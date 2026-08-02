Požáry na Sibiři sílí. Spálily plochu 18krát větší než ve Francii a vyčerpávají ruskou techniku v době války
- Sibiřskou tajgu zasaženou rekordními vedry a bouřkami sužují masivní lesní požáry, které spálily už 763 tisíc hektarů půdy.
Pro Rusko zmítané válkou na Ukrajině představují požáry obrovskou finanční i logistickou zátěž, která vyžaduje nasazení tisíců lidí, letadel i těžké techniky.
Mezi obyvateli zasažených sibiřských regionů navíc roste nespokojenost kvůli chybějící prevenci, neefektivnímu hašení i všudypřítomnému hustému smogu, píše INFO.cz.
Vedle rozsáhlých ploch lesů ve Francii a ve Španělsku zasáhly letos rekordní silou požáry i sibiřskou tajgu. A to zcela mimo pozornost většiny evropských médií. Otázkou zůstává, nakolik může nasazení lidských sil a techniky proti rekordním lesním požárům oslabit ruského agresora ve válce na Ukrajině.
Na začátku je třeba říci, že Rusko je v boji s lesními požáry světovou velmocí číslo jedna. Tajga v létě hoří od nepaměti, Rusové jsou na to zvyklí a umějí s tím bojovat. To, co se děje v poslední době kvůli klimatickým změnám, ale překonává všechny katastrofické prognózy.
Od začátku roku zasáhly požáry na Sibiři podle webu sibirnews plochu 763 tisíc hektarů, což je 12krát více než za stejné období loňského roku. Jedná se pro srovnání o zhruba osmnáctkrát větší plochu spálené země, než jakou dokázal zatím oheň vypálit ve Francii. Tam jde o 42 000 hektarů.
Michail Karnauchov, vedoucí lesnického odboru Sibiřského federálního okruhu, řekl ruské agentuře TASS, že celkem bylo na ruské Sibiři zaznamenáno 2 273 požárů, přičemž 56 % z nich bylo uhašeno během prvních 24 hodin.
Bouřky, sucho a stav nouze
Hlavní příčinou vzniku ohně v tajze jsou letos bouřky. Blesky z bouřek způsobily lesní požáry v 68 procentech případů, přičemž v současné době hoří zejména v Krasnojarském kraji.
Na území tohoto kraje (a také v Tomské oblasti) byl ruskými úřady vyhlášen federální stav nouze.
Ruské úřady oficiálně hovoří o tom, že se situaci ale daří v posledních dnech kvůli srážkám a ochlazení stabilizovat. Předpovědi však naznačují, že vysoké riziko požárů bude trvat i v srpnu a v září, přičemž se oheň může přesunout i na jih do Omské a Novosibirské oblasti, Altajského kraje a republiky Tuva.
Rusové zatím vyčlenili z federálního rozpočtu na hašení požárů přes 3 miliardy rublů (zhruba 800 milionů korun), ale náklady rychle rostou. Další peníze přidávají ze svých rozpočtů oblasti a kraje.
Nasazení uprostřed války s Ukrajinou
V době, kdy Rusko s velkými finančními a personálními náklady stále válčí na území Ukrajiny, se jedná nepochybně o značnou zátěž.
Jen v Krasnojarském kraji bylo zatím do bojů s lesními požáry nasazeno přes 1000 lidí z devíti ruských regionů, a to zejména vojáků, hasičů a záchranářů. V akci jsou i desítky letadel, kusů těžké pozemní techniky a dronů.
Na místo přijíždějí pomáhat i dobrovolníci z jiných částí Ruska.
„Situace zůstává náročná: abnormální vedra trvají už téměř šest týdnů a hlavní ohniska požárů se soustředí v těžko dostupných oblastech,“ uvedl guvernér Krasnojarského kraje Michail Kotjukov.
Nespokojení Sibiřané
Problém pro Rusko však není jen v tom, že musí kvůli likvidaci rekordních lesních požárů nasazovat lidi a techniku v masivním měřítku i jinde než ve válce na Ukrajině. Podle některých neoficiálních zdrojů roste také nespokojenost obyvatel Sibiře s tím, jak úřady řeší prevenci před požáry a likvidují jejich následky.
Údajně jsou lidé nespokojeni také s tím, jak je oficiální místa informují o rizicích spojených se smogem, který se kvůli požárům v tajze dostává i do obydlených oblastí.
„Ve vzduchu nebyly údajně nalezeny žádné škodlivé látky, ale slunce už několik dní svítí matně oranžově. A neustále mě škrábe v krku,“ píší třeba obyvatelé Krasnojarského kraje na sociálních sítích.
Dlouhodobý dopad na ruské lesy
Lesní požáry, byť jsou v tajze obvyklé, představují i pro Rusko stále větší problém. Podle loňské studie ruských vědců, kterou citovala i oficiální ruská média, shořelo v Rusku v letech 2001 až 2024 celkem 62,3 milionu hektarů lesa, což je pro srovnání takřka osminásobek rozlohy České republiky. Požáry a rostoucí teploty vedou také k roztávání věčně zmrzlé půdy a dalším rozsáhlým změnám ekosystémů, ovlivňujícím klima v celosvětovém měřítku.