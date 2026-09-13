Golfisté „otravovali“ Trumpa kvůli irské whiskey. Prezident jim nakonec vyhověl
- Donald Trump plánuje zrušit 15procentní clo na dovoz irské whiskey do USA.
- Rozhodnutí oznámil během golfového turnaje Irish Open, kde se ho na cla opakovaně ptali.
- Prezident zatím neuvedl, kdy přesně má být clo zrušeno.
Americký prezident Donald Trump dnes v závěru golfového turnaje v Irsku oznámil, že plánuje zrušit 15procentní clo na irskou whiskey. Informuje o tom agentura AP.
Trump během slavnostního předávání cen na turnaji Irish Open uvedl, že se ho na tuto záležitost ptali všichni, včetně některých golfistů.
„Všichni mě s tím otravovali,“ řekl republikánský prezident. „A já jsem řekl: Jménem Spojených států amerických zruším cla na irskou whiskey,“ uvedl Trump.
Irská whiskey v současné době podléhá 15procentnímu clu, které Trump uvalil na dovoz z Evropské unie. Trump v květnu oznámil, že ruší některá cla na britskou whisky, mezi kterou patří skotská whisky a lihoviny vyráběné v Severním Irsku.
V květnu Irská asociace pro whiskey vyzvala k odstranění cel s argumentem, že takový krok by pomohl mnoha americkým firmám, které mají irské produkty ve svém portfoliu, a zabránil by nejistotě spotřebitelů.Podrobnosti o tom, jak brzy bude clo zrušeno, Trump nesdělil.