Sbohem, soudruzi. Trump odlétá z Číny, summit má za úspěšný. Si slíbil pomoc v Hormuzu
- Trump a Si po summitu v Pekingu mluví o úspěchu a nových dohodách.
- Čína slíbila pomoc s Hormuzem, zároveň znovu varovala USA kvůli Tchaj-wanu.
- Dvoudenní návštěva tak přinesla vstřícná gesta, ale spory zůstávají otevřené.
Prezidentský speciál Air Force One s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v pátek zamířil z Pekingu zpět do Washingtonu. Trump během první návštěvy americké hlavy státu v Číně za bezmála deset let jednal s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem o obchodu, Blízkém východu či Tchaj-wanu.
Si podle Trumpa vyjádřil ochotu pomoci vyjednat konec války s Íránem a otevření Hormuzského průlivu. Čínský lídr označil Tchaj-wan za nejdůležitější bod čínsko-amerických vztahů. Oba státníci summit podle médií považují za úspěšný.
Čínský vůdce na závěr dvoudenní návštěvy uvítal amerického hosta v zahradách uzavřeného vládního komplexu Čung-nan-chaj. Si podle čínských státních médií označil Trumpovu cestu za historickou a přelomovou. Lídři podle něj dospěli k novému vymezení konstruktivních, strategických a stabilních vztahů. „Prezident Trump chce učinit Ameriku opět skvělou a já jsem odhodlán vést čínský lid k uskutečnění velkého oživení čínského národa,“ prohlásil Si.
Školáci oblečení do modré a bílé v odstínech amerického leteckého speciálu při Trumpově příjezdu na letiště mávali americkými a čínskými vlajkami v synchronizovaném pohybu, píše agentura AP. „Sbohem, sbohem,“ skandovaly děti. Trump při nástupu do Air Force One zvedl pěst a zamával. Šéfa Bílého domu, který před odletem nepromluvil, na letiště doprovodil čínský ministr zahraničí Wang I.
Trump se během návštěvy vyjadřoval méně formálně než jeho čínský protějšek. Státní návštěvu označil za velmi úspěšnou a nezapomenutelnou a Sia za svého starého přítele. „Velmi ho respektuji,“ prohlásil americký prezident a uvedl, že se těší, až Sia přivítá v Bílém domě. Trump na úvod čtvrteční státní večeře pozval čínského prezidenta s chotí na zářijovou návštěvu Washingtonu.
Republikánský prezident prohlásil, že ze summitu vzešlo „několik fantastických obchodních dohod“, které jsou podle něj prospěšné pro obě země.
Čína je největším odběratelem íránské ropy a Trump podle AP doufá, že Si svou pozici využije k tomu, aby přiměl Írán k mírové dohodě za podmínek stanovených Američany. Trump během návštěvy rovněž uvedl, že Si ho ujistil, že Čína nebude Íránu dodávat vojenské vybavení.
Si varoval Trumpa, že velmoci se mohou dostat do střetu, pokud by Washington postupoval chybně v otázce Tchaj-wanu. Zatímco Čína považuje za ostrov za svou součást, USA podporují jeho nezávislost. Šéf americké diplomacie Marco Rubio ve čtvrtek prohlásil, že Čína by udělala „hroznou chybu“, kdyby se Tchaj-wan pokusila obsadit za použití síly.