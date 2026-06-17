Zásadní změna při cestách do Thajska. Proč budou muset Češi zemi opustit mnohem dříve?
- Thajsko plánuje kvůli neukázněným turistům a nárůstu kriminality zkrátit bezvízový pobyt pro vybrané země ze 60 na 30 dní.
Zpřísnění by se mělo dotknout i občanů České republiky a dalších států schengenského prostoru, USA či Velké Británie.
Omezení přichází v době, kdy thajský cestovní ruch po pandemii stále oslabuje a země zaznamenává meziroční poklesy počtu zahraničních návštěvníků.
Občané Česka patří mezi desítky národností, kterých se může dotknout zásadní změna při jejich cestách do Thajska. Asijský stát má zkrátit možnost bezvízového pobytu z 60 dní na 30 dní. Důvodem je neukázněné jednání některých turistů. Mluvčí thajské vlády Rachada Dhnadirek uvedla, že turisté sice prospívají ekonomice, ale zároveň této volné politiky až příliš využívají.
Podle ní se mezi turisty opakovaně objevují případy kriminality, například krádeží či nevhodného chování na veřejnosti. Úřady zároveň evidují případy překračování povolené délky pobytu a zapojení cizinců do nelegálních podnikatelských aktivit. V posledních letech se navíc část jihovýchodní Asie stala tranzitní oblastí pro obchod s lidmi, kdy zločinecké skupiny převážejí oběti přes Thajsko do sousedních zemí. Zpřísnění pravidel má podle vlády usnadnit prověřování návštěvníků a posílit kontrolu nad vstupem do země.
Thajsko se podle ministra zahraničí Sihasaka Phuangketkeowa nezaměřuje na žádnou konkrétní zemi, ale spíš na jednotlivce, kteří dosavadní systém zneužívají k páchání trestné činnosti. Od kdy pravidla přesně začnou platit, není zatím jasné. V případě zavedení si však turisté mohou vízum snadno prodloužit na imigračním úřadě. Rozhodne o tom ale imigrační úředník.
Konkrétní seznam zemí, kterých se to má týkat, zatím nebyl zveřejněn, ale má se jednat o státy z schengenského prostoru, USA, Velkou Británii a Austrálii. S každou zemí ale bude zřízena individuální dohoda. Nový vízový systém vstoupí v platnost 15 dní po jeho zveřejnění v Královském věstníku, kde se zveřejňují právní a regulační oznámení.
Cestovní ruch je důležitý pro ekonomiku
Cestovní ruch je přitom pro Thajce velmi důležitý. Přispívá zhruba 10-20 procent k HDP země. V roce 2024 Thajsko naopak zmírnilo vízovou povinnost, aby podpořilo oživení cestovního ruchu po pandemii koronaviru. Přesto se počet zahraničních návštěvníků stále nenavrátil na úroveň před pandemií. Loni do Thajska přicestovalo zhruba o sedm procent méně turistů než rok předtím. Od 1. ledna do 7. prosince 2025, Thajsko přivítalo 30,27 milionu zahraničních návštěvníků.
Podle deníku Bangkok Post se počet zahraničních návštěvníků Thajska v prvních čtyřech měsících roku 2026 snížil o 3,45 procenta ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Thajsko patří i mezi oblíbené destinace Čechů hlavně v podzimních a zimních měsících, kdy je v Thajsku teplo. Přímé lety z Prahy jsou také důvodem, proč Češi často volí právě tuto zemi.