Tchajwanský prezident chtěl letět do Afriky přes Evropu, Česko a Německo mu zablokovaly cestu
- Tchajwanský prezident Laj Čching-te zrušil dubnovou cestu do Svazijska poté, co mu tři africké země odňaly povolení k přeletu.
- Bloomberg následně uvedl, že Taipei v nouzi žádala i Česko a Německo, ale ani tyto státy tranzit nepovolily.
- Tchajwanská vláda veřejně viní z krachu cesty tlak Číny, k informacím o českém a německém odmítnutí se ale oficiálně blíže nevyjádřila.
Česká republika a Německo odmítly žádost o povolení k přeletu letadla tchajwanského prezidenta Laje Čching-tea, píše server TaiwanNews. Prezident měl v plánu ve dnech 22. až 26. dubna navštívit Svazijsko a poté, co povolení k přeletu zrušily tři africké země, snažila se Tchaj-pej cestu zachránit zajištěním přeletu nad evropskými státy. Oficiální cesta byla zrušena, protože se nepodařila potřebná povolení získat. Mluvčí českého ministerstva zahraničí Adam Čörgő sdělil, že žádnou podobnou žádost Černínský palác neobdržel.
Poté, co Seychely, Mauricius a Madagaskar nečekaně zrušily povolení k přeletu, snažila se tchajwanská diplomacie v průběhu 48 hodin cestu uskutečnit alternativní trasou, která zahrnovala i evropské země.
Tchajwanské ministerstvo zahraničí se žádostí o povolení k přeletu oslovilo také Německo a Česko, které nevyhověly. Podle Německa by bylo přistání Lajova letadla na letišti ve Frankfurtu „problematické“, píše TaiwanNews s odkazem na informace agentury Bloomberg.
Africké státy podle TaiwanNews povolení k přeletu zrušily na nátlak Číny. V případě Česka a Německa tento důvod server nezmiňuje.