Trump opět hrozí nejintenzivnějším bombardováním v historii, chce otevření Hormuzského průlivu
- Donald Trump pohrozil Íránu „nejintenzivnějším bombardováním v historii“, pokud Teherán v nejbližších hodinách nepřistoupí na dohodu o otevření Hormuzského průlivu.
Navzdory ostré rétorice Bílý dům věří, že podpis memoranda o porozumění je na dosah, a USA proto dočasně pozastavily vojenskou operaci Project Freedom.
Trhy napjatě čekají na odpověď Teheránu, která má dorazit do 48 hodin a rozhodne o tom, zda klíčová ropná tepna začne opět fungovat, nebo dojde k další krvavé eskalaci.
Americký prezident Donald Trump ve středu ráno východoamerického času (odpoledne SELČ) na své sociální síti znovu pohrozil Íránu bombardováním, pokud Teherán neuzavře dohodu, jež povede k otevření Hormuzského průlivu. Bulvárnímu deníku New York Post šéf Bílého domu mezitím řekl, že je příliš brzy na jeho přímá osobní jednání s Teheránem.
Podle agentury Reuters a řady dalších médií USA nyní čekají na íránskou odpověď na návrh na ukončení války.
„Za předpokladu, že bude Írán souhlasit s tím, na čem jsme se dohodli – což je možná dost odvážný předpoklad –, skončí již tak legendární operace Epic Fury (Epická zuřivost) a díky vysoce účinné blokádě bude Hormuzský průliv otevřen pro všechny, včetně Íránu,“ napsal Trump.
Začne bombardování
Hned vzápětí ale Trump znovu pohrozil bombardováním. „Pokud nebudou souhlasit, začne bombardování, které bude bohužel mnohem rozsáhlejší a intenzivnější než dříve. Děkuji vám za pozornost, kterou této záležitosti věnujete,“ dodal prezident Spojených států.
Šéf Bílého domu přitom v neděli oznámil zahájení operace s názvem Project Freedom (Projekt Svoboda). Cílem je chránit lodě a získat kontrolu nad klíčovou námořní obchodní trasou v Hormuzském průlivu, kterou Írán po zahájení americko-izraelských úderů začátkem března zablokoval, což mimo jiné výrazně zvýšilo ceny ropy. V noci na dnešek ale Trump oznámil, že USA tuto operaci nakrátko přerušují vzhledem k pokročilé fázi jednání.
Bílý dům se podle serveru Axios domnívá, že uzavření dohody o jednostránkovém memorandu o porozumění je na dosah, přičemž odpověď Teheránu na několik klíčových bodů by mohla přijít do 48 hodin.
Trump přitom ve svých příspěvcích opakovaně hrozí obnovením úderů či ještě intenzivnějším bombardováním, pakliže Írán nepřistoupí na dohodu a neumožní volnou plavbu Hormuzským průlivem. O Velikonocích Trump vzbudil rozruch nebývale vulgárním příspěvkem, v němž íránskému vedení vzkázal: „Otevřete ten zasraný průliv, vy šílení bastardi, nebo budete žít v pekle“.