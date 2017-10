Poslanci ČSSD mají nového šéfa, Sklenáka vystřídá Chvojka

Poslanecký klub ČSSD povede končící ministr pro legislativu a lidská práva Jan Chvojka. Členové frakce ho zvolili dnes večer na první povolební schůzi v Lidovém domě. Na twitteru to uvedl místopředseda ČSSD Petr Dolínek.

Sociální demokracie, donedávna nejsilnější vládní strana, ve volbách v podstatě propadla. Přišla o 35 mandátů, počet jejích poslanců se ztenčil na 15.

Špičky ČSSD už ohlásily, že strana zamíří do opozice. Její volební lídr a místopředseda Lubomír Zaorálek ve čtvrtek sdělil, že se nedomnívá, že by se tento postoj změnil. Zaorálek už nebude na volebním sjezdu strany pozici obhajovat. Sociální demokraté neuvažují ani o podpoře menšinové vlády, kterou by mohl sestavovat předseda vítězného hnutí ANO Andrej Babiš.