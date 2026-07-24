Odveta Pekingu dopadla i na Strnada. Na sankční seznam přidala známou českou firmu
- Čína zařadila Tatra Trucks na nový sankční seznam v odvetě za nejnovější sankce Evropské unie proti Rusku.
- Peking zastavil 14 evropským firmám dodávky čínského zboží dvojího užití.
- Opatření míří i na německý Rheinmetall nebo italskou Lafert Group a dál vyostřuje obchodní spor mezi Čínou a EU.
Čína v pátek přidala na svůj exportní sankční seznam dalších 14 subjektů z Evropské unie v reakci na sankce spojené s Ruskem. Podle informací agentury AFP je mezi nimi i česká firma Tatra Trucks vyrábějící těžké nákladní, vojenské a speciální automobily. Těmto subjektům Čína s okamžitou platností přestane dodávat zboží dvojího užití, tedy použitelné k civilním i vojenským účelům, napsala agentura Reuters.
Mezi 14 subjekty, na které se Peking zaměřil, je dále italský výrobce elektromotorů Lafert Group, německý zbrojní a strojírenský koncern Rheinmetall AG a polská technologická společnost Vigo Photonics S.A. Na seznamu figuruje také nizozemská loděnice a technologická společnost IHC specializující se na stavbu plavidel pro těžbu, bagrování a námořní infrastrukturu, uvedla AFP. Podle informací agentury AP zařadil Peking na seznam rovněž německou firmu Sindlhauser Materials GmbH a francouzského výrobce dronů Cavok UAS.
Nové čínské sankce rovněž zakazují subjektům a fyzickým osobám ze třetích zemí dodávat 14 dotčeným evropským podnikům zboží dvojího užití pocházející z Číny. Zboží dvojího užití zahrnuje i software nebo technologie a patří k němu některé prvky vzácných zemin, které jsou nezbytné pro výrobu dronů a čipů.
Peking reaguje na nový balík sankcí Evropské unie
Evropská unie ve čtvrtek přijala svůj 21. balík sankcí proti Rusku, který se mimo jiné zaměřuje na banky, společnosti zabývající se kryptoměnami a výrobce vojenského vybavení. Sankce se vztahují i na subjekty z jiných zemí, jako jsou Čína, Indie a Turecko, u nichž se předpokládá, že Rusku dodávají zboží a technologie dvojího užití. Sankce se týkají 14 podniků z pevninské Číny a Hongkongu, uvedlo dnes čínské ministerstvo obchodu.
Čínské firmy se ocitly v hledáčku EU kvůli své údajné podpoře ruského zbrojního průmyslu, napsala agentura AFP. „V zájmu zachování národní bezpečnosti a národních zájmů (...) a v reakci na nepřátelské kroky EU se Čína rozhodla zařadit 14 evropských subjektů (...) na svůj seznam pro kontrolu vývozu,“ dodalo čínské ministerstvo obchodu, které citovala AFP.
Už letos v dubnu Čína zařadila na svůj exportní sankční seznam sedm subjektů z EU, včetně českých zbrojařských společností Excalibur Army a Omnipol, české pobočky americké společnosti zaměřené na satelitní snímkování SpaceKnow a českého národního centra pro letectví a vesmír VZLU Aerospace.
Čínské ministerstvo obchodu tehdy uvedlo, že zavádí omezení vůči sedmi evropským společnostem a subjektům působícím v odvětví vyzbrojování a obrany, a to zejména kvůli prodeji zbraní nebo tajným dohodám s Tchaj-wanem. Ostrov s demokratickou vládou čínský režim považuje za vzbouřeneckou provincii a aktivity ve prospěch této ostrovní země opakovaně kritizuje.