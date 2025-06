Budovu v Košice Airport Parku si pronajímá firma Faurecia ze skupiny FORVIA. Do fondu tak byla zařazena již druhá zdejší nemovitost, kterou si Faurecia pronajímá. Tu první Accolade koupil už v roce 2022. Celkovou výši nynější transakce fond nezveřejnil.

„Košický region je díky své poloze v blízkosti hranic s Maďarskem, Polskem a Ukrajinou, dopravnímu napojení i množství technicky vzdělaných lidí ekonomickým hubem s velkým potenciálem růstu v tradičních i nových oborech," říká Milan Kratina, spoluzakladatel fondu s tím, že se chce i nadále soustředit na posilování na trzích, kde už je aktivní.

„Konkrétně se jedná především o Španělsko, Nizozemsko nebo Německo. Naší prioritou není expanze za každou cenu a ani symbolické ‚zapichování vlaječek‘ na mapu Evropy. Pro nás je důležité do hloubky a dobře rozumět prostředí, ve kterém působíme. To považujeme za klíčové jak pro budování dlouhodobých vztahů s nájemci, tak pro důvěru našich investorů. Nové trhy samozřejmě sledujeme a máme je v hledáčku, ale aktuálně se soustředíme na to, abychom byli silným hráčem tam, kde už působíme,“ vysvětluje Kratina.