„Jsem nucena se bránit před obchodním soudem v Moskvě. Podstata sporu spočívá v tom, že při správě majetkové podstaty a výplatě věřitelům jsem povinna dodržovat sankční předpisy České republiky a Evropské unie, případně sankční režimy jiných zemí, pokud i dílčí plnění z majetkové podstaty může ohrozit průběh konkursního řízení a výplatu z majetkové podstaty pro ostatní věřitele,“ uvádí insolvenční správkyně Sberbank Jiřina Lužová.

Argumentace žalobců je podle ní postavena na rozhodnutích Nejvyššího soudu Ruské federace o protiprávnosti mezinárodních sankcí a tudíž jejich neplatnosti a neúčinnosti na území Ruské federace. „Vzhledem k tomu, že Sberbank má majetek v Ruské federaci ve formě zablokovaných peněžních prostředků na účtech u Sberbank Rusko, jsem žalována u obchodního soudu v Moskvě,“ dodává Lužová.

Podle slov správkyně zároveň není objem peněz žádaný Rusy významný, podle expertů ale moskevské soudničky mohou do určité míry komplikovat průběh insolvence Sberbank. Ta se v následujících měsících chystá vyplatit většinu ze zbylých dlužných peněz, a to směrem k věřitelům, kteří mají na peníze nepochybný nárok. „Insolvenční řízení by se mohlo teoreticky mírně prodloužit, pokud by se zvýšil počet procesních obstrukcí, tedy například pokud by dotčení věřitelé podávali námitky, dovolání a podobně,“ uvádí partner poradenské společnosti Moore Czech Petr Kymlička.