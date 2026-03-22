Hormuzský průliv je uzavřený jen pro plavidla nepřátel Íránu, řekl velvyslanec
- Íránský velvyslanec Alí Músáví potvrdil, že strategický Hormuzský průliv zůstává uzavřen výhradně pro plavidla zemí, které Teherán považuje za své nepřátele.
- Omezení námořní dopravy je přímou reakcí na vojenské údery Izraele a Spojených států, které s Íránem vedou ozbrojený konflikt od konce února.
- Americký prezident Donald Trump v reakci na blokádu pohrozil zničením íránských elektráren, pokud nebude klíčová tepna pro světový obchod s ropou do 48 hodin plně zprůchodněna.
Hormuzský průliv zůstává otevřený pro veškerou lodní dopravu s výjimkou plavidel, která jsou spojená s nepřáteli Íránu. S odvoláním na zástupce Íránu při námořní agentuře OSN Alího Músávího to v neděli napsala agentura Reuters. Írán blokuje tuto vodní cestu v reakci na vzdušné údery Izraele a Spojených států, které proti němu vedou válku od 28. února.
„Lodě, které nepatří nepřátelům Íránu, mohou průlivem proplout po koordinaci bezpečnostních opatření s Teheránem,“ řekl Músáví, který je i velvyslancem v Británii. Uvedl také, že Írán bude i nadále spolupracovat s Mezinárodní námořní organizací (IMO) na zlepšení námořní bezpečnosti a ochraně námořníků v Perském zálivu.
„Diplomacie zůstává pro Írán prioritou. Důležitější je však úplné zastavení agrese a vzájemná důvěra,“ dodal Músáví.
Músáví se takto vyjádřil v pátečním rozhovoru s čínskou státní agenturou Nová Čína několik hodin před tím, než americký prezident Donald Trump pohrozil, že pokud nebude průliv do 48 hodin plně otevřen, Spojené státy „srovnají se zemí“ různé íránské elektrárny.
Hormuzským průlivem běžně prochází zhruba pětina světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu. Trump v uplynulých dnech žádal evropské členské státy NATO a další země o pomoc se zajištěním bezpečnosti v průlivu, kvůli jejich neochotě se zapojit je ale v pátek označil za zbabělce. Evropské země namítají, že se války neúčastní a že s nimi USA zahájení úderů v únoru nekonzultovaly.