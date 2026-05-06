Šímův obraz Evropa z USA dosáhl rekordu. Stal se nejdráže prodaným dílem slavného malíře v zahraničí
- S ročním odstupem a především s potvrzenou pravostí bylo metrové plátno slavného českého malíře hvězdou aukce.
- Američtí odborníci odhadovali cenu díla na nižší stovky tisíc dolarů, výsledek však překonal jejich očekávání.
- Podle českých expertů je hodnota obrazu násobně vyšší a nový majitel výrazně vydělal.
Dražba nedávno potvrzeného druhého originálu obrazu Evropa, který patří mezi klíčová plátna Josefa Šímy, vynesla po započtení provize 31,5 milionu korun, tedy přes 1,5 milionu dolarů. Aukce americké společnosti Freeman’s přepsala dosavadní rekordy prodejů děl tohoto slavného českého malíře. Další originál Šímovy Evropy vlastní už od devadesátých let Moravská galerie v Brně.
V zahraničí se nyní tato teprve loni objevená „americká“ Evropa stala vůbec nejdráže prodaným Šímovým obrazem. Po zahrnutí dosavadních českých dražeb pak obsadila třetí příčku. Odborníci z Freeman’s přitom odhadovali cenu na nižší stovky tisíc dolarů. Výsledek tedy výrazně překonal jejich očekávání, byť odhady českých expertů byly násobně vyšší.
Hvězda americké aukce
Poprvé byla americká verze Šímovy Evropy nabízena v dražbě filadelfské aukční síně přesně před rokem. Dílo však vyvolalo značný rozruch, a především řadu otázek. Důvodem byla skutečnost, že zcela totožný, mnohokrát vystavený a publikovaný obraz má už od roku 1994 ve sbírce zmíněná brněnská galerie. Proto byla loni na jaře tato položka stažena z nabídky a svěřena k expertize českým odborníkům.
S ročním odstupem, a především s potvrzenou pravostí se tentokrát metrové plátno stalo hvězdou americké dražby. Stoletou historii díla detailně zrekonstruovali čeští odborníci Rea Michalová a David Frank z pražského znaleckého sdružení Trinity Art Research. Právě oni v průběhu několikaměsíčního bádání zjistili a potvrdili, že Šímova Evropa z Filadelfie je rovněž originál.
„Myslím, že americký odhad v rozmezí tři sta až půl milionu dolarů byl poměrně při zemi. Startovalo se na 150 tisících dolarech, takže vzhledem k tomu a také ke skutečnosti, že se jednalo o zahraniční aukci, což pro české dražitele znamená transportní a celní poplatky, je dosažená cena velkým úspěchem, a to jak pro české umění, tak pro samotnou aukční společnost,“ řekla e15 Michalová.
Podle ní má však obraz výrazně vyšší hodnotu, kolem 4,5 milionu dolarů, tedy zhruba sto milionů korun. „Ten, kdo ho koupil, dobře udělal a výrazně vydělal,“ míní historička umění.
Připomněla, že cena zásadních malířských prací české avantgardy stále stoupá a že tento případ skvěle ukazuje, jaký investiční potenciál české moderní umění má. Jméno nového majitele ani jeho národnost zveřejněny nebyly.
Prvenství má obraz Země
Z Šímovy tvorby nadále drží světový aukční rekord olej Země – největší obraz, který umělec v životě namaloval. V roce 2024 se v Praze vydražil za 60,5 milionu korun.
Evropa je však podle Michalové mnohem významnější. Na rozdíl od Země, vytvořené v roce 1960, vznikla o třiatřicet let dříve a pochází z Šímova nejhodnotnějšího surrealistického období.
Jeho meziválečným plátnem s dosud nejvyšší cenou je ML, známé také jako Vejce či Rovnováha, které se v roce 2018 prodalo za více než 36 milionů korun. Americká verze Evropy je tedy aktuálně na třetím místě, respektive na druhém místě s ohledem na malířovo vrcholné tvůrčí období, v němž vznikla.