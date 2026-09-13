Český filozof vybudoval firmu za 52 miliard. Teď mění její DNA a míří na Wall Street
Richard Valtr vybudoval technologického jednorožce s hodnotou 52 miliard korun.
Dnes míří s Mews do USA a chce hotelový byznys proměnit pomocí AI.
Zakladatel vidí svou firmu jako laboratoř, od níž ostatní na trhu kopírují nápady.
Stalo se výsadou jen několika málo filozofů, že zbohatli. Linie započatá Thalésem z Milétu a sahající třeba k Georgi Sorosovi má teď pokračování v původně vystudovaném filozofovi Richardu Valtrovi. Za oceánem zakotvený zakladatel společnosti Mews získal pro svou firmu na začátku roku investici 300 milionů dolarů, což její hodnotu katapultovalo v korunách na 52 miliard. Teď se s ní chystá dobýt USA a vpravit jí do DNA umělou inteligenci.
Mews je označení pro tradiční britské řadové domky. Když Richard Valtr v Londýně studoval, koncept se mu zalíbil natolik, že svou digitální platformu usnadňující správu ubytování a vlastního provozu zejména pro hotely buduje stejně jako britské řadovky: tu je domeček pro krátkodobé ubytování, tady pro dlouhodobé, tam prostor pro uklízečky, jinde zase pro řízení kanceláří, parkovišť a tak dále. Jazykem filozofa Valtra Mews staví své digitální městečko.
Firma toho umí opravdu dost, zakladatel ji vidí jako laboratoř, od níž ostatní na trhu kopírují nápady. Vlastně když s ním vedete rozhovor, dočkáte se mnoha přirovnání a metafor vysvětlujících jeho byznys. Dočkáte se lecčeho, jen ne konzervativního pohledu na hotel jako místo, kam přijede člověk večer přespat a ráno odjede. „Hotel vidím jako miniměsto. V jednohvězdičkovém přespíte, ve vyšší kategorii strávíte fůru času – má bazén, fitness studio, dvě nebo tři restaurace, bar, spa, kongresové prostory a každý potřebuje svoji péči. A jejím prostřednictvím si velké hotelové značky vytvářejí zase vztah s klientem,“ popisuje Richard Valtr vizionářským stylem.
Pražský byznys
Hospitality byznysu se přitom zpočátku vyhýbal, ačkoli se do něj rodina pustila brzy po sametové revoluci. V roce 1990 dostala jeho matka pozvánku na přednášku, kde se seznámila s investory lačnými zhodnotit své peníze ve východní Evropě. Začali se zaměřovat na rezidenční a hotelové projekty. Rodina pak vlastnila několik menších restaurací a hotelů. Richard se držel stranou, vystudoval filozofii na britské University College London (UCL), ale když přišel čas zastoupit otce, byznys ho zavolal zpátky domů. V rodinné developerské firmě pak vedl projektový management, design a vývoj konceptu luxusního pětihvězdičkového hotelu The Emblem v centru Prahy. A u hospitality byznysu už zůstal, byť se na něj dívá svým specifickým a nevšedním pohledem, který se v důsledku ukázal být přelomový.
Startup Mews Systems založil společně s nizozemským kolegou Matthijsem Wellem v roce 2012. K vývoji prototypu přizval vývojáře z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy Jana Širokého, který nyní ve firmě působí jako CTO, a Jiřího Helmicha. Prvotní rozjezd financoval z andělské investice ve výši zhruba 250 tisíc dolarů od bývalého spolužáka z univerzity.
V roce 2016 dosáhl Mews svého prvního institucionálního investičního kola, což nastartovalo expanzi do Evropy a vedlo k otevření klíčové kanceláře v Londýně. O tři roky později v investičním kole Series B získala firma přibližně 770 milionů korun od fondu Battery Ventures.
V roce 2024 uzavřela investiční kolo, v němž získala zhruba 210 milionů dolarů mimo jiné od Salesforce Ventures či Goldman Sachs. Tímto krokem stoupla hodnota firmy na 2,5 miliardy dolarů, čímž se Mews zařadil mezi nejúspěšnější technologické jednorožce s českými kořeny.
AI first
Nechme ale teď historii spát a dívejme se dopředu. Letošní investiční série, jež vynesla Mews 300 milionů dolarů, tedy 6,37 miliardy českých korun, a valuaci 52 miliard korun, bude znamenat proměnu firmy. Peníze poputují do dvou hlavních cílů – umělé inteligence a expanze do USA, kvůli níž se Richard za oceán přestěhoval.
Fenomén AI je něco, co jej hodně zajímá. „Očekáváme, že každý člověk v Mews bude umět vytvářet svoje vlastní agenty v AI. Všichni za tím účelem mají nastavený speciální tokenový budget, z nějž mohou čerpat,“ říká.
Firma má díky AI už několik vlastních autonomních vývojářů a role jejich lidských předchůdců se změnila. „Někdo byl vývojář, někdo designér, někdo byl produktový manažer. My jsme tyhle tři role spojili. Takže teď je většina lidí, které máme ve vývoji, spíše v roli stavitelů,“ přibližuje.
