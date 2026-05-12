Trump se dostal do nečekané situace. Největší rival USA má nové vyjednávací páky, je v tom ale háček
- Summit prezidentů USA a Číny ovlivní nejen obchodní soupeření, ale nově i konflikt s Íránem.
- Washington chce po Pekingu pomoc s tlakem na Teherán, Čína naopak usiluje o ústupky v otázce cel a Tchaj-wanu.
- Do Pekingu s prezidentem Trumpem míří také Elon Musk a šéfové největších amerických firem.
Nadcházející summit amerického prezidenta Donalda Trumpa a čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v Pekingu bude jedním z nejdůležitějších diplomatických setkání letošního roku. Jednáním, která se uskuteční od 13. do 15. května, měla původně dominovat obchodní témata a pokračující spor mezi dvěma největšími ekonomikami světa.
Do hry ale mezitím výrazně vstoupila válka s Íránem, která proměnila rovnováhu sil mezi Washingtonem a Pekingem a dala Číně do rukou nové vyjednávací páky. Trump čelí komplikované zahraničněpolitické situaci. Konflikt s Íránem se protahuje, ceny energií rostou a Spojené státy jsou zároveň pod palbou kritiky části svých spojenců kvůli ekonomickým dopadům války.
Írán změnil rozložení sil
Původně mělo být hlavním tématem jednání především obchodní soupeření mezi oběma ekonomikami. Washington a Peking se loni po měsících ostrých sporů dohodly na dočasném příměří v celní válce, během níž Spojené státy uvalily na některé čínské produkty cla přesahující sto procent a Čína odpovídala omezeními exportu strategických surovin včetně vzácných zemin. Podle britského deníku The Guardian se teď očekává, že se Trump pokusí dohodu prodloužit a zabránit návratu extrémních tarifů.
Do celé situace ale zásadně vstoupila válka s Íránem. Konflikt způsobil růst cen energií a zvýšil obavy z globální recese. Kritickou otázkou se stal Hormuzský průliv, kterým proudí významná část světových dodávek ropy. Právě jeho omezené fungování představuje problém nejen pro Spojené státy, ale především pro Čínu, která je na dovozu energií silně závislá.
Trump proto do Pekingu přijíždí i s cílem přesvědčit čínské vedení, aby využilo svého vlivu na Teherán a pomohlo konflikt uklidnit. Administrativa už veřejně naznačila, že očekává větší čínský tlak na Írán, zejména pokud jde o obnovení plného provozu v Hormuzském průlivu. Situace je podle webu CNN ale pro amerického prezidenta citlivá, protože se poprvé ocitá v pozici, kdy potřebuje pomoc Pekingu při řešení mezinárodní krize.
Peking chce ústupky v obchodu i kolem Tchaj-wanu
Čína chce současnou situaci využít ve svůj prospěch. Peking sice nemá zájem na dlouhodobé destabilizaci světové ekonomiky, zároveň ale ví, že Washington nyní potřebuje čínskou spolupráci více než dřív. To může Si Ťin-pching využít při jednáních o clech, obchodu i Tchaj-wanu.
Právě otázka Tchaj-wanu bude jedním z nejcitlivějších bodů summitu. Peking dlouhodobě protestuje proti americkým dodávkám zbraní ostrovu, který považuje za součást svého území. Americký Kongres navíc koncem loňského roku schválil miliardové balíčky vojenské podpory pro Tchaj-wan, což Čína označuje za zásah do své suverenity. Zahraniční média proto očekávají, že Peking bude tlačit alespoň na zmírnění americké rétoriky a na symbolické ústupky ze strany Washingtonu.
Do Pekingu míří i Elon Musk
Trump je přitom pod tlakem i doma. Část republikánských i demokratických zákonodárců požaduje vůči Číně tvrdší postup, zejména v otázkách technologií, polovodičů a bezpečnosti v Indo-Pacifiku. Agentura Reuters informovala o dopisu dvanácti senátorů, kteří Trumpa varují před ústupy Číně.
Do Pekingu s Trumpem odcestuje také rozsáhlá podnikatelská delegace složená z nejvýznamnějších amerických byznysmenů. Součástí cesty bude i Elon Musk, šéf Tesly a SpaceX. Připojí se rovněž představitelé společností Apple, Boeing, JP Morgan, Visa nebo BlackRock. Přítomnost podnikatelů má podtrhnout ekonomický význam návštěvy i snahu obnovit stabilnější obchodní vztahy mezi oběma mocnostmi.
Summit s nejasným očekáváním
Přestože mezi Washingtonem a Pekingem přetrvává silná rivalita, obě strany mají důvod zabránit dalšímu zhoršení vztahů. Trump potřebuje úspěch v Íránu a uklidnění ekonomické situace před domácím publikem. Si Ťin-pching zase usiluje o stabilitu v době zpomalování čínské ekonomiky a nechce riskovat další globální obchodní otřesy. Očekává se proto, že summit nepřinese zásadní průlom, ale spíše sérii dílčích kompromisů a snahu zabránit další eskalaci sporů.