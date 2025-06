Saúdská Arábie podle Bloombergu prosadila poslední zvýšení i přes nesouhlas části OPEC+ vedené Ruskem. Svou sílu ukazuje v době, kdy jsou ceny ropy nejnižší za poslední čtyři roky. Brent jen od začátku letoška spadl o zhruba deset dolarů na současných zhruba 65 dolarů za barel. Toto jednání ropné velmoci vyvolává řadu otázek o budoucím fungování skupiny i záměrech Rijádu.

Rijád možná věří, že nastal čas zbavit se konkurence

„Saúdská Arábie hraje velkou roli. V rámci OPEC+ nyní existuje určitá saúdská síla,“ řekl zmíněné agentuře Thamir Ghadhban, bývalý irácký vicepremiér pro energetické záležitosti. Odborníci tvrdí, že Rijád nyní v kartelu uplatňuje svou moc bezohledněji než dříve. „Saúdská Arábie je skutečně na sedadle řidiče,“ podotkl i Jorge Leon, analytik společnosti Rystad Energy, který dříve pracoval na sekretariátu OPEC. „Toto není jen management dodávek, ale strategická kalibrace s geopolitickým záměrem,“ dodal.

Když překvapivé zvyšování produkce v dubnu začalo, mysleli si někteří komentátoři, že chce korunní princ Muhammad bin Salmán potěšit Trumpa snížením cen suroviny. Další mínili, že pouštní království ztratilo trpělivost s nadprodukcí Kazachstánu a Iráku a chce je potrestat nižšími cenami.

Nyní se ale někteří komentátoři kloní k tomu, že může být motivováno především snahou získat zpět tržní podíl, který ztratilo v předchozích letech především kvůli americkým těžařům z břidlic. Spojené státy v poslední době produkovaly ropu rekordním tempem a už koncem uplynulé dekády Saúdskou Arábii v těžbě předběhly.

Rijád může mít dojem, že nastal správný okamžik, kdy se konkurence zbavit, když dlouhodobě nevyšel jeho první pokus před desetiletím. I když americké ropné společnosti věřily, že je s Trumpem čeká zářná budoucnost, nízké ceny suroviny a riziko obchodních válek jejich naděje maří.

Průzkum dallaské pobočky Fedu ukázal, že nynější ceny ropy WTI ve výši kolem 63 dolarů za barel jsou pro firmy přijatelné z hlediska provozu starých vrtů, ale jsou často nevýhodné pro rozjezd nových. Hranice rentability se totiž podle šetření pohybuje mezi 61 a 70 dolary za barel. Řada firem si proto stěžuje na nejistotu ohledně své budoucnosti a některé už omezily vrtání.

Břidlicový sektor je odolnější než před dekádou

„Saúdové zjistili, že je to dobrá příležitost, okno k zahájení procesu uvolňování,“ míní podle The New York Times energetický analytik Bachar El-Halabi ze společnosti Argus Media. Jenže další experti mají za to, že Rijád zdaleka nemá vyhráno. „Zatímco nejnovější údaje o břidlicové těžbě naznačují, že produkce v USA bude i nadále zpomalovat, je daleko od pádu z útesu,“ podotkla minulý týden ve své analýze agentura Reuters.

Tvrdí, že situace v USA je nyní odlišnější než před deseti lety, kdy Rijád zaplavil trh levnou ropou. Firmy mají větší výdajovou disciplínu a více se soustředí na návratnost svých investic. V branži je nyní méně větších společností, které vyvinuly účinnější techniky těžby. „OPEC+ proto bude muset prohloubit a prodloužit svou cenovou válku na mnoho měsíců, pokud bude usilovat o zásadní změnu rovnováhy sil v těžbě ropy,“ dodává Reuters.

I pro Saúdy je přitom levná ropa nepříjemná, a Rijád se tak potýká s fiskálními obtížemi. Kvůli vysokým domácím výdajům potřebuje k vyrovnanému rozpočtu cenu suroviny kolem devadesáti dolarů za barel. Korunní princ má totiž velmi ambiciózní plány, jak zemi co nejvíce vymanit ze závislosti na surovině, která jí v současnosti poskytuje zhruba třicet procent HDP.

Jeho stěžejní program Saudi Vision 2030 zahrnuje rozvoj turistiky, zdravotnictví a vzdělávání a počítá především s futuristickým urbanistickým projektem chytrého města Neom. Tento plán na odklon od ropy ale spolyká podle odhadů dva biliony dolarů.

Rusko zvažuje změnu rozpočtových pravidel

Země před pár dny uvedla, že zreviduje své výdajové priority a zváží, zda odložit, nebo naopak urychlit některé záměry. „Máme dlouhodobé fiskální plánování a střednědobé rámce, které nám pomáhají přizpůsobit se tomu, jaký scénář se uskutečňuje,“ řekl podle webu Oilprice ministr hospodářství Faisal Alibrahim.

Otázkou také je, jestli vysoká produkce a nízké ceny ropy zasadí další rány válkou zkušené ruské ekonomice. Moskva minulý týden uvedla, že za současných okolností zváží úpravu rozpočtových pravidel, které se vztahují k ceně suroviny.

V současnosti platí, že pokud je komodita nad šedesáti dolary, odvádí se přebytek do fondu národního bohatství. A pod touto hranicí země z rezervy naopak čerpá, aby vyrovnala propad příjmů. Ruská ropa Urals se přitom už nějakou dobu prodává laciněji.

The Moscow Times s odkazem na investičního bankéře Jevgenije Kogana tvrdí, že každý pokles ceny ropy o jeden dolar stojí ruský rozpočet zhruba 1,9 miliardy dolarů ročně. Moskva v dubnu uvedla, že letos čeká celkově o čtvrtinu nižší příjmy z ropy a zemního plynu. A to v době, kdy Rusko vyčlenilo rekordní výdaje na válečné úsilí na Ukrajině. Dosahují třetiny celého rozpočtu.