Pražská firma slibovala zachránit Zemi od plastů. Účet za 160 milionů zaplatili důvěřiví investoři
Ambiciózní český startup slibující globální ekologickou revoluci končí v insolvenci.
Drobní investoři dali svého času za nákup kryptotokenů přes sto milionů korun.
Hroutící se byznysový příběh provázejí roky nesplácené závazky a nenaplněné plány na globální expanzi.
Měla to být zelená záchrana světa zrežírovaná českými vědci a byznysmeny. „Společnost ReFork chce globálně zabránit používání jednorázových plastů a chránit planetu Zemi před důsledky nadměrného plastového odpadu.“ Tak začínala story startupu, který za sebou nechal zástupy zoufalých investorů, kteří přišli o všechno. Vzletnou vizi bylo potřeba financovat, mimo jiné i prodejem kryptoaktiv. Současnou hodnotu tokenů, kterých Refork prodal za zhruba 160 milionů korun, naturalisticky ukazuje třeba portál Coinmarketcap: Nula. Právě tento týden se celý léta se hroutící příběh uzavřel.
„Dlužník tímto podává insolvenční návrh a navrhuje, aby soud zjistil jeho úpadek. Dlužník zastavil platby podstatné části svých závazků a není schopen je hradit z dostupných finančních prostředků,“ uvádí v insolvenčním návrhu sama na sebe člen představenstva Reforku SE Josef Žádník. V návrhu mimo jiné konstatuje, že firma má nesplácené závazky již od roku 2021. Chronicky ztrátová firma podle svých posledních dostupných účetních výkazů za rok 2024 prodělala bezmála osmnáct milionů korun a za celou dobu své existence dokázala dohromady prodělat takřka 180 milionů korun.
Globálním hráčem do pár let
Podnikatelská cesta firmy Refork přitom začala jako zářný byznysový příběh kombinující investorskou vášeň pro kryptoměny s entuziazmem mladých startupistů. Výrobou příborů z ekologických náhražek plastů chtěla firma do roku 2022 dosáhnout desetiprocentního podílu na evropském trhu s biologicky rozložitelnými výrobky a postupně vstoupit na asijský a americký trh. Silná v kramflecích se cítila i ve světě kryptoměn.
Ambice byly opět nemalé: vytvořit silnou globální komunitu propojenou kryptotokenem EFK. „Funguje jako multifunkční globální virtuální voucher, který umožňuje komukoli na světě spolupracovat s ReForkem, šířit svou vizi a získávat odměny v závislosti na počtu držených tokenů EFK,“ lákal reklamní text firmy v roce 2019, tedy v době rodícího se zájmu široké veřejnosti o svět kryptoměn a tokenů.
Na vlně bujícího kryptošílenství
Podle svých webových stránek se firmě podařilo v rámci tehdy populárního ICO, tedy veřejné nabídky na prodej kryptoměn, prodat tokeny za více než sedm milionů dolarů. Refork posléze peníze využil na výzkum a vývoj materiálu využívaného firmou nejčastěji na výrobu jednorázových příborů nahrazujících ty plastikové. Jedním z byznysových cílů přitom měly být třeba fastfoodové řetězce. Plány se ale nedařilo dovést do ekonomicky racionálního konce. Ačkoli ještě v roce 2024 firmě vzrostly tržby z 35 na zhruba 44 milionů korun, Refork nebyl schopný se ziskem dostat do černých čísel.
Ve schopnosti Reforku přitom nevěřili jen domácí drobní hráči, mezi investory se totiž objevil i jeden z matadorů na domácím dluhopisovém trhu. Peníze do společnosti Refork nalila například domácí investiční společnost BICZ, která své impérium ve značné míře postavila na emisích dluhopisů pro drobné investory. Původně majoritní podíl v Reforku měl být významnou investicí skupiny, přičemž očekávaný zisk měl podle původních plánů BICZ činit 500 milionů korun. Celá transakce ale nedopadla podle představ BICZ a skupina se aktuálně snaží získat peníze zpět formou insolvence mateřské společnosti Reforku SE PE & VC Partners Group.
Kdy začaly potíže?
„Hodnota společnosti Refork SE není založena pouze na současném cash-flow, ale zejména na našem patentu a technologických inovacích. Na základě našeho výzkumu a vývoje vytváříme materiálové směsi, které se skládají z biologicky rozložitelných polymerů a dalších příměsí, přičemž podíl těchto příměsí může dosáhnout až 70 procent hmotnosti, což je v našem oboru zcela unikátní,“ obhajoval byznys firmy pro e15 ještě v září 2024 Žádník s tím, že mezníkem v hospodaření měl být loňský rok, který měl firmu překlopit do ziskového hospodaření, a to primárně díky expanzí na trhy mimo Evropu, především do USA a na Střední východ.
Už tou dobou ale firma měla na stole několik let nesplácené dluhy. Jak uvedl portál Seznam.cz, jedním z vlivných osob v pozadí Reforku má být podnikatel Daniel Rudzan. Ten je obžalovaný v kauze miliardových daňových úniků z pohonných hmot. Rudzan obvinění odmítá a tvrdí, že se ničeho nedopustil.