Předplatné

Nečekaný tah, nebo snaha o posílení pozice? Strnad zvažuje prodej v chorvatském přístavu

Přístav Luka Rijeka

Přístav Luka Rijeka Zdroj: Přístavní společnost Luka Rijeka

Ondřej Souček
Ondřej Souček
Diskuze (0)
  • Miliardář Jaroslav Strnad činí kroky směřující k prodeji svého podílu v chorvatském přístavu Luka Rijeka
  • Společnost Port Acquisition upřednostňuje polský projekt OT Logistics
  • Zájemcem o zhruba třetinový podíl je francouzská společnost CMA CGM. 

Podnikatel Jaroslav Strnad přehodnocuje svůj byznys s provozovateli přístavů. Poté, co se mu teprve v březnu podařilo kapitálově vstoupit do polského operátora přístavů OT Logistics, zvažuje prodej svého podílu v chorvatské společnosti Luka Rijeka. 

Strnadova Port Acquisition už za tímto účelem provedla první kroky. Kvůli možnému prodeji svého zhruba třetinového podílu požádala vedení chorvatské společnosti o umožnění hloubkové prověrky. Na konci dubna vedení tomuto požadavku vyhovělo. Od té doby o této potenciální transakci žádné nové informace neprosákly, a vzhledem k tomu, že je společnost obchodována na burze, budou všechny strany diskrétní až do úplného konce. 

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Více informací
Začít diskuzi

Doporučujeme

Články z jiných titulů