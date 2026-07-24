Ukrajinské síly masivně útočí na "ruský Amazon". Jde o jeden z největších dronových náletů
- Ukrajinské drony zasáhly další logistická centra ruského internetového gigantu Wildberries.
- Při ukrajinských útocích na okupovaném Krymu podle Moskvou dosazených úřadů zahynuli dva lidé.
- Rusko tvrdí, že během jediné noci zneškodnilo 571 ukrajinských dronů.
Ukrajinské drony v pátek v noci zasáhly tři další logistická centra ruského internetového prodejce Wildberries. Na Ruskem okupovaném ukrajinském poloostrově Krym zahynuli v důsledku ukrajinských útoků dva lidé. Ukrajina se již více než čtyři roky brání rozsáhlé ruské invazi.
Zásah ukrajinskými drony utrpěly sklady v Petrohradě, přilehlé Leningradské oblasti a také v Simferopolu na Krymu, uvedla v pátek šéfka společnosti Wildberries a nejbohatší žena Ruska Taťjana Kimová s tím, že nikdo nebyl zraněn.
Wildberries čelí opakovaným útokům
Wildberries je největší ruský internetový prodejce. Ukrajina ho zařadila na svůj sankční seznam s tvrzením, že pomáhá v zásobování ruské armády. V uplynulých dnech bylo několik jeho logistických center po zásazích ukrajinských dronů a následných požárech zcela zničeno a další poškozeny. Při jednom z úderů zemřelo minulý týden osm pracovníků.
Ukrajinský útok na „civilní infrastrukturu“ v Petrohradě dříve potvrdil gubernátor Alexandr Beglov. Podle zpravodaje agentury AFP nad městem stoupal sloup kouře.
Společnost Wildberries Ukrajina zařadila na svůj sankční seznam s odůvodněním, že podle Kyjeva pomáhá se zásobováním ruské armády a podporuje ruské válečné úsilí. Firma tato obvinění dlouhodobě odmítá. Právě kvůli údajnému významu logistické sítě pro ruskou armádu se její distribuční centra v posledních dnech stala opakovaným cílem ukrajinských dronových útoků. Při jednom z nich minulý týden podle dostupných informací zahynulo osm zaměstnanců a několik logistických areálů bylo zcela zničeno.
Ukrajina stupňuje údery hluboko v Rusku
Šéf Moskvou dosazené správy Krymu Sergej Aksjonov v pátek uvedl, že v důsledku ukrajinských útoků zemřeli dva lidé. Dalších pět lidí bylo zraněno.
Ministerstvo obrany v Moskvě sdělilo, že ruská protivzdušná obrana v noci na dnešek zneškodnila 571 ukrajinských dronů. Tato čísla nelze nezávisle ověřit, naznačují však intenzitu ukrajinského útoku. Ministerstvo neposkytuje informace k zásahům ani celkovému počtu dronů, kterými Ukrajina na ruské cíle zaútočila.
Ukrajina se s podporou Západu již více než čtyři roky brání ruské invazi. V posledních měsících výrazně zintenzivnila své vzdušné útoky na ruské území. Dosud útočila především na vojenské a energetické cíle, které podle ní pomáhají udržovat v chodu ruskou invazi.