Zakladatel startupu Mews Richard Valtr. |
V době rozhovoru s Richardem Valtrem měl Mews zhruba 1300 lidí. Na firmu s hodnotou 52 miliard korun je počet zaměstnanců odpovídající malé okresní nemocnici na první pohled docela nízký. Richard s tím ale tak docela nesouhlasil. „Záleží na úhlu pohledu. Pokud bychom byli výrobní firma, tak jsou tržby vzhledem k počtu zaměstnanců skvělé. Když nás ale porovnáte třeba s Anthropikem, tak tam si myslím, že jsme velká firma. Proto se teď hodně soustředíme na to, jak správně velká firma máme být a jak do toho vstoupí očekávání spojená s umělou inteligencí,“ prohlásil.
V té chvíli zněla jeho slova trochu neurčitě. Důvod se ukázal pár dní poté. Richard Valtr na svém profilu na síti LinkedIn oznámil propouštění. „Dnes jsme učinili těžké rozhodnutí a rozloučili se s několika členy našeho týmu. S lidmi, kteří vložili spoustu energie do budování Mews do podoby, jakou má dnes. Jsme skutečně hrdí, že jsme s nimi mohli spolupracovat.“ Podle dalšího vysvětlení nejde o to, že by firmu k propouštění přiměly finanční trable, důvodem je právě transformace do nové AI podoby, kam některé profese nezapadají.
Zlomit řetěz
A pak je tu vylodění u břehů USA. Další balík peněz má směřovat právě tímhle směrem vstříc všem specifikům amerického trhu. Ve Spojených státech patří na rozdíl od Evropy 80 procent hotelového trhu velkým řetězcům. Pokud chce Mews uspět, musí jejich manažery dokázat přesvědčit.
Lehké to nebude, protože soupeřit s americkými softwarovými konkurenty na jejich hřišti je úplně jiná disciplína než je porážet v Evropě. „Američané jako koncoví zákazníci jsou také zcela odlišní v prokazování loajality své oblíbené hotelové značce. Mají ji například svázanou s kreditní kartou a vždycky, když s ní platí, získávají věrnostní body,“ přibližuje Richard Valtr. Právě velké řetězce jsou však pro jeho Mews lákadlem, proto jim začal uzpůsobovat svůj software – pohlíží na něj jako na operační systém známý ze systémů PC. „Jakmile dokážeme rozseknout trh hotelových řetězců, očekávám silný a dlouhodobý růst. Ještě to chvíli potrvá, ale z prvních kroků sleduji, že si získáváme přízeň zákazníků a rosteme neskutečným tempem,“ popisuje Richard Valtr.
Úspěch ve Spojených státech je důležitý pro firmu i jinak než z pohledu tržeb. Dalším krokem bude vstup na burzu, a to právě v USA. Mews předtím musí splnit svoje domácí úkoly – kromě změny interních procesů cílí na zvýšení tržeb právě z amerických hotelů.
Cesta ven
V té době bude už Mews a jeho operační systém, nebo chcete-li digitální město, o kus dál. Už teď roste mimo hotelový sektor. Ve Francii se jeho prostřednictvím pronajímají třeba vysokoškolské koleje. „Dřív existovala slavná fráze ‚software eats the world‘ a my ji dnes povýšili na ‚hospitality eats real estate‘,“ přirovnává.
Zakladatel startupu Mews Richard Valtr. |
Jde o to, že systém Mews a jeho způsob plateb a rezervací budou čím dál více expandovat do oboru servisovaných apartmánů, studentských kolejí nebo i domovů pro stáří. Ne že by se firma stala realitní kanceláří, ale její platforma může realitkám na trhu dobře sloužit či pomoci stvořit úplně nové digitální dravce v tomto oboru.
Souvisí to samozřejmě s už zmíněným rozvojem AI. Díky němu se Richard Valtr nebojí vyslovit revoluční předpověď: „Do několika let ztratí mnoho dnes dominantních online platforem pro ubytování své opodstatnění.“ Pracovat s AI agenty umožňujícími rezervaci ubytování bude podle něj pro jejich majitele i koncové zákazníky daleko efektivnější a snazší. „Na platformách jako OpenAI nebo na Gemini si dokáže zákazník svoje ubytování zarezervovat nebo to ve spolupráci s nimi udělá jeho osobní rezervační agent,“ předpovídá.
Mění se technologie, mění se Mews a mění se i Richard Valtr sám. „Hodně jsem se zklidnil. Myslím, že jsem větší stratég. Už to není jako předtím, že jsem všechno chtěl urvat,“ zamýšlí se. Jeho cesta první ligou zdaleka nekončí. Je sice teprve třetím Čechem, který se může chlubit, že postavil startupového jednorožce, tedy firmu s valuací nad miliardu dolarů, úspěch v USA ho ale může vynést mezi světovou elitu. Proto je důležité zarezervovat si pokoj s dobrým výhledem.