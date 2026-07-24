Motorkářská bašta Česko. Prodeje lámou rekordy století, Jawa uvádí novinku
- České silnice letos v prvním pololetí přivítaly téměř 19,5 tisíce nových motocyklů, nejvíce od začátku měření v roce 2004.
- Nejvíc strojů prodala Honda, druhé místo drží čínské CF Moto se stroji od 70 tisíc korun.
- Comeback Jawy má přinést nový model 730 Twin za 200 tisíc korun v červené barvě.
Prodejci motorek si mnou ruce. Takhle silný půlrok na českém trhu nepamatují. Zákazníci si letos už zaregistrovali téměř 19,5 tisíce motocyklů, což značí hned několik významných milníků. Předně jde o zdaleka nejsilnější pololetí od roku 2004, kdy Svaz dovozců automobilů tuto statistiku zaznamenává. Pro srovnání: loni a předloni putovalo do garáží kupců v prvním pololetí jen patnáct tisíc, respektive šestnáct tisíc strojů.
O mimořádně silné poptávce svědčí i fakt, že množství za jeden měsíc udaných motorek překonalo čtyřtisícovou hranici od roku 2004 jen čtyřikrát. Jednalo se o předchozí tři měsíce letošního roku – v březnu chybělo do čtyř tisíc pouhých 38 strojů – a o červen 2008. Výsledkem je fakt, že si Češi od ledna do června pořídili více motorek než za každý z roků v období let 2011 až 2019.
Nejčastěji lidé platili za nové stroje z dílny japonské Hondy, která jich udala přes čtyři tisíce. Následovalo druhé CF Moto, které letos slaví dvacet let na českém trhu. Původem čínský výrobce dostal na silnice více než dva tisíce motorek.
„Domnívám se, že jde o kombinaci několika faktorů. Český trh je dlouhodobě velmi zdravý a motocykl už dnes zdaleka není jen sezonním koníčkem. Stále více lidí jej využívá jako prostředek pro cestování, každodenní dopravu i aktivní trávení volného času. Zároveň se výrazně posunula nabídka výrobců. Zákazníci dnes mohou vybírat z technicky velmi vyspělých motocyklů za stále velmi atraktivní ceny,“ říká Eduard Šlampa, ředitel společnosti JourneyMan, dovozce CF Moto.
Na rozdíl od Hondy, Yamahy nebo BMW cílí na nejlevnější segment; nejlevnější stroje z čínské produkce začínají přibližně na sedmdesáti tisícovkách korun. Bestseller posledních dvou let, model 450MT s výkonem 32 kW, nabízí na svém webu za 154 tisíc. Své zákazníky nacházejí také elektrické stroje.
„Nyní mají prakticky všechny nové modelové řady skvělý design, kvalitu i bezproblémovou životnost. Řada evropských i asijských značek má obdobné komponenty – elektroniku, podvozkové systémy, motory – takže je jen na rozhodnutí zákazníka, který model je pro něj nejatraktivnější,“ říká tajemník Svazu dovozců automobilů Josef Pokorný.
Naopak spíše negativně hodnotí svůj letošní výkon Jawa, jejíž ceny se obvykle pohybují mezi 100 a 150 tisíci. Tradiční výrobce z Týnce nad Sázavou navýšil prodej na necelé dvě stovky strojů, na přední hráče trhu ale ztrácí. Změnu a návrat k úspěšnějšímu roku 2022, kdy na české silnice zamířilo 700 péráků a dalších produkovaných modelů, má přinést novinka v nabídce.
Motocykly Jawa osvěží novinka 730 Twin
„Ve druhé polovině roku počítáme se zahájením prodeje motocyklu JAWA 730 Twin. Míří na zákazníka, který má již dost zkušeností a vyšší nároky na cestování. Díky velice solidním komponentům si na něm může dopřát i sportovnější svezení než na klasických modelech o objemu motoru okolo 350 ccm,“ říká ředitel společnosti Jiří Kraft. 730 Twin nabízí za cenu dvou set tisíc, a to prozatím v červené barvě.
V Česku Jawa udá asi třetinu své produkce, zbytek míří na evropské trhy. I těm se letos výrazně daří. Hlavní odbytiště v Německu, Španělsku, Itálii, Velké Británii a ve Francii rostla až o desítky procent ve srovnání s loňskem. Částečně je to způsobené nižší srovnávací základnou z loňského roku, někteří kupci se totiž předzásobovali už v roce 2024 s ohledem na novou emisní normu Euro 5+.
„První polovina roku nebyla tak skličující jako výkon německého národního týmu na fotbalovém mistrovství světa v USA,“ glosuje dění na německém trhu Christoph Gatzweiler, vedoucí technického a statistického úseku německého Svazu motocyklového průmyslu. „S mírou růstu o 28 procent je celkový cíl trhu – 190 tisíc nových registrací za rok – stále dosažitelný. Silné byly především prodeje lehkých motocyklů,“ dodává.