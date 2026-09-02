Aktualizováno: Úmyslný zkrat odstavil pět bloků elektráren, terčem sabotáže byla i Křetínského elektrárna
- Zkrat v rozvodně v Bergheimu vyřadil z provozu pět bloků dvou okolních elektráren.
- Dodávky elektřiny incident neohrozil, provozovatel sítě výpadek dokázal vykrýt.
- Policie vyloučila technickou závadu a případ vyšetřuje jako úmyslný trestný čin.
V rozvodně v Bergheimu na západě Německo někdo v úterý večer úmyslně způsobil zkrat. S odvoláním na policii o tom ve středu informovala agentura DPA. Kvůli zkratu bylo od sítě odpojeno pět bloků dvou elektráren v okolí. Dopad na zásobování proudem incident podle provozovatelů neměl. Týž den ráno na východě Německa neznámí pachatelé zaútočili na rozvodnu u elektrárny Jänschwalde. Tento případ policie vyšetřuje jako sabotáž.
Jeden blok už se podařilo připojit
„Na základě dosavadních poznatků z vyšetřování předpokládáme, že nešlo o technický defekt, ale o úmyslný čin, o trestný čin,“ sdělila agentuře DPA policie v Essenu. Další podrobnosti neuvedla. Zkrat nastal v úterý večer v rozvodně v Bergheimu, který leží několik kilometrů západně od Kolína nad Rýnem.
Rozvodna v Bergheimu patří energetické společnosti Amprion, která úterní incident potvrdila. „Obecné zásobování proudem nebylo v žádném okamžiku postiženo a stabilita systému byla vždy zajištěna,“ zdůraznila společnost. Její odborníci podle ní spolupracují s policií, aby incident co nejrychleji objasnili.
Energetická společnost RWE Power uvedla, že v důsledku zkratu v rozvodně bylo odpojeno od sítě pět bloků dvou hnědouhelných elektráren v jejím bezprostředním okolí. Jednalo se o bloky H, G a K elektrárny Niederaussem v Bergheimu a bloky G a F elektrárny Neurath v Grevenbroichu. Pracovníci obou elektráren podle společnosti pracují na opětovném připojení bloků k síti. U jednoho už se jim to podařilo.
Pokus o další sabotáž
V úterý ráno se neznámý pachatel či pachatelé pokusili o sabotáž na rozvodně poblíž elektrárny Jänschwalde na hranici spolkových zemí Braniborsko a Sasko. Elektrárna patří společnosti LEAG, která je skrze EP Energy Transition součástí skupiny EP Group českého miliardáře Daniela Křetínského. Na rozvodnu zaútočili pachatelé podomácku vyrobenými raketami a ve dvou případech se jim podařilo způsobit zkrat. Po útoku došlo k technickému výpadku bloku B elektrárny Jänschwalde, její provoz se už podařilo obnovit.
Agentura DPA dala oba incidenty do souvislosti s dřívějšími žhářskými útoky na energetickou infrastrukturu v Berlíně. Výpadek proudu po žhářských útocích postihl části metropole letos v lednu a loni v září. Úřady z nich podezřívají krajně levicové skupiny.