Tisícovku denně. Oblíbená evropská metropole chce vytěžit turisty
- Za jednodenní návštěvu italských Benátek by mohli turisté napříště zaplatit až 1200 korun.
- Tato částka by se neplatila pokaždé, ale jen v nejvíce vytížených dnech, a netýkala by se všech.
- Vstup do Benátek je zpoplatněn od roku 2024, prý ale neplní účel.
Za jednodenní návštěvu italských Benátek by mohli turisté napříště zaplatit až 50 eur (asi 1200 korun), informovala agentura AP, které to řekl nový starosta tohoto historického města Simone Venturini. Tato částka by se neplatila pokaždé, ale jen v nejvíce vytížených dnech, a netýkala by se všech. Vstup do Benátek je zpoplatněn od roku 2024 a stojí deset eur (asi 240 korun), při včasné rezervaci pět eur. Nové vedení radnice ale tvrdí, že opatření nesplnilo svůj účel, tedy nesnížilo počet turistů ve městě.
"Pokud by například v určitý den už mělo koupený vstup do města 40 tisíc lidí, pak by další zájemci platili o něco více - 20, 25 či 30 eur," řekl Venturini s tím, že částka 50 eur je maximum. "Neznamená to, že by každý, kdo přijede do Benátek, zaplatil padesát eur," dodal.
Benátský starosta agentuře AP řekl, že současný poplatek pro jednodenní vstup do města turisty neodradil. "Jednodenní výletníci samozřejmě produkují odpad - jedí, pijí, vyhazují věci. To je spojeno s obrovskými náklady," řekl Venturini, který je starostou Benátek od konce května a předtím měl na radnici na starost právě cestovní ruch.
Zpoplatněné Benátky
Náklady na úklid města na laguně jsou podle něj vyšší než jinde, protože se všechno musí dělat ručně, "s košťaty, loděmi a ručními vozíky". "Utrácíme 100 milionů eur ročně jen na to, abychom Benátky udrželi při životě, a nikdo nám ty peníze nedá. Ani Evropa, ani italský stát," řekl Venturini.
Vstup do Benátek platí turisté, kteří se ve městě neubytují, a to od dubna do konce července, od pátku do neděle a v některé další stanové dny. Výjimku mají rodáci z Benátek, studenti, děti mladší 14 let či invalidé.
Romantická atmosféra, slavné náměstí svatého Marka a stejnojmenná bazilika, muzea, projížďka gondolou či proslulý karneval a mezinárodní filmový festival lákají do Benátek ročně asi 20 milionů turistů. Nadměrný turismus ale město, zapsané v roce 1987 na seznam světového dědictví UNESCO, ohrožuje.
Místní úřady také omezily provoz velkých výletních lodí, které se staly symbolem jednorázového masového turismu a které podle některých expertů křehké město uprostřed mořské laguny ohrožovaly velkými vlnami.