Předplatné

Golfisté „otravovali“ Trumpa kvůli irské whiskey. Prezident jim nakonec vyhověl

Prezident Spojených států Donald Trump ve svém golfovém rezortu v skotském Turnberry.

Prezident Spojených států Donald Trump ve svém golfovém rezortu v skotském Turnberry. Zdroj: ČTK / AP / Alastair Grant

ČTK
ČTK
Diskuze (0)
  • Donald Trump plánuje zrušit 15procentní clo na dovoz irské whiskey do USA.
  • Rozhodnutí oznámil během golfového turnaje Irish Open, kde se ho na cla opakovaně ptali.
  • Prezident zatím neuvedl, kdy přesně má být clo zrušeno.

Americký prezident Donald Trump dnes v závěru golfového turnaje v Irsku oznámil, že plánuje zrušit 15procentní clo na irskou whiskey. Informuje o tom agentura AP.

Trump během slavnostního předávání cen na turnaji Irish Open uvedl, že se ho na tuto záležitost ptali všichni, včetně některých golfistů.

„Všichni mě s tím otravovali,“ řekl republikánský prezident. „A já jsem řekl: Jménem Spojených států amerických zruším cla na irskou whiskey,“ uvedl Trump.

Irská whiskey v současné době podléhá 15procentnímu clu, které Trump uvalil na dovoz z Evropské unie. Trump v květnu oznámil, že ruší některá cla na britskou whisky, mezi kterou patří skotská whisky a lihoviny vyráběné v Severním Irsku.

V květnu Irská asociace pro whiskey vyzvala k odstranění cel s argumentem, že takový krok by pomohl mnoha americkým firmám, které mají irské produkty ve svém portfoliu, a zabránil by nejistotě spotřebitelů.Podrobnosti o tom, jak brzy bude clo zrušeno, Trump nesdělil.

Začít diskuzi

Doporučujeme

Články z jiných titulů