Čína uvalila sankce na české firmy. Vadí ji vztahy s Tchaj-wanem
- Čína zařadila na svůj exportní kontrolní seznam sedm evropských subjektů, z toho čtyři české: Excalibur Army, Omnipol, SpaceKnow a VZLU Aerospace.
- Opatření znamená zákaz dodávek čínského zboží dvojího užití a Peking ho zdůvodnil prodejem zbraní Tchaj-wanu nebo spoluprací s ním.
- Excalibur Army ani Omnipol nečekají výrazný dopad na byznys, Čína zároveň tvrdí, že běžné obchodní vztahy s EU zasaženy nejsou.
Čína zařadila na svůj exportní sankční seznam sedm subjektů z Evropské unie, včetně českých zbrojařských společností Excalibur Army a Omnipol, české pobočky americké společnosti zaměřené na satelitní snímkování SpaceKnow a českého národního centra pro letectví a vesmír VZLU Aerospace. Oznámilo to v pátek podle agentury AFP čínské ministerstvo obchodu.
Zařazení na seznam znamená, že čínské exportní firmy nesmí zmíněným společnostem dodávat zboží dvojího užití, tedy použitelné k civilním i vojenským účelům. České firmy odmítly situaci více komentovat; skupina CSG, pod kterou Excalibur Army patří, s Omnipolem ale neočekávají výrazný dopad na své podnikání.
Čínské ministerstvo uvedlo, že zavádí omezení vůči sedmi evropským společnostem a subjektům působícím v odvětví vyzbrojování a obrany, a to zejména kvůli prodeji zbraní nebo tajným dohodám s Tchaj-wanem. Ostrov s demokratickou vládou čínský režim považuje za vzbouřeneckou provincii a aktivity ve prospěch této ostrovní země opakovaně kritizuje.
„Společnost Excalibur Army neodebírá přímo žádné technologie dvojího užití z Číny. Pokud jde o možné dopady, neočekáváme, že by toto opatření mělo podstatný vliv na naše podnikání,“ sdělil mluvčí skupiny CSG Andrej Čírtek. VZLU Aerospace zase uvedlo, že rozhodnutí Pekingu respektuje.
Kromě českých subjektů se nová omezení vztahují na belgickou firmu FN Browning Group a její dceřinou společnost Fabrique Nationale Herstal, což jsou výrobci ručních palných zbraní, a na německou společnost Hensoldt AG, která se zaměřuje na radary a leteckou techniku.
Sankcionovaným společnostem je zakázáno dodávat zboží dvojího užití od čínských exportérů a prodávat jim zboží pocházející z Číny.
Čínské ministerstvo obchodu uvedlo, že Peking o svých krocích předem informoval Evropskou unii prostřednictvím mechanismu dialogu o kontrole vývozu. Opatření podle něj nemá dopad na běžné obchodní vztahy mezi Čínou a EU.