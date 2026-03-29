Írán hrozí úderem na akademické cíle v regionu jako odvetu za zničené univerzity
- Íránské revoluční gardy pohrozily odvetnými útoky na americké a izraelské univerzity v regionu.
- Ultimátum přichází v době eskalujícího konfliktu, který začal koncem února útoky USA a Izraele na Írán.
- Napětí v regionu doplňuje částečná blokáda Hormuzského průlivu, která přímo ohrožuje stabilitu globálních dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG).
Íránské revoluční gardy v neděli pohrozily, že se zaměří na americké univerzity na Blízkém východě, pokud USA do pondělního poledne (10:30 SELČ) neodsoudí ostřelování univerzit. Americko-izraelské údery totiž podle gard zničily dvě íránské univerzity, napsala agentura AFP. Agentura Reuters naopak uvedla, že gardy pohrozily útokem na dvě izraelské nebo americké vysoké školy kvůli útoku na jednu íránskou univerzitu. Izrael a USA útočí od konce února na Írán, který provádí odvetné údery v regionu.
„Pokud americká vláda nechce, aby se tyto univerzity v regionu staly terčem odvetných opatření, musí ostřelování univerzit odsoudit v oficiálním prohlášení do poledne 30. března,“ píše se v prohlášení gard zveřejněném íránskými médii.
Reuters s odkazem na íránskou státní televizi napsal, že gardy v odvetě za útok na univerzitu vědy a technologie v Teheránu zaútočí na dvě izraelské nebo americké univerzity v regionu.
Současná válka na Blízkém východě začala 28. února vzdušnými údery Izraele a Spojených států na Írán. Ten v odvetě cílí na americké a izraelské cíle v regionu, konflikt se ale rozšiřuje kvůli zapojení íránských spojenců v Libanonu, Iráku a Jemenu, kteří provádějí útoky v solidaritě s Teheránem. Íránské revoluční gardy také částečně blokují Hormuzský průliv, kudy prochází zhruba pětina světové produkce ropy a odhadem třetina zkapalněného zemního plynu (LNG).