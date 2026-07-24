Půjčíte si 20 tisíc, za měsíc přeplatíte až 13 tisíc. Žebříček odhalil, jakým půjčkám se v Česku vyhnout
- U klasických bank zaplatíte za měsíční dvacetitisícovou půjčku přes kontokorent 300 až 400 korun.
- U dražších nebankovních poskytovatelů to ale může být i více než 13 tisíc korun za měsíc.
- Kam si rozhodně nejít půjčit peníze?
Dvacet tisíc korun, které jednorázově potřebujete, ale nemáte je. Na nečekané výdaje nebo jen jako krátkodobou finanční pomoc v náročnějším období. Situace, kterou může někdy v životě zažít každý Čech. Kde si ale peníze půjčit? Následující přehled ukazuje, že opravdu záleží na tom, kam si pro peníze zajdete. Spálit se totiž můžete nečekaně snadno.
U některých nebankovních firem totiž můžete dvacetitisícovou půjčku za jediný měsíc přeplatit i o více než třináct tisíc korun. Pokud navíc splátku nestihnete a začnete splácení protahovat, dluh rychle naroste a původní částku přeplatíte o další desetitisíce.
To vše by se ale mohlo brzy změnit. Nově připravovaná legislativa počítá s tím, že by od příštího roku měly začít platit přísné cenové stropy určující, za kolik lze peníze půjčovat. U krátkodobého úvěru do 20 tisíc korun by tak celkový přeplatek neměl přesáhnout 2 800 korun. Novela je nyní v Poslanecké sněmovně. Než však nová pravidla začnou platit, podívejte se, kterým úvěrům je lepší se vyhnout obloukem. Pořadí vychází z žebříčku nejdražších krátkodobých úvěrů, který sestavuje organizace Člověk v tísni.
10. Zaplo
- Úroková sazba: 264 % p.a.
- Kolik přeplatíte za 1 měsíc: 4 400 Kč
- Za rok v dluhové pasti přeplatíte (orientačně): 52 800 Kč
Desítku nejdražších půjček otevírá společnost Zaplo vlastněná lotyšskou firmou s roční úrokovou sazbou dosahující 264 % p.a. O společnosti Zaplo jsme na e15 psali už v roce 2024, kdy si na firmu došlápla Česká národní banka (ČNB) a udělila jí exemplární pokutu sedm milionů korun. Důvodem bylo ledabylé prověřování dlužníků, nepodepsané smlouvy i prodražování úvěrů prostřednictvím placeného prodlužování splatnosti. Sankce pro ilustraci představovala takřka sedm procent celoročního výdělku firmy za rok 2022.
9. Rychlá kačka
- Úroková sazba: 408 % p.a.
- Kolik přeplatíte za 1 měsíc: 6 800 Kč
- Za rok v dluhové pasti přeplatíte (orientačně): 81 600 Kč
Pokud sáhnete po Rychlé kačce, za kterou reálně stojí Česká Úvěrová Pokladna, připravte se na úrok 408 % p.a. Dvacetitisícovou půjčku tak za pouhý měsíc přeplatíte o 6 800 korun. V Indexu odpovědného úvěrování si proto firma odnesla pouze jedinou hvězdičku. Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů se ale proti samotnému Indexu odpovědného úvěrování ohrazuje.
Žebříček podle ní neposkytuje objektivní obraz trhu, protože srovnává klienty bank a nebankovních společností. Zástupci úvěrových společností argumentují, že tradiční banky zkrátka neumějí nabídnout úvěr lidem s nepravidelným příjmem, jako jsou senioři nebo živnostníci. Tuto mezeru pak podle nich na trhu vyplňují právě dražší nebankovní společnosti.
8. Mobilpůjčka
- Úroková sazba: 410 % p.a.
- Kolik přeplatíte za 1 měsíc: 6 833 Kč
- Za rok v dluhové pasti přeplatíte (orientačně): 81 996 Kč
Pokud si vezmete půjčku u společnosti Mobilpůjčka, kterou poskytuje firma FINSPACE, čeká vás úrok 410 % p.a. Měsíční půjčku ve výši 20 tisíc korun tak přeplatíte o téměř sedm tisíc korun. Nebankovní společnosti ale varují, že kvůli cenovým stropům budou muset legální poskytovatelé část klientů odmítat, a ti budou následně hledat půjčky na černém trhu. Současný návrh bude podle nich v praxi znamenat, že si ekonomicky slabší domácnosti nebudou moci legálně půjčit ani na opravu rozbité pračky nebo auta, kterým jezdí do práce.
Na druhou stranu nebankovní společnosti často sázejí na to, že dlužník nezvládne splatit úvěr za jeden měsíc a splácení se natáhne na delší dobu. V takovém případě začne dluh velmi rychle růst a může se vyšplhat na desítky tisíc korun během několika málo měsíců.
7. Švýcarská půjčka
- Úroková sazba: 438 % p.a.
- Kolik přeplatíte za 1 měsíc: 7 300 Kč
- Za rok v dluhové pasti přeplatíte (orientačně): 87 600 Kč
Na sedmé pozici figuruje Švýcarská půjčka se sazbou 438 % p.a. Nenechte se ale zmást líbivým názvem – se švýcarským bankovnictvím nemá tento produkt vůbec nic společného. Jde o promyšlený marketingový trik, kdy tuzemská firma SWISS Funds sází na podvědomou auru švýcarské finanční stability a serióznosti. U této půjčky přeplatíte úvěr ve výši 20 tisíc korun za pouhý měsíc o 7 300 korun.
Právě na nepřiměřeně drahé půjčky míří připravovaná novela zákona o spotřebitelském úvěru. Poskytovatelé se obávají, že cenové stropy mohou část klientů vytlačit na černý trh. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO), která návrh předložila, však tyto obavy odmítá. Cílem je podle ní nastavit jasná a férová pravidla, která ochrání spotřebitele před nepřiměřeně drahými půjčkami a zároveň zachovají fungující trh.
6. COOL Credit
- Úroková sazba: 450 % p.a.
- Kolik přeplatíte za 1 měsíc: 7 500 Kč
- Za rok v dluhové pasti přeplatíte (orientačně): 90 000 Kč
U firmy COOL Credit činí roční úroková sazba 450 %, což v praxi znamená, že měsíční dvacetitisícová půjčka se prodraží o 7 500 korun. Extrémní sazby ale nejsou to jediné, co na firmu vrhá stín. V roce 2024 si na ni, podobně jako na výše zmíněnou společnost Zaplo, posvítila ČNB a uložila jí pokutu 4,5 milionu korun. Regulátor firmu potrestal za závažná pochybení při posuzování úvěruschopnosti klientů a za nedostatečnou kontrolu pravidel pro poskytování úvěrů – tedy za to, že půjčovala i lidem, u nichž hrozilo, že splácet nezvládnou.
Poskytovatelé podobných úvěrů si přesto často stěžují, že chystané státní stropy pro ně budou likvidační. To ale důrazně odmítá vedoucí dluhového poradenství organizace Člověk v tísni Daniel Hůle. Podotýká, že limity nejsou nastaveny příliš nízko, ale spíše naopak – patří k nejvyšším v Evropské unii. Firmám stále nechávají obrovský prostor, protože i při pravidelném splácení si budou moci účtovat cenu odpovídající ročnímu úroku až 80 procent, a navíc budou mít nárok na poplatek dva tisíce korun.
5. PůjčkaPlus
- Úroková sazba: 475 % p.a.
- Kolik přeplatíte za 1 měsíc: 7 917 Kč
- Za rok v dluhové pasti přeplatíte (orientačně): 95 004 Kč
U modelového úvěru PůjčkaPlus, za kterým stojí společnost LeaderFin, dosahuje efektivní sazba 475 % p.a. Za měsíc tak klienti přeplatí téměř osm tisíc korun. Spoluautor žebříčku David Borges z Člověka v tísni poznamenává, že projednávaná legislativa s cenovými stropy může tento trh zásadně proměnit a že tak výraznou změnu regulace nepamatuje.
Dodává ale, že u poskytovatelů, kteří nyní plánovaný strop překračují, hodně záleží na modelovém příkladu půjčky, který se zvolí. Například u menší pětitisícové půjčky by mohlo chystané limity splňovat více společností.
4. CreditGo
- Úroková sazba: 540 % p.a.
- Kolik přeplatíte za 1 měsíc: 9 000 Kč
- Za rok v dluhové pasti přeplatíte (orientačně): 108 000 Kč
Značka CreditGo, za kterou stojí společnost Emma's Credit, dosahuje sazby 540 % p.a. V praxi to znamená, že dvacetitisícovou půjčku zde za jediný měsíc přeplatíte o 9 000 korun. Extrémní úroky ale nejsou tím jediným problémem. Společnost v minulosti čelila hned několika pravomocným rozhodnutím a pokutám od České národní banky (ČNB). Ty nejzávažnější sankce padly za pochybení při posuzování úvěruschopnosti klientů a za neoprávněné zprostředkovávání úvěrů. V roce 2023 za to od regulátora dostala pokutu ve výši tří milionů korun.
Nově připravovaná legislativa je tak spíše vyvrcholením dlouhodobě rostoucího tlaku na trh s dravými půjčkami. O tom svědčí i výrazný nárůst sporů u finančního arbitra, na kterého se lidé v extrémních případech obracejí o pomoc. Počet zahájených řízení týkajících se výhradně spotřebitelských úvěrů vzrostl z 781 v roce 2020 na 11 386 případů v roce 2025. Dlužníci si totiž nechávají zákonnost svých smluv posuzovat stále častěji. Nahrává jim i skutečnost, že služby finančního arbitra jsou zdarma a nepotřebují k nim ani advokáta.
3. CreditPortal
- Úroková sazba: 681 % p.a.
- Kolik přeplatíte za 1 měsíc: 11 350 Kč
- Za rok v dluhové pasti přeplatíte (orientačně): 136 200 Kč
CreditPortal si účtuje úrok a poplatky odpovídající 681 procentům ročně. Za modelový měsíc si tak klient při půjčce 20 tisíc korun připlatí přibližně 11 350 korun. Společnost má navíc za sebou pravomocnou pokutu od ČNB. V roce 2022 jí regulátor uložil sankci ve výši 1,5 milionu korun za nedostatky při prověřování schopnosti klientů úvěr splatit. Pochybení se týkala postupů používaných v letech 2019 a 2020. Podle ČNB firma u části žadatelů dostatečně neověřovala jejich příjmy, výdaje ani existující závazky a v některých případech poskytla úvěr i předluženým klientům.
Pro dravé úvěrové společnosti představují stížnosti klientů zásadní riziko. V krajních případech totiž může finanční arbitr rozhodnout o neplatnosti celého spotřebitelského úvěru – například pokud se prokáže, že poskytovatel dostatečně neprověřil úvěruschopnost žadatele. Klient pak vrací pouze vypůjčenou jistinu a poskytovatel mu musí vrátit již uhrazené úroky, poplatky i další platby nad její rámec.
2. Půjčka7
- Úroková sazba: 721 % p.a.
- Kolik přeplatíte za 1 měsíc: 12 017 Kč
- Za rok v dluhové pasti přeplatíte (orientačně): 144 204 Kč
Na druhém místě skončila Půjčka7 od společnosti Kontext Trade International s neuvěřitelným ročním úrokem 721 % p.a. Dvacetitisícový úvěr se u ní za pouhý měsíc prodraží o více než dvanáct tisíc korun. Ani tato firma ale neunikla hledáčku ČNB. V roce 2022 jí centrální banka vyměřila dvoumilionovou pokutu za pochybení, kterých se při poskytování úvěrů dopustila v letech 2018 a 2019.
Organizace Člověk v tísni přitom varuje před jedním z velkých rizik chystané státní regulace. Jakmile se spotřebitelské půjčky přísněji zastropují, hrozí, že se dravé společnosti pokusí zákony obcházet prostřednictvím takzvaných zastřených půjček – typicky přes úvěry psané na IČO. Podle Daniela Hůleho je právě kvůli častému využívání takzvaného švarcsystému v Česku velké riziko, že výrazně naroste poskytování těchto kvazi podnikatelských úvěrů. Na ty se totiž přísná pravidla ani ochrana běžných spotřebitelů nevztahují.
1. SOScredit
- Úroková sazba: 802 % p.a.
- Kolik přeplatíte za 1 měsíc: 13 367 Kč
- Za rok v dluhové pasti přeplatíte (orientačně): 160 404 Kč
Absolutně nejvyšší úrokovou sazbu z celého srovnání zaznamenal poskytovatel SOScredit, provozovaný společností Orange Finance. Při astronomické efektivní sazbě 802 procent ročně přeplatí klient modelovou půjčku ve výši 20 tisíc korun za jediný měsíc o 13 367 korun. Při prostém přepočtu stejné měsíční ceny na celý rok by náklady činily 160 404 korun. Společně s původní jistinou by tak celková částka přesáhla 180 tisíc korun. Jde však pouze o orientační roční přepočet, nikoli o vyčíslení skutečných nákladů při ročním prodlení. Právě takovým extrémním pastím má zabránit připravovaná legislativa. Ta stanovuje maximální měsíční limit přeplatku u podobných půjček na 2 800 korun.
Ani tato společnost navíc neunikla přísnému dohledu regulátora. ČNB jí v roce 2023 uložila pravomocnou třímilionovou pokutu, a to hned z několika důvodů. Mezi hlavní pochybení patřilo nedostatečné posuzování úvěruschopnosti klientů, neuchovávání potřebných záznamů, a dokonce i porušování zákonných limitů u smluvních pokut. Zjištěná pochybení se týkala především úvěrů, které společnost poskytovala v letech 2018 a 2019.