motocyklů Ducati, jenž patří pod automobilku Audi. Jeho hodnota by podle agentury Bloomberg mohla činit 1,25 miliardy eur, v přepočtu zhruba 30,2 miliardy korun.
O možném prodeji v rozhovoru s Bloombergem promluvil generální ředitel Audi Gernot Döllner. Zdůraznil však, že konečné rozhodnutí zatím nepadlo.
„V rámci koncernu Volkswagen jsme se zavázali k disciplinovanému a zodpovědnému řízení portfolia,“ uvedl Döllner. „Součástí hodnoticího procesu je i diskuse o Ducati, ale zatím nebylo nic rozhodnuto,“ dodal.
Volkswagen tvoří přibližně dva tisíce podniků. Ducati se ocitla mezi zhruba šesti stovkami z nich, u kterých nyní vedení posuzuje, zda si je má skupina nadále ponechat.
Koncern se snaží zjednodušit svou strukturu a zvýšit konkurenceschopnost. Jeho dozorčí rada minulý týden schválila restrukturalizační balíček, který počítá se zmenšením portfolia podniků přibližně o třetinu.
První velký prodej už Volkswagen dohodl. V červnu se skupina rozhodla prodat 51procentní podíl v divizi lodních motorů Everllence, za který by měla získat přibližně 7,4 miliardy eur.
Značka s aurou Ferrari
Audi koupilo Ducati v roce 2012. Možnost prodeje téměř stoleté italské společnosti zvažovalo už o pět let později, tehdy však od záměru ustoupilo kvůli nesouhlasu německých odborů.
Ducati od té doby posílila svou pozici na trhu a zařadila se mezi dominantní značky motocyklových závodů. V motocyklovém světě získala auru podobnou té, jakou má mezi automobilkami Ferrari. Kolem značky se vytvořila také početná komunita věrných příznivců, kteří si říkají Ducatisti.
Případný prodej by měl zvláštní symbolický význam pro rodinný klan Porsche-Piëch, který ve Volkswagenu vlastní kontrolní podíl. Zesnulý patriarcha Ferdinand Piëch byl motocyklovým nadšencem, osobně prosazoval koupi Ducati v roce 2012 a později působil v jejím představenstvu.
Ducati neplní plán
Provozní marže Ducati však nedosahuje devítiprocentního cíle, kterého chce generální ředitel Volkswagenu Oliver Blume dosáhnout do roku 2030 v rámci celé skupiny.
Ducati ročně prodá kolem 50 tisíc motocyklů. V loňském roce utržila 925 milionů eur a vykázala provozní zisk 52 milionů eur.
Döllner v rozhovoru rovněž uvedl, že Audi nadále zvažuje možnosti výroby ve Spojených státech. V současnosti tam žádné automobily nevyrábí, a je proto vůči obchodním rizikům zranitelnější než konkurenční BMW a Mercedes-Benz.
Audi by mohlo využít kapacitu stávající americké továrny Volkswagenu nebo nového závodu společnosti Scout Motors. Případné rozhodnutí bude součástí širší restrukturalizace výrobní sítě celého koncernu